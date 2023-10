KC-767A: raggiunte le 40.000 ore di volo della flotta del 14° Stormo dell’Aeronautica Militare

Mercoledì 27 settembre, presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare, si è svolto un evento celebrativo in occasione delle 40.000 ore di volo raggiunte dal velivolo Boeing KC-767A del 14° Stormo dell’Aeronautica Militare. La cerimonia è stata l’occasione per sottolineare ed evidenziare la proficua collaborazione tra l’Aeronautica Militare e Boeing.

“Negli ultimi anni, il velivolo KC-767A ha dimostrato la sua versatilità e affidabilità in una serie di significative missioni operative, confermandosi pilastro delle operazioni aeree militari, grazie alle sue capacità di rifornimento in volo, trasporto strategico e trasporto di pazienti in bio-contenimento, che hanno permesso interventi rapidi e precisi in situazioni di crisi ed emergenza.

Tra le operazioni che hanno visto coinvolto l’assetto in qualità di attore principale, si ricordano:

– l’operazione Aquila Omnia, durante il ponte aereo dall’Afghanistan e l’Italia;

– il supporto in ambito NATO con voli di trasporto strategico e rifornimento in volo per le operazioni di Air Policing per la difesa del fianco est dell’Alleanza Atlantica;

– nel corso dell’emergenza sanitaria dovuta dal COVID-19, in risposta alla pandemia sono stati effettuati oltre 43 trasporti tra bio-contenimento e trasporto in isolamento, salvando la vita a 383 persone situate nelle più remote località mondiali;

– le missioni per il trasporto di materiale sanitario da e per l’estero;

– l’evacuazione di centinaia di connazionali dal Niger e dal Sudan a seguito delle crisi politiche e sociali che hanno interessato i due paesi africani;

– il rimpatrio dei connazionali da Israele a seguito dell’attuale situazione di sicurezza causata dai recenti attacchi terroristici”, afferma l’Aeronautica Militare.

“Tutto ciò viene condotto parallelamente al supporto quotidiano che il Task Group Breus, rischierato presso la Task Force Air Kuwait, fornisce all’operazione “Inherent Resolve” dove il KC-767A opera quotidianamente in Iraq, assicurando il rifornimento in volo degli assetti della coalizione e il supporto logistico della base italiana.

L’Aeronautica Militare e Boeing hanno lavorato in sinergia per ottimizzare il velivolo, implementando costanti miglioramenti tecnologici che hanno contribuito a consolidare la sua posizione di punto di riferimento, ovvero come uno dei più avanzati sistemi di rifornimento in volo. Questo anniversario delle 40.000 ore di volo rappresenta un traguardo significativo, simbolo di affidabilità, efficienza e durata nel tempo.

La cerimonia ha visto la partecipazione del Generale di Divisione Aerea Enrico Degni, Comandante del Comando delle Forze per la Mobilità e il Supporto, di Indra Duivenvoorde (Senior Director, Boeing Government Services Europe & Israel) e dei loro collaboratori, nonché equipaggi di volo e tecnici specialisti”, prosegue l’Aeronautica Militare.

Il Colonnello Luca Mazzini, Comandante del 14° Stormo, dopo un ringraziamento a tutti i presenti per la partecipazione ha sottolineato: “In tempi di crisi e nei momenti di trionfo, il KC-767A è diventato un simbolo della nostra dedizione collettiva al servizio della nostra nazione, dei nostri alleati e dei nostri partner internazionali. La sua versatilità e affidabilità hanno giocato un ruolo cruciale nel successo di ogni operazione, permettendoci di operare anche negli ambienti più difficili”.

“Il 14° Stormo ha sede presso l’Aeroporto Militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare e dipende dal Comando Forze per la Mobilità e il Supporto che fa capo al proprio alto comando sovraordinato, il Comando Squadra Aerea.

Il Reparto si articola su due Gruppi volo: il 71° Gruppo Volo “Perseo”, che conduce missioni di Airborne Early Warning con i velivoli CAEW e attività di radiomisure e trasporto tattico, anche a favore del Dipartimento della Protezione Civile, con i velivoli P-180 Avanti I e II, e l’8° Gruppo Volo “Breus” che con i velivoli KC-767A effettua missioni di rifornimento in volo, trasporto strategico e trasporto in bio-contenimento. Grazie all’impegno e alla dedizione profuso al servizio del paese, nel 2022 è stata concessa al 14° Stormo la Medaglia d’oro al Valore Aeronautico“, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)