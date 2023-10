Embraer Executive Jets e Lufthansa Technik intensificano la loro collaborazione

Embraer Executive Jets e Lufthansa Technik hanno recentemente ampliato la loro collaborazione esistente nel campo dei cabin management systems. In futuro, l’MRO Original Equipment Innovation and Special Aircraft Services branch fornirà il central Passenger Service System (PSS) per il nuovo modello Phenom 100EX di Embraer (leggi anche qui). Gli interni recentemente modernizzati di quest’ultimo sono stati presentati al pubblico per la prima volta in vista della Business Aviation Conference and Exhibition of the American National Business Aviation Association (NBAA-BACE) in Las Vegas.

“Il PSS integra diverse central control functions che consentono ai passeggeri di adattare le numerose caratteristiche di comfort nella cabina del Phenom 100EX alle loro preferenze individuali. Questi includono i controlli per la lettura, l’illuminazione del tavolo e della cabina e la regolazione della temperatura in cabina. Gli illuminated ordinance signs forniscono indicazioni di sicurezza come Fasten Seat Belts and No Smoking. I touch-sensitive lavatory light and toilet flush switch completano il sistema, fornendo sia lo stato che la funzione ai passeggeri.

La central user interface per tutte queste funzioni è fornita dall’Upper Tech Panel (UTP) sviluppato e prodotto da Lufthansa Technik. Il suo design elegante presenta un frontale in policarbonato con illuminazione LED integrata nascosta e capacitive touch controls. I passenger air vents sono elegantemente integrati nell’UTP design e completano il design generale della cabina del Phenom 100EX. Pertanto, si sta costruendo un ponte verso la moderna filosofia operativa della cabina del popolare Phenom 300E attraverso l’implementazione del Design DNA di Embraer“, afferma Lufthansa Technik.

“L’esperienza innovativa di Lufthansa Technik, combinata con il Design DNA di Embraer, si unisce per offrire ai clienti l’eccezionale esperienza di cabina che si aspettano solo a bordo di un Embraer business jet“, ha affermato Jay Beever, Vice President of Design Operations, Embraer Executive Jets. “Insieme a funzionalità senza precedenti come il Runway Overrun Awareness and Alerting System, rende il Phenom 100EX un miglioramento significativo sia nell’esperienza che nella sicurezza dei passeggeri”.

“Il nostro cabin management system ‘nice’, con il suo design elegante, l’interfaccia utente intuitiva e le performance audio e video di alta qualità è stato ben accolto dagli executive jet customers di Embraer sin dal suo debutto sul Phenom 300E”, ha affermato Christiane Grude, Senior Director OEM Business Units at Lufthansa Technik. “Siamo lieti che il nostro partner abbia ora deciso di espandere la collaborazione con noi e di incorporare l’Upper Tech Panel nell’aggiornamento del più piccolo Phenom 100EX. Siamo orgogliosi di poter offrire un reale valore aggiunto ai clienti Embraer”.

Il Phenom 100EX sarà esposto alla mostra statica di Embraer all’Henderson Executive Airport durante l’NBAA-BACE 2023 a Las Vegas. Gli esperti di Lufthansa Technik saranno disponibili per ulteriori approfondimenti presso lo stand numero C12613.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Embraer Executive Jets – Lufthansa Technik)