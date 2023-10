CFM introduce una upgraded HPT blade per i motori CFM56

CFM ha annunciato oggi l’offerta di una upgraded High-Pressure Turbine (HPT) blade progettata per migliorare la durata dei suoi motori CFM56-5B e CFM56-7B.

“Il nuovo blade design sfrutta milioni di ore di engine field data. Gli aggiornamenti includono: increased wall thickness, optimized dovetail loading, tolleranze di produzione più strette. Questa blade mantiene i vantaggi in termini di fuel burn ottenuti con le CFM56 Tech Insertion blade configurations lanciate nel 2007″, afferma CFM International.

“Queste upgraded CFM56-5B/-7B HPT blades sono progettate per consentire ai nostri clienti di volare con componenti OEM che conoscono e di cui si fidano”, ha affermato Jacey Welsh, CFM executive vice president – CFM56 at GE Aerospace. “Molti dei nostri clienti stanno effettuando la transizione delle loro narrowbody fleets e la nuova CFM56 HPT blade può aiutarli a prolungare il time on-wing per ottimizzare i costi di proprietà e aumentare il valore residuo dei loro motori. Stiamo inoltre fornendo interessanti upgrade options ai clienti che utilizzano CFM56 configurations meno recenti”.

“Le nuove HPT blades vengono prodotte a Greenville, Carolina del Sud. Questa GE Aerospace facility all’avanguardia, con 250 dipendenti, produce HPT blades per un portafoglio diversificato di motori commerciali e militari da oltre un decennio. In media, il sito spedisce 1.000 pezzi al giorno, 5.000 pezzi alla settimana e 250.000 pezzi all’anno”, prosegue CFM International.

“Con oltre 1,2 miliardi di engine flight hours registrate, il motore CFM56 serve i nostri clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno”, ha affermato Jérôme Morhet, CFM executive vice president at Safran Aircraft Engines. “Continuiamo a investire sia negli aggiornamenti dei prodotti che nel supporto per questa flotta. Con l’introduzione della nuova HPT blade, ci concentriamo sulla creazione di un inventario per supportare le future shop visits dei nostri clienti”.

“I motori CFM sono progettati, testati e certificati a engine operating system level, garantendo system and product performance ottimizzate. I CFM56-5B e -7B hanno un world-class dispatch reliability rate del 99,98%”, conclude CFM International.

