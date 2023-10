Il Phenom 300E e il Praetor 600 di Embraer completano i 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF) flight tests

Embraer ha annunciato oggi di aver testato con successo il Phenom 300E e il Praetor 600 con 100% sustainable aviation fuel (SAF). I test, con un motore che ha operato con 100% SAF, sono stati eseguiti presso la Melbourne facility di Embraer e hanno fornito informazioni significative sulle performance dei sistemi quando si utilizzano miscele fino a 100% SAF, fornito da World Fuel. Ai test hanno collaborato gli engine and fuel system suppliers Honeywell Aerospace, Parker, Pratt & Whitney Canada e Safran.

“L’uso del SAF è una parte fondamentale dell’impegno di Embraer per la sostenibilità e questo traguardo dimostra l’impegno dell’azienda nell’adattare i nostri attuali prodotti affinché siano il più sostenibili possibile e nel promuoverne l’adozione tra i clienti e nel settore. Il SAF è una fonte di energia rinnovabile che può ridurre le emissioni di gas serra fino all’80% rispetto al tradizionale jet fuel, rendendolo una parte cruciale degli obiettivi di Embraer di raggiungere carbon-neutral operations entro il 2040 e supportare il settore aerospaziale per raggiungere il net-zero emissions target entro il 2050″, afferma Embraer.

“Siamo orgogliosi di aver volato con successo sul Phenom 300E e sul Praetor 600 con 100% SAF, un passo importante poiché i nostri operatori sono sempre più interessati e adottano questo carburante”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “Questo risultato rappresenta una tappa importante nel nostro percorso verso l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050 e dimostra il nostro impegno per la sostenibilità, i nostri clienti e i nostri stakeholder”.

“Attualmente, tutti gli aerei Embraer sono approvati per utilizzare una miscela fino al 50% di SAF con conventional Jet Fuel, sulla base delle specifiche ASTM International. Tuttavia, eventuali specifiche future che consentano carburanti contenenti fino a 100% SAF possono massimizzare il potenziale di riduzione delle emissioni utilizzando fonti sostenibili e non fossili.

L’impegno di Embraer per la sostenibilità è una parte fondamentale della sua strategia aziendale e l’azienda esplora continuamente nuovi modi per ridurre il proprio impatto ambientale. I voli del Phenom 300 e del Praetor 600 con 100% SAF rappresentano pietre miliari significative in questi sforzi ed Embraer continuerà a lavorare verso un futuro più sostenibile per l’industria aeronautica attraverso ulteriori sforzi come la ricerca e lo sviluppo di low- and zero-emission alternative propulsion systems, come electrification, hybrid-electric and hydrogen”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)