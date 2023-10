Air Canada ordina 36 motori GEnx-1B per la flotta 787-10

GE Aerospace ha confermato oggi che Air Canada ha ordinato 36 motori GEnx-1B più quattro di riserva per il suo nuovo ordine di aerei Boeing 787-10. L’ordine include opzioni per altri 24 motori GEnx-1B.

Il vettore con sede a Montreal ha preso in consegna il suo primo Dreamliner nel 2014 e attualmente opera 38 787-8 e 787-9 Dreamliner, tutti con motori GEnx.

“GE Aerospace è onorata che Air Canada continui a riporre la sua fiducia nel nostro motore GEnx e non vediamo l’ora di lavorare insieme per introdurre i motori nella flotta di Air Canada”, ha affermato Kathy MacKenzie, Vice President, GE Commercial Programs for GE Aerospace.

“Air Canada è un cliente di lunga data di GE Aerospace e siamo lieti di supportare il rinnovamento della nostra flotta con questi motori GEnx altamente efficienti, per fornire elementi comuni e sinergie a tutta la nostra flotta Dreamliner”, ha affermato Joshua Vanderveen, Vice President, Maintenance at Air Canada.

“La famiglia di motori GEnx ha più di 50 milioni di ore di volo dall’entrata in servizio nel 2011 ed è il fastest-selling, high-thrust engine nella storia di GE, con quasi 3.000 motori in servizio e in backlog, compresi i ricambi.

Il GEnx-1B equipaggia due aerei 787 su tre in servizio. Il motore fornisce inoltre un risparmio di carburante dell’1,4% per la tipica 787 mission rispetto alla concorrenza, pari a un risparmio di carburante di 300.000 dollari per aereo all’anno. L’ulteriore risparmio di carburante consente di produrre oltre 2 milioni di libbre di CO2 in meno per aereo all’anno. Come tutti i motori GE Aerospace, oggi il GEnx può operare con SAF (Sustainable Aviation Fuel) blends approvati”, afferma GE Aerospace.

“Rappresentando un enorme passo avanti nella tecnologia di propulsione, il GEnx utilizza materiali leggeri e durevoli e processi di progettazione avanzati per ridurre il peso, migliorare le performance e ridurre la manutenzione, rendendolo la scelta migliore per i voli a lungo raggio”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)