La Repubblica Ceca sceglie l’Embraer C-390 Millennium come prossimo medium military transport aircraft

Il Ministry of Defense and Armed Forces of the Czech Republic ha annunciato l’avvio dei negoziati per la potenziale acquisizione del new-generation multi-mission Embraer C-390 Millennium. “La decisione di avviare le trattative per l’eventuale acquisto del C-390 si è basata su una valutazione e analisi di mercato preparata dal Ministero della Difesa della Repubblica Ceca, che ha individuato nel C-390 la soluzione più adatta per soddisfare le esigenze della Repubblica Ceca.

La Repubblica Ceca intende acquisire due velivoli che aumenteranno significativamente la sua capacità di trasporto aereo, consentendo all’esercito ceco di svolgere missioni quali air transport, air assault operations, aerial resupply, medical evacuation, humanitarian aid, air-to-air refueling, firefighting. Inoltre, il C-390 Millennium richiede una manutenzione notevolmente inferiore rispetto ad altri velivoli, il che si traduce in una maggiore disponibilità e minori life-cycle costs”, afferma Embraer.

“Siamo onorati di essere stati selezionati dal Ministero della Difesa e delle Forze Armate per avviare i negoziati su questa importante acquisizione e siamo pronti a fornire alla Repubblica Ceca i medium transport aircraft più avanzati disponibili sul mercato”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO, Embraer Defense & Security. “Il C-390 Millennium sta attirando l’attenzione di diverse nazioni in tutto il mondo grazie alla sua imbattibile combinazione di elevata produttività e flessibilità operativa con bassi costi operativi”.

“Le trattative sono iniziate con l’obiettivo di firmare un contratto di acquisizione per due velivoli e il relativo supporto, che include una complete training solution per piloti, loadmasters e tecnici, pezzi di ricambio e un solido entry-into-operation plan, con una presenza locale di personale Embraer nel paese per un periodo iniziale.

A seguito di questo annuncio, la Repubblica Ceca diventa la sesta nazione e il quarto paese NATO in Europa a preferire il C-390 dopo Brasile, Portogallo, Ungheria, Paesi Bassi e Austria. Il C-390 sta ridefinendo il military airlift e sfidando il pensiero dietro le piattaforme di generazione attuale e futura, con capacità multi-missione e interoperabilità.

Da quando è entrato in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019, il C-390 ha dimostrato le sua capacità, affidabilità e performance. L’attuale flotta di 6 velivoli ha mostrato una operational availability pari a circa l’80%, con un mission completion rate superiore al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria.

La Repubblica Ceca è un partner attivo nello sviluppo e nella produzione del C-390 Millennium e l’annuncio di oggi rafforzerà la cooperazione di Embraer con le industrie locali. L’azienda ceca Aero Vodochody è già un partner strategico e fornitore per il programma, producendo parti della rear fuselage, doors for paratroopers and crew, emergency door and hatches, cargo ramp, fixed leading edge”, prosegue Embraer.

“Il C-390 può trasportare un payload maggiore (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, essendo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni come il trasporto e lo sbarco di merci e truppe, medical evacuation, search and rescue, firefighting, humanitarian missions, operando su piste temporanee o non asfaltate come terra battuta, suolo e ghiaia. L’aereo configurato con air-to-air refueling equipment, con la designazione KC-390, ha già dimostrato la sua capacità di rifornimento aereo sia come tanker che come receiver, in questo caso ricevendo fuel da un altro KC-390 utilizzando pod installati sotto le ali”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)