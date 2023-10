News Brevi – 14.10.2023

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO URGENTE DA ALGHERO A TORINO PER UN BIMBO DI DUE MESI CON FALCON 900 DELL’AERONAUTICA – Un neonato ricoverato presso l’ospedale di Alghero e bisognoso di essere trasferito urgentemente presso un centro di cura specializzato a Torino, è stato trasportato nella tarda mattinata di oggi con un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare. Per il volo ambulanza, richiesto dalla Prefettura di Sassari, è stato impiegato un equipaggio ed un velivolo del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24, tutto l’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni. Dopo i contatti tra la Prefettura, l’ospedale dove era ricoverato il bimbo e la Sala Situazioni del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa che ha il compito dei coordinamenti iniziali in questi casi, è stato attivato l’equipaggio in prontezzza che in tempi ristrettissimi è decollato dall’aeroporto di Ciampino alla volta di Alghero per imbarcare il piccolo, insieme alla mamma ed ad un’equipe medica, per poi dirigersi a Torino. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Ove ci siano specifiche necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO CON FALCON 50 DA PESCARA A VENEZIA – Un uomo di 69 anni colpito da un grave problema cardiaco ed in pericolo di vita è stato trasportato nel pomeriggio di ieri con un Falcon 50 dell’Aeronautica Militare da Pescara a Venezia, per poi essere trasferito d’urgenza presso l’azienda ospedaliera di Padova per trapianto o impianto cuore artificiale. Il volo ambulanza, richiesto dalla Prefettura di Pescara, dove il settantenne era ricoverato presso l’ospedale cittadino, è stato effettuato da un equipaggio e da un velivolo del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24, tutto l’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie allo svolgimento della missione, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino alla volta di Pescara, dove ha imbarcato l’uomo, per poi dirigersi su Venezia. Il velivolo ha fatto poi rientro alla base di appartenenza per riprendere il servizio di prontezza. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Ove ci siano specifiche necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BOEING STANZIA 2 MILIONI DI DOLLARI PER GLI SFORZI UMANITARI IN ISRAELE – Boeing sta impegnando 2 milioni di dollari in finanziamenti per l’assistenza di emergenza a seguito degli attacchi in Israele per sostenere gli sforzi di risposta umanitaria. Il pacchetto di assistenza sarà indirizzato alle organizzazioni che lavorano per fornire supporto medico di emergenza e supporto traumatologico a tutte le persone colpite. Inoltre Boeing corrisponderà tutti i contributi qualificanti dei dipendenti versati a sostegno degli aiuti umanitari attraverso il company’s charitable matching program. “Il conflitto ha provocato una significativa emergenza umanitaria e Boeing è impegnata a sostenere le popolazioni colpite, particolarmente vulnerabili”, ha affermato Dave Calhoun, presidente e CEO di Boeing. I finanziamenti del Boeing Charitable Trust supporteranno diverse organizzazioni. “I nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti dal conflitto e speriamo che questo pacchetto di assistenza fornisca il sostegno tanto necessario a coloro che soffrono”. “Guidati dai nostri valori come azienda globale, ci impegniamo ad aiutare le organizzazioni locali a fornire aiuti e risorse essenziali a coloro che hanno bisogno di aiuto”, ha affermato Ziad Ojakli, executive vice president of Government Operations at Boeing. “Insieme percorreremo la strada verso la ripresa e sosterremo i bisognosi con compassione e cura”. La salute e il benessere dei dipendenti Boeing e delle loro famiglie in tutto il mondo rimangono una priorità assoluta per l’azienda. Boeing e i team partner stanno supportando i dipendenti interessati, continuando a coordinarsi con agenzie governative, clienti e fornitori per valutare gli impatti umani e aziendali nella regione.

