AB Jets aggiunge tre Bombardier Challenger 3500 alla sua flotta

Bombardier informa: “AB Jets e Bombardier hanno annunciato l’acquisizione da parte di AB Jets di tre aerei Bombardier Challenger 3500, con un’opzione contrattuale per ordinarne un quarto entro la fine del 2023. L’aggiunta del best super-midsize business jet alla loro flotta segna un nuovo capitolo di trasformazione per la Argus Platinum-rated private charter company”.

“Questa espansione della flotta rappresenta una pietra miliare nella storia di AB Jets”, ha affermato Andrew Bettis, fondatore e comproprietario di AB Jets. “Siamo lieti di soddisfare le richieste dei nostri clienti con una nuova categoria di velivoli con il Challenger 3500. Questi super mid-size jets porteranno un’autonomia estesa e comfort alla nostra flotta, aumentando la nostra capacità di servire la nostra clientela”.

“Con la sua impareggiabile esperienza di cabina, l’aereo Challenger 3500 risponde alle richieste degli utenti di più esigenti. Con una dispatch reliability leader del settore superiore al 99,8% e i costi operativi diretti più bassi della sua categoria, è una scelta popolare per gli operatori di flotte. La cabina pluripremiata e dal design impeccabile è dotata dei rivoluzionari sedili Nuage di Bombardier, voice-controlled management of lighting, temperature and entertainment systems e dell’unico display 4K da 24 pollici della sua categoria. La bassa cabin altitude e il volo fluido, insieme alle funzionalità di connettività avanzate, contribuiscono alla popolarità di questo bestselling super mid-size business jet”, afferma Bombardier.

“AB Jets stava cercando di aggiornare la propria offerta con la migliore esperienza di volo e siamo entusiasti che abbiano riconosciuto il Challenger 3500 come l’aereo in grado di fornire proprio questo”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Aircraft Sales & Bombardier Defense. “Con il nostro impegno senza compromessi per prestazioni superiori, un’esperienza di cabina elevata, il volo più fluido e un’affidabilità costante, i nostri jets sono i preferiti dagli operatori che desiderano offrire ai propri clienti la best-in-class business jet experience. Non vediamo l’ora di essere il partner preferito di AB Jets nel nuovo entusiasmante capitolo dell’azienda”.

“Con una flotta di nove aerei Learjet 60, siamo operatori e sostenitori degli aerei Bombardier da più di vent’anni”, ha condiviso David Turner, comproprietario e direttore delle operazioni di AB Jets. “La nostra esperienza ci ha dato fiducia nella qualità e nelle prestazioni del prodotto e del team che lo consegna. Questo passaggio è la naturale evoluzione della nostra relazione duratura”.

(Ufficio Stampa Bombardier)