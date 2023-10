News Brevi – 17.10.2023

ENAC – COMUNE DI FERRARA: CONVENZIONE PER VALORIZZARE L’AEROPORTO SAN LUCA – Enac per lo sviluppo degli aeroporti di aviazione generale: perfezionata ieri, 16 ottobre 2023, la Convenzione Enac – Comune di Ferrara per realizzare una serie di attività a favore dello scalo di San Luca. Il finanziamento, per un importo di 4 milioni di euro, stanziato sulla base del Programma Triennale 2023-2025 per lavori da eseguire sugli aeroporti a gestione diretta Enac, è finalizzato alla valorizzazione dello scalo, al miglioramento delle infrastrutture di volo e alla delimitazione del sedime demaniale aeroportuale, con l’obiettivo di innalzare i livelli di safety e security. Inoltre, il Direttore Generale Alessio Quaranta e l’Assessore allo Sport, Lavori Pubblici, Piano Strategico, Recovery Fund del Comune di Ferrara Andrea Maggi hanno firmato l’Atto aggiuntivo per la realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale presso l’aeroporto San Luca destinato alle attività di volo, a motore e a vela, grazie al finanziamento ottenuto dalla città con fondi del PNRR.

LA SANITA’ AERONAUTICA AL XXXIII CONVEGNO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA AERONAUTICA E SPAZIALE – Dall’11 al 13 ottobre si è svolto a Torino il Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale (AIMAS). Nella suggestiva cornice del Politecnico di Torino, che ha ospitato la manifestazione, donne e uomini del Servizio Sanitario dell’Aeronautica Militare si confermano protagonisti della Medicina del volo e in prima linea al servizio del Paese. L’importante incontro annuale riunisce la comunità scientifica che a vario titolo opera nel mondo della medicina aeronautica e aerospaziale. Con lo sguardo rivolto ad un passato glorioso, di cui sono stati protagonisti importanti scienziati, argomento della sessione iniziale dedicata alla storia, temi come la ricerca, la sicurezza in campo medico, ingegneristico e legislativo sono stati affrontati e discussi con esponenti del mondo civile e militare offrendo una panoramica completa sulle tematiche inerenti il volo in tutti i suoi aspetti più salienti. Particolare attenzione hanno suscitato la mostra statica e la dimostrazione teorico-pratica delle moderne capacità logistiche e operative relativamente all’allestimento degli entry point sanitari in emergenza che richiedono la gestione di pazienti in alto biocontenimento, curate dall’Infermeria di Corpo del 3° Stormo di Villafranca di Verona che, funzionalmente dipendente dal Servizio Sanitario Aeronautico, costituisce il polo della logistica sanitaria di proiezione della Forza Armata (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI VERSO ISRAELE – ITA Airways sul suo sito informa: “Al fine di preservare la sicurezza di passeggeri ed equipaggi, i voli da/per Tel Aviv sono stati cancellati fino al 21 ottobre. La situazione è in continua evoluzione, vi preghiamo di verificare lo stato del volo sul sito e APP prima di recarvi in aeroporto”.

IL PRESIDENTE ENAC AL CONVEGNO “AEROPORTI E DIGITALE” ORGANIZZATO DA AEROPORTI 2030 – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma interviene al convegno “Aeroporti e digitale” organizzato da Aeroporti 2030. Il Presidente ha illustrato le attività che l’Enac sta realizzando per accompagnare la trasformazione del comparto aerospaziale verso la digitalizzazione, la riconciliazione con l’ambiente e la decarbonizzazione. “Per un pregiudizio ideologico il trasporto aereo è stato messo sul banco degli imputati come elemento fortemente inquinante, mentre in realtà incide in modo limitato sull’ambiente. Ciò non toglie che si debba raggiungere l’obiettivo di zero emissioni entro il 2050. Per farlo, bisogna essere realistici: entro tale data non è possibile cambiare gli attuali aeromobili a favore di modelli elettrici e a idrogeno. Si deve quindi puntare sull’aumento della produzione di carburanti alternativi sostenibili. I cosiddetti Sustainable Aviation Fuels, o SAF, sono la soluzione più promettente nel percorso verso la neutralità in termini di emissioni nette. Di recente abbiamo ottenuto un importante risultato a livello di Paese dato che in Europa è stata accolta una nostra risoluzione su questo tema che verrà discussa nella conferenza CAAF/3 dell’ICAO che si terrà a novembre a Dubai. Un ulteriore riconoscimento del ruolo guida che ricopre l’Enac nel contesto internazionale dell’aviazione civile”.

EMIRATES: OTTOBRE INTENSO PER IL SEVENS STADIUM – Il Sevens Stadium si sta preparando per un ottobre intenso, ospitando festival per famiglie e sport di livello mondiale. In vista dell’Emirates Dubai 7s, il Sevens Stadium ospiterà partite importanti del calendario sportivo, inclusi tornei locali e internazionali, nonché un festival musicale che dura tutto il giorno, unendo sport e intrattenimento per tutta la famiglia. Mathew Tait, General Manager and Festival Director, Emirates Dubai 7s and Stadium, ha dichiarato: “Dai tornei internazionali al meglio dello sport giovanile locale, il Sevens Stadium è pronto per un ottobre intenso. Essendo uno dei luoghi di sport e intrattenimento più grandi della regione, siamo orgogliosi di sfruttare le nostre strutture di livello mondiale e le eccezionali infrastrutture di Dubai per ospitare tornei internazionali come il WXV, avvicinando lo sport alla comunità locale. Non vediamo l’ora di ospitare appassionati di sport e amanti della musica per tutto il mese”.

EMIRATES MIGLIORA L’ESPERIENZA DI VIAGGIO PER NEURODIVERGENT PASSENGERS – Collaborando con le scuole locali, autism groups e le principali parti interessate, Emirates e Dubai International Airport (DXB) si concentrano sul miglioramento dell’esperienza di viaggio per neurodivergent passengers, facilitando ‘travel rehearsals’ in cui i bambini possono esercitarsi nel loro viaggio in aeroporto e a bordo dell’aereo, oltre a lavorare direttamente con le famiglie. Emirates ha inoltre lavorato a stretto contatto con Dubai Airports per facilitare travel rehearsals for neurodiverse children. Questo fa parte dell’accessible and inclusive travel programme sviluppato da Dubai Airports ed Emirates, progettato per aiutare i clienti a familiarizzare con l’ambiente aeroportuale, le sue persone e i processi, prima del viaggio. Gli studenti sono accompagnati da familiari e terapisti attraverso l’aeroporto e l’aereo per simulare un’autentica esperienza di viaggio, compresi gli artefatti fisici e i processi che i passeggeri dovranno affrontare il giorno del viaggio, come le carte d’imbarco e i controlli di sicurezza. Il processo di pratica aiuta le famiglie ad acquisire fiducia nella gestione dell’esperienza, consentendo allo stesso tempo a Emirates e a Dubai Airports di migliorare costantemente i servizi per i passeggeri con esigenze aggiuntive. Emirates supporta neurodivergent passengers and People of Determination in molti modi: formazione dei dipendenti Emirates; Informazioni in anticipo; Selezione gratuita del posto per passeggeri e accompagnatori; Book con ‘DPNA code’ per extra support; la ‘Autism Friendly Guide’ di Dubai International Airport; Pre-order meals; Autism Friendly Route a Dubai International Airport; Priority boarding o board last, come preferito, oltre ad altri supporti di Emirates e Dubai International Airport. I passeggeri che viaggiano su un volo Emirates possono trovare su ice una libreria di intrattenimento di livello mondiale con oltre 6.500 canali di intrattenimento on demand, fino a 2.000 film e 1.500 ore di TV, oltre a musica, podcast e audiolibri in 40 lingue. Ice ha anche fino a 100 videogiochi, a cui possono giocare due giocatori in posti diversi se il gioco è multiplayer. Per migliorare l’esperienza di viaggio di neurodiverse passengers or People of Determination, Emirates collabora con molteplici parti interessate tra cui Dubai Airports, General Directorate of Residency and Foreigners Affairs, Dubai Customs, Dubai Police, Dubai Autism Centre, Dubai Economy and Tourism.

