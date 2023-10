Textron Aviation continua a investire nei Cessna Citation Business Jets con l’introduzione del nuovo Cessna Citation CJ3 Gen2

Textron Aviation ha annunciato oggi il nuovo Cessna Citation business jet nella gamma dell’azienda: il Cessna Citation CJ3 Gen2. “Presentato alla vigilia della National Business Aviation Association – Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) di questa settimana a Las Vegas, il Citation CJ3 Gen2 alza il livello nel light jet market come il più completo Gen2 product announcement dell’azienda fino ad oggi. I partecipanti potranno accedere a un nuovo Citation CJ3 Gen2 mock up che debutterà durante lo show presso lo static display dell’azienda all’Henderson Executive Airport.

Il Cessna Citation CJ3 Gen2 è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc.”, afferma Textron Aviation.

“Il Cessna Citation CJ3 Gen2 è il nostro Gen2 product announcement più completo finora, offrendo ai clienti performance comprovate, tecnologia all’avanguardia e una cabin experience senza pari”, afferma Ron Draper, President and CEO, Textron Aviation. “Come pilota della CJ3 series, apprezzo l’eccellente range, il payload e l’efficienza dell’aereo, insieme alle nuove caratteristiche di produttività e comfort. Questo annuncio testimonia la nostra visione di essere leader nel settore dell’aviazione, ispirando il viaggio del volo”.

“Il Citation CJ3 Gen2 è stato progettato con il contributo di un Textron Aviation Customer Advisory Board, composto da proprietari, piloti e meccanici che sanno cosa rende l’esperienza di volo definitiva. Questo feedback è stato fondamentale in ogni miglioramento dettagliato dell’aereo, dalla cockpit alla cabina”, prosegue Textron Aviation.

“Il Cessna Citation CJ3 Gen2 è stato progettato per offrire una piacevole sensazione sia al pilota che al passeggero”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales and Flight Operations. “L’aereo si basa su due decenni di successi sul mercato ed è l’ultimo esempio dell’impegno di Textron Aviation nell’innovare costantemente e offrire ai nostri clienti i migliori prodotti ed esperienze”.

“L’aereo offre un avionics system collaudato e affidabile con il software e l’hardware Garmin G3000 più recenti, tra cui:

– Garmin Autothrottles per ridurre il carico di lavoro del pilota e fornire flight-envelope protection.

– Optional Enhanced Vision System (EVS) per fornire maggiore chiarezza e optimized situational awareness.

– Intuitive touch screen interface.

– GDL60 per aircraft connectivity, inclusa la trasmissione remota di piani di volo, automatic database updates, wireless transmission di aircraft diagnostic data.

Uno dei cambiamenti più notevoli in cockpit è l’aggiunta di 4,5 pollici di spazio per le gambe per il pilota, che consente un’esperienza di volo confortevole e mirata.

Il Citation CJ3 Gen2 offrirà posti a sedere standard per 10 passeggeri. Con un maximum range di 2.040 nm e un maximum payload di 2.135 libbre, il Citation CJ3 Gen2 offre un’eccellente range, payload and superior field performance, per consentire ai piloti di realizzare una varietà di missioni in condizioni estese.

Un nuovo entryway step design e un assist handle, insieme a un’illuminazione migliorata per una migliore visibilità, offrono comfort e facilità ai clienti che entrano nel Citation CJ3 Gen2. Gli interni di lusso completamente personalizzabili consentono ai clienti di creare l’ambiente ideale per la loro missione specifica: relax, innovazione o produttività.

Nel Citation CJ3 Gen2, i clienti possono scegliere tra un fixed side-facing seat, un moderno refreshment center per un expanded cabinet storage o un folding side-facing seat, per trasportare un passeggero aggiuntivo o bagagli aggiuntivi. L’aereo è inoltre dotato di una optional high-power outlet per una macchina da caffè, di ice and trash storage e dell’incorporazione di un cabin master control switch panel.

Entrando in cabina, i clienti sperimenteranno nuovi sedili con base and floor tracking capability e funzionalità girevole opzionale; nuove luci per personalizzare l’ambiente della cabina, con un’illuminazione ambientale variabile; alimentazione USB-C su ogni posto e ricarica wireless nella cabina principale.

Nella parte posteriore dell’aereo, i clienti apprezzeranno i nuovi CoolView skylights nel lavatory, che portano luce naturale nello spazio”, continua Textron Aviation.

“I membri del nostro talentuoso team di Textron Aviation hanno dimostrato il loro impegno nel progettare e fornire nuovi prodotti leader del settore sulla base del feedback dei nostri clienti”, ha affermato Christi Tannahill, senior vice president, Customer Experience. “Non vediamo l’ora di superare nuovamente le loro aspettative con il nuovo Cessna Citation CJ3 Gen2.”

“Come tutte i Cessna and Beechcraft turbine products, sarà in grado di funzionare utilizzando Sustainable Aviation Fuel (SAF). Tutti gli aerei CJ3 Gen2 possono essere consegnati con SAF a bordo e i clienti possono fare rifornimento utilizzando SAF ovunque disponibile, anche presso il Wichita Service Center della società.

L’azienda è impegnata in una produzione consapevole e utilizza materiali interni dell’aereo provenienti da fonti sostenibili. Textron Aviation utilizza inoltre un solido programma di riciclaggio e impianti di pretrattamento delle acque reflue industriali. Secondo il fornitore di energia dell’azienda, Textron Aviation ha utilizzato il 100% di elettricità eolica rinnovabile per alimentare tutte le sue strutture con sede in Kansas nel 2022.

L’azienda sta già riscontrando una forte domanda di aeromobili e sta prendendo ordini per il Citation CJ3 Gen2. Per ulteriori informazioni sul nuovo Citation CJ3 Gen2 e per vedere le specifiche dell’aeromobile, visitare cessna.com/cj3-gen2“, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation)