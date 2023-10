Embraer annuncia la nuova autothrottle feature per il Phenom 300E

Embraer ha annunciato oggi una nuova autothrottle feature che sarà disponibile per l’aereo Phenom 300E. “La funzionalità opzionale è destinata a migliorare il single-pilot-friendly cockpit del Phenom 300E, che include l’avanzato Prodigy Touch basato su Garmin G3000, migliorando ulteriormente le capacità operative del velivolo.

I piloti potranno godere di un’esperienza di volo più automatizzata e intuitiva attraverso l’autothrottle advanced automation technology, che aiuterà nel throttle control durante le varie fasi del volo. Per i passeggeri questo si traduce in un comfort ancora maggiore in cabina. La funzionalità sarà disponibile come elemento opzionale per i nuovi aeromobili Phenom 300E, nel terzo trimestre 2024. Embraer si impegna inoltre a supportare gli aeromobili in servizio tramite un Service bulletin (SB) disponibile dal quarto trimestre 2024, per gli aeromobili che hanno ricevuto disposizioni incorporate in fabbrica”, afferma Embraer.

“Siamo entusiasti di introdurre l’autothrottle nella Phenom 300E avionics suite. È un altro esempio della mentalità di Embraer volta al miglioramento continuo, all’ascolto del feedback dei clienti e all’elevazione ulteriore di un prodotto leader del settore. Innovazioni come questa migliorano l’esperienza e offrono ancora più valore agli operatori. Ed è per questo che un aereo come il Phenom 300E continua a offrire l’esperienza migliore nella sua categoria”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets.

“Con questo miglioramento, la Phenom 300 series continua a essere all’avanguardia in termini di performance, tecnologia e comfort. Il world’s best-selling light jet per 11 anni consecutivi, è anche il private jet più volato negli Stati Uniti, con oltre 700 unità operative e oltre 2 milioni di ore di volo registrate. L’aereo è in grado di raggiungere Mach 0,80 e offre un’avionica senza eguali, tra cui l’industry-first Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS), Emergency Descent Mode, coupled go-around e altro ancora”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)