IL COUNCIL PRESIDENT ICAO ELOGIA LA CENTRAL AMERICAN LEADERSHIP E LA COOPERAZIONE – Riconoscendo la leadership di El Salvador come hub emergente del trasporto aereo nelle sue osservazioni all’Aero Expo 2023, l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano ha accolto con favore la sua decisione esemplare di porre lo sviluppo sostenibile del settore del trasporto aereo al centro della sua strategia di sviluppo. Al suo discorso hanno partecipato i Ministri del Turismo e dell’Economia di El Salvador, rispettivamente Morena Valdez e Maria Luisa Hayem, e la Rappresentante di El Salvador e del Central America and Panama Rotation Group nell’ICAO Council, Katherin Martínez. Nelle sue osservazioni e nelle riunioni successive, il Council President ha sostenuto la continua cooperazione a livello regionale e con l’ICAO come mezzo per intensificare l’attuazione dei safety, security and sustainability standards and plans ICAO. Sciacchitano ha sottolineato che il continuo sviluppo delle capacità e l’intensificazione dell’attuazione sarebbero fondamentali per accelerare i progressi, mentre gli Stati della regione affrontano le sfide della ripresa pandemica e le opportunità offerte dal rapido ritmo dell’innovazione, anche verso la totale decarbonizzazione del volo. Alla missione del Presidente in El Salvador, svoltasi il 10 e 11 ottobre 2023, è seguita una missione in Belize dall’11 al 12 ottobre. Le attività comprendevano incontri ad alto livello con la leadership della Central American Corporation of Air Navigation Services (COCESNA). Le discussioni con COCESNA in Belize si sono concentrate sull’importanza dell’integrazione regionale nel settore dell’aviazione, sulla necessità di continuare a basarsi sui risultati della COCESNA Regional Safety Oversight Organization, nota come Central American Safety Agency, e sulla necessità di continuare a progredire sulla decarbonizzazione dell’aviazione. Il Council President è stato accompagnato in entrambe le missioni dall’ICAO’s Regional Director for North America, Central America, and the Caribbean, Mr. Christopher Barks.

SAAB COLLABORA A NATO UNDERWATER EXERCISES – I Saab underwater systems hanno supportato elementi di due ‘operational experimentation exercises’ che hanno coinvolto oltre 2.000 membri del personale civile e militare provenienti da 15 nazioni della NATO, Irlanda e Svezia. A settembre Saab ha schierato l’AUV62-AT anti-submarine warfare training target, insieme al Remotely Operated Vehicle (ROV), Seaeye Falcon. Entrambi i sistemi hanno partecipato ai due esercitazioni, REPMUS 23 e DYNAMIC MESSENGER 23, per un totale di tre settimane. Lo scopo delle esercitazioni era esplorare marine unmanned systems in un contesto operativo.

DELTA PROSEGUE NELLA SUA STRATEGIA ‘CLOSE THE GAP’ – Delta ha aumentato la rappresentanza di women, Black talent and Latin and Hispanic talent nei ruoli all’interno della compagnia, come delineato nel Q2 2023 Close the Gap update. “Continuiamo a ritenerci responsabili e a essere trasparenti mentre lavoriamo verso gli impegni che abbiamo preso nel 2020 per accelerare la chiusura dei divari di rappresentanza della diversità tra i nostri dipendenti in prima linea e la leadership”, ha affermato Joanne Smith, EVP and Chief People Officer. “Stiamo facendo questi progressi con sforzi intenzionali per ampliare i percorsi di carriera interni ed esterni e riflettere una maggiore diversità di pensiero, generazione, razza e genere nei nostri gruppi di assunzione, mentre cerchiamo i migliori talenti”. “Ciò non significa che non ci concentreremo su altre aree di diversità”, osserva Keyra Lynn Johnson, VP – Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer. “Man mano che la nostra pipeline di talenti si evolve, cambia anche la composizione della nostra prima linea, quindi sappiamo che anche le persone che si riflettono in queste lacune cambieranno. Valutiamo attivamente i dati per orientarci nei nostri progressi, sempre alla ricerca di risultati equi per tutte le persone di Delta”.

LOCKHEED MARTIN RIPORTA I RISULTATI FINANZIARI DEL TERZO TRIMESTRE 2023 – Lockheed Martin Corporation ha registrato nel terzo trimestre 2023 net sales pari a 16,9 miliardi di dollari, rispetto ai 16,6 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2022. Net earnings nel terzo trimestre 2023 pari a 1,7 miliardi di dollari, o 6,73 dollari per azione, rispetto a 1,8 miliardi di dollari, o 6,71 dollari per azione, nel terzo trimestre 2022. Cash from operations di 2,9 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2023, rispetto a 3,1 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2022. Free cash flow pari a 2,5 miliardi di dollari, rispetto a 2,7 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2022. “I risultati del nostro terzo trimestre sono stati pari o superiori alle nostre aspettative su tutta la linea, generando 2,5 miliardi di dollari di free cash flow, con quasi il 100% restituito agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni”, ha affermato Jim Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO. “Il nostro portafoglio ordini rimane solido, pari a 156 miliardi di dollari, poiché sia gli ordini domestici che quelli internazionali sono forti. Inoltre, la nostra strategia di sicurezza del 21° secolo si sta traducendo in nuovi successi commerciali, tra cui l’aggiudicazione del transformational AIR6500 integrated air and missile defense program da parte dell’Australian Defence, che servirà da modello per future joint all-domain operations in tutto il mondo. Guardando al futuro, continueremo a perseguire la nostra strategia di sviluppo di capacità, efficienza e resilienza nelle nostre operazioni di produzione, promuovendo tecnologie digitali avanzate per migliorare la deterrenza integrata, attraverso la collaborazione con i nostri clienti e partner del settore tecnologico e aerospaziale ed espandendo le nostre attività e operazioni internazionali. Questa strategia è progettata per stimolare la crescita delle nostre traditional platforms and systems, incrementata nel tempo dai digital service revenue, che a loro volta supporteranno il nostro processo dinamico di allocazione del capitale per premiare gli azionisti”. La società ha riconfermato il 2023 financial outlook.

LUFTHANSA TECHNIK: COMPONENT AND ARC SUPPORT PER BRAATHENS REGIONAL AIRLINES – Braathens Regional Airlines, una delle principali Swedish domestic airlines, e Lufthansa Technik hanno firmato un exclusive Total Component Support (TCS®) agreement per la crescente flotta di aeromobili Airbus A320 family. I servizi includono component maintenance, repair, overhaul, nonché l’accesso ad un adeguato pool di ricambi. Il contratto quinquennale copre anche ARC (Airframe Related Components) services su richiesta. Fredrik Matseng, COO di Braathens Regional Airlines, ha dichiarato: “In Lufthansa Technik abbiamo trovato un partner fidato, affidabile e innovativo per component support and ARC services per la nostra attuale e futura Airbus fleet. L’accordo che abbiamo raggiunto si basa su un individual supply concept che ci consente di beneficiare di percorsi di trasporto brevi e rapidi”. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Braathens Regional Airlines come nostro ultimo TCS and ARC customer, rafforzando ulteriormente la posizione di Lufthansa Technik come fornitore leader di MRO services in Scandinavia. Con questo accordo a lungo termine garantiremo la massima flessibilità possibile e una disponibilità ottimale per soddisfare le esigenze di Braathens. Ringraziamo il team di Braathens per aver riposto la loro fiducia in noi e non vediamo l’ora di far crescere il nostro rapporto negli anni a venire”, ha affermato Daniel Hepworth, Senior Director Corporate Sales Europe at Lufthansa Technik.

ITALY AIR FORCE: L’F-35 HA CAMBIATO COMPLETAMENTE IL MINDSET – “L’Italia, uno dei maggiori partner internazionali dell’F-35, sta espandendo i piani per il fifth-generation fighter e lo sta utilizzando per trarre lezioni per un futuro sixth-gen aircraft, ha dichiarato il 12 ottobre il generale Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Il generale Luca Goretti ha evidenziato l’interoperabilità e la versatilità dell’F-35 durante una discussione in live streaming con il Mitchell Institute for Aerospace Studies e ha fatto eco a molte delle stesse iniziative promosse dai leader dell’aeronautica americana. “L’F-35 deve essere considerato non solo un aereo, ma deve essere considerato un nodo di informazioni”, ha affermato Goretti. “Quindi usiamo quell’aereo per cambiare completamente la mentalità delle persone. Non è più un aereo da pilotare ma una data machine a disposizione di tutti in volo”. L’Italia ha contribuito allo sviluppo dell’F-35 più di qualsiasi altra nazione oltre agli Stati Uniti e al Regno Unito. Con 90 F-35 ordinati, sta costruendo la quinta flotta più grande del mondo, divisa tra 60 F-35A e 30 F-35B, che sono in grado di effettuare short/vertical takeoff and landing. Tutte queste lezioni sulla collaborazione e sulla flessibilità confluiranno probabilmente nel Global Combat Air Program, una partnership tra Italia, Regno Unito e Giappone su un caccia di sesta generazione. Sebbene sia ancora nelle sue fasi iniziali, GCAP sta già sviluppando l’F-35 e sta cambiando il modo in cui l’Aeronautica Militare italiana pensa al suo futuro, ha affermato Goretti. “Il GCAP non deve più essere considerato un aereo. È un sistema di sistemi, in cui tutti possono utilizzare la tecnologia e l’informazione digitale, l’intelligenza artificiale o altri mezzi per essere rilevanti”, ha affermato Goretti” (Lockheed Martin – Articolo di Air & Space Forces Magazine).

TEXTRON SYSTEMS SELEZIONATA DALL’U.S. ARMY PER FTUAS PROGRAM OPTION 2 – Textron Systems Corporation, una società di Textron Inc., ha annunciato oggi di essere stata selezionata dall’U.S. Army per il Future Tactical Uncrewed Aircraft System (FTUAS) Program of Record Option 2 award. Completando con successo i requisiti dell’Option 1 del programma FTUAS, Textron Systems passa ora all’Option 2 del contratto. Durante l’Option 2, Textron Systems perfezionerà la progettazione proposta sulla base dei requisiti MOSA (Modular Open System Approach) dell’esercito, concludendo con una revisione critica della progettazione. L’offerta di Textron Systems per il programma è Aerosonde® Mk. 4.8 Hybrid Quad (HQ) uncrewed aircraft system (UAS). “Con oltre 30 anni di esperienza UAS accumulati in oltre tre milioni di ore di volo, abbiamo creato un ecosistema maturo, affidabile e pronto per supportare i nostri clienti dell’esercito”, ha affermato Wayne Prender, Senior Vice President of Air Systems.

CIRRUS AIRCRAFT CELEBRA LA 500° VISION JET DELIVERY – Cirrus Aircraft ha presentato lo Special Edition Vision Jet (SF50) per commemorare le 500 consegne del primo single-engine personal jet al mondo. Con il Wi-Fi in volo e l’app mobile Cirrus IQ™, il G2+ Vision Jet è ora più connesso, consentendo viaggi d’affari semplificati. “Con la consegna del 500° Vision Jet, Cirrus Aircraft celebra il successo sul mercato di un aereo che definisce una categoria”, ha affermato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus Aircraft. “Il Vision Jet è l’unico jet dotato di innovazioni avanzate come il Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®), Safe Return Autoland, Wi-Fi, Cirrus IQ e Auto Radar insieme a una serie di altre funzionalità di sicurezza, comfort e praticità. Cirrus Aircraft rende l’aviazione più accessibile con le prestazioni migliori della categoria e i bassi costi operativi del G2+ Vision Jet”. “La consegna del 500esimo Vision Jet è la conferma del successo rivoluzionario dell’SF50, supportato dal suo ecosistema in espansione di soluzioni che semplificano la proprietà, offrendo connettività in volo, gestione dell’aeromobile, manutenzione progressiva e una rete di supporto globale. Cinque livree Vision Jet in edizione limitata sono state create dal team Xi Design di Cirrus Aircraft per celebrare questa pietra miliare del settore, tutte ispirate al design unico del jet e alle colorazioni audaci. Tutti gli aerei commemorativi sono impreziositi ovunque dal marchio della 500a edizione limitata. Dopo il rilascio iniziale del Vision Jet nel 2016, la prima grande evoluzione dell’SF50 è stata l’introduzione del Vision Jet di seconda generazione (G2) nel 2019. Nel 2021 è stato introdotto il G2+ Vision Jet con un aumento fino al 25% delle prestazioni di decollo e il Wi-Fi. Nel 2023 Cirrus Aircraft ha introdotto Cirrus IQ e Auto Radar di Garmin sul Vision Jet, fornendo ai piloti una maggiore consapevolezza situazionale e connettività durante tutte le fasi delle attività pre-volo e in volo”, conclude Cirrus Aircraft.