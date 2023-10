Textron Aviation aggiunge il Garmin Autothrottle system al Cessna Citation M2 Gen2

Textron Aviation ha annunciato che il suo rinomato Cessna Citation M2 Gen2 includerà Garmin Autothrottles a partire dalla metà del 2025, riducendo il carico di lavoro dei piloti e migliorando l’esperienza di volo.

Il Cessna Citation M2 Gen2 è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc.

“Garmin Autothrottles migliora ulteriormente le capacità del Citation M2 Gen2 ottimizzando l’engine power, semplificando il flight management e aumentando l’efficienza operativa complessiva. Con questa tecnologia avanzata, i piloti possono aspettarsi di sperimentare flight profiles più fluidi e prevedibili, fornendo loro un controllo e una precisione ancora maggiori durante il volo”, afferma Textron Aviation.

“L’aggiunta di Garmin Autothrottles al Citation M2 Gen2 esemplifica l’impegno costante di Textron Aviation in product investment nell’intera product lineup”, afferma Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Flight Operations. “Con la sua automazione intelligente e le operazioni semplificate, l’integrazione di autothrottles nell’aereo fornisce ai piloti maggiore precisione ed efficienza”.

“Completamente integrato con il Citation M2 Gen2 Garmin G3000® avionics system, Garmin Autothrottles semplifica le operazioni dal decollo all’atterraggio gestendo aircraft speed, engine performance and power, per consentire all’aereo di salire, scendere o mantenere l’altitudine.

Gestisce automaticamente l’engine thrust, ottimizzando airspeed and fuel efficiency, e regola l’engine power in base a fattori quali altitude, airspeed and aircraft weight. Mantenendo un controllo preciso su questi parametri, garantisce un’esperienza di volo più fluida e confortevole per i passeggeri. Inoltre, Garmin Autothrottles include funzionalità per prevenire exceedance conditions e fornisce avvisi ai piloti in caso di deviazioni, migliorando la tranquillità generale”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation)