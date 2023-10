Boeing Business Jets presenta la Premium Cabin Selections for VIP Jets

I Boeing Business Jets (BBJ) customers hanno un nuovo modo di personalizzare gli interni della cabina del BBJ 737-7, riducendo i costi e accelerando la consegna dei nuovi VIP Jets. Con BBJ Select, Boeing offre un’ampia gamma di layout e configurazioni di cabina pre-progettate per accelerare l’installazione, riducendo al contempo il prezzo di acquisto totale dell’aereo.

L’azienda ha condiviso i suoi nuovi BBJ Select premium interiors alla National Business Aviation Association Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) in Las Vegas.

“Boeing Business Jets offre ai clienti un approccio nuovo e ottimizzato alla progettazione di interni unici, confortevoli e funzionali per il nostro BBJ 737-7 jet”, ha affermato il BBJ President, Joe Benson. “Per i clienti che potrebbero non avere il tempo o il desiderio di creare interni completamente su misura, BBJ Select offre opzioni predefinite per allestire la propria cabina, il che ci consente di offrire il jet a un prezzo fisso molto interessante”.

“Da guest rooms and private offices a family rooms and VIP passenger seating configurations, i clienti selezionano i moduli per ciascuna sezione dell’aereo. In tutto, BBJ Select offre 144 modular cabin combinations uniche in tre diverse tavolozze di colori, che coprono lo spettro di personal, business and head-of-state airplane requirements.

Progettati in collaborazione con i pluripremiati business jet completion centers Aloft AeroArchitects e Greenpoint Technologies, i BBJ Select layouts eliminano i costi per one-time engineering e il lavoro correlato per l’installazione di un clean sheet cabin design. Per semplificare l’esperienza di acquisto, i clienti firmano un contratto con Boeing e la società supervisiona la progettazione, la costruzione e la consegna del fully outfitted VIP aircraft”, afferma Boeing.

“Le BBJ Select cabins sono disponibili esclusivamente per il BBJ 737-7, il nuovo membro della BBJ 737 MAX family. Con una combinazione ineguagliabile di range globale, spazio in cabina superiore ed economia operativa migliore della categoria, il BBJ 737-7 può far volare passeggeri per oltre 15 ore senza scalo, riducendo al contempo il consumo di carburante e le emissioni rispetto ai business jets della generazione precedente. Costruiti per daily flights, i BBJ offrono un’affidabilità molto più elevata e mantengono un valore residuo maggiore rispetto ai concorrenti”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)