IL CEO DI DELTA RICEVE IL FOUR PILLAR AWARD PER LA LEADERSHIP E L’IMPEGNO NELLO SVILUPPO DI ATLANTA – Il Council for Quality Growth ha onorato il CEO di Delta, Ed Bastian, con il 34esimo Four Pillar Award annuale. “Questo premio viene assegnato ogni anno a un georgiano che ha dimostrato di contribuire in modo significativo alla crescita economica della comunità e dello Stato, oltre a migliorare la qualità della vita della regione. La sera di giovedì 12 ottobre 2023 si è svolta ad Atlanta una celebrazione alla presenza di diversi leader aziendali e della comunità per riconoscere i risultati di Delta e Bastian. Il tema scelto, “Leading With Purpose”, dimostra i valori fondamentali di Delta di mettere sempre le persone al primo posto. Il premio è composto da quattro pilastri chiave: qualità, responsabilità, visione e integrità”, afferma Delta. “È stato per me un onore accettare il Four Pillar Award a nome dei 100.000 dipendenti di livello mondiale di Delta. Sono la ragione per cui le comunità in cui viviamo, lavoriamo e serviamo continuano a prosperare poiché rappresentano ogni giorno i valori di Delta in tutto il mondo. È un mio privilegio servirli e accettare questo grande onore per loro conto. Grazie al Council of Quality Growth per questo speciale riconoscimento e per la bella celebrazione nella nostra città natale di Atlanta”. Il Council for Quality Growth lavora per conto del settore dello sviluppo, in collaborazione con funzionari eletti e personale governativo, per garantire la prosperità della città di Atlanta. Presentato per la prima volta nel 1990, il Four Pillar Tribute Award è diventato uno dei riconoscimenti più illustri nell’area metropolitana di Atlanta e ha reso omaggio a molti leader chiave. “Con oltre 34.000 dipendenti nello stato, Delta è orgogliosa di chiamare casa la Georgia da oltre 75 anni. Delta opera oltre 800 voli nei giorni di punta dallo stato. Oltre a servire il suo hub di Atlanta, Delta offre un servizio regionale per Albany, Augusta, Brunswick, Columbus, Savannah e Valdosta. il completo international network di Delta svolge un ruolo vitale nel mantenere la posizione della Georgia come leader economico globale. Dalla Georgia i clienti hanno accesso a oltre 200 destinazioni servite da Delta Air Lines. La solida industria aeronautica della Georgia è supportata dai programmi di sviluppo della forza lavoro firmati Delta: Propel e TechU. Attraverso le partnership con l’University System of Georgia e il Technical College System of Georgia, Delta sta rafforzando la pipeline di professionisti dell’aviazione nel suo stato d’origine”, conclude Delta.

DELTA: VOLI DIRETTI DA ATENE E NEW YORK A SOSTEGNO DEGLI SFORZI DI RIMPATRIO DA ISRAELE DELL’U.S. DEPARTMENT OF STATE – Delta informa: “I cittadini statunitensi a Tel Aviv che cercano di tornare negli Stati Uniti hanno nuove opzioni di viaggio poiché il Dipartimento di Stato americano effettua voli charter dal Ben Gurion Airport (TLV) verso destinazioni europee. I passeggeri potranno quindi prendere voli commerciali per tornare negli Stati Uniti, anche con Delta. Delta sta aggiungendo voli diretti dall’Athens International Airport Eleftherios Venizelos (ATH) al New York John F. Kennedy International Airport (JFK) a sostegno delle iniziative di rimpatrio. Delta continuerà a collaborare con il Dipartimento di Stato americano e a monitorare le prenotazioni su questi tre nuovi voli per determinare se sono necessari posti aggiuntivi dal mercato. Mentre la prenotazione è sospesa per i voli su TLV da/per Atlanta International Airport (ATL) e Boston Logan International Airport (BOS), i clienti possono effettuare prenotazioni sui voli tra il New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e TLV per i viaggi dal 1 novembre e oltre. I clienti devono essere preparati a possibili modifiche al programma di volo su TLV, comprese ulteriori cancellazioni su base continuativa, come necessario per la sicurezza dei nostri clienti e degli equipaggi, pur rimanendo impegnati ad assistere coloro che necessitano di viaggiare. Delta ha contribuito con 1 milione di dollari alla American Red Cross per l’International Committee of the Red Cross (ICRC), per gli sforzi umanitari a favore di tutte le persone colpite nella regione”.

KLM: STATEMENT SULLA PARLIAMENTARY LETTER SUGLI AIUTI DI STATO – KLM informa: “KLM ha preso atto della lettera parlamentare. Senza il governo, KLM non sarebbe sopravvissuta alla crisi coronavirus. Siamo molto grati ai Paesi Bassi per questo. In circostanze senza precedenti, abbiamo raggiunto condizioni volte a preservare la connettività dei Paesi Bassi e la sopravvivenza di KLM. Ci siamo riusciti. I clienti olandesi possono volare direttamente verso 160 destinazioni in tutto il mondo e KLM scrive nuovamente cifre nere. I prestiti sono stati rimborsati entro giugno 2022. Continuiamo a concentrarci sui costi strutturali e continuiamo a rendere KLM più sostenibile al fine di mantenere la posizione competitiva di KLM. Vorremmo partecipare alla valutazione annunciata”.

JETBLUE: RECORD AND PAYMENT DATE PER GLI AZIONISTI SPIRIT – JetBlue informa: “Come annunciato in precedenza, in relazione all’Accordo e al Piano di fusione, datato 28 luglio 2022, tra JetBlue Airways Corporation, Sundown Acquisition Corp. e Spirit Airlines, Inc., JetBlue ha fissato il 25 ottobre 2023 come record date per l’october 2023 prepayment agli azionisti di Spirit di $0,10 per azione Spirit, con pagamento dell’October 2023 Additional Prepayment da effettuarsi il 31 ottobre 2023″.