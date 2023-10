Tecnam: il nuovo P2012 STOL si avvia verso la certificazione

Tecnam ha annunciato che il nuovo P2012 STOL è sulla buona strada per completare il processo di certificazione con EASA, con la type certification prevista entro la fine del 2023.

“L’aereo è progettato per operazioni STOL (Short Take Off and Landing) ed è specificamente sviluppato per operare negli aeroporti commerciali più esigenti del mondo. Tutti i test di volo hanno confermato, e in alcuni casi superato, i dati prestazionali preliminari del progetto. Le prime consegne ai clienti inizieranno a gennaio poiché l’aereo è già in produzione.

Rispondendo alle esigenze di una nicchia di mercato che è stata sottosviluppata e non supportata per decenni, Tecnam fornisce ancora una volta una soluzione per gli operatori che cercano un aereo moderno, spazioso, confortevole, sicuro ma elegante, con eccezionali capacità STOL, per il loro business.

Il P2012 STOL è l’unico twin-piston aircraft con Short Take-Off and Landing capabilities, conforme alle ultime modifiche alla certificazione. Offre un maximum gross weight di 3.680 kg / 8.113 lb pur mantenendo un design moderno, una cabina ampia e confortevole e 11 posti.

L’interno è arricchito da un corridoio centrale, un finestrino dedicato per ciascuno dei 9 passeggeri singoli, nessuna panca/doppi sedili e il miglior comfort per i passeggeri come porte USB, aria condizionata in cabina, uscite individuali di aria fresca e calda, luce di lettura dedicata, tasche dei sedili e portabicchieri.

Il design degli interni e la superba vista offerta dalla configurazione ad “ala alta” offrono un’esperienza ‘best-in-class’ per i voli verso le tipiche destinazioni STOL ‘esotiche'”, afferma Tecnam.

“Il compimento della missione e il miglioramento della sicurezza del volo passano attraverso un cockpit con la tecnologia più recente, incluso il sistema avionico all’avanguardia G1000 NXi e l’autopilota GFC700 appositamente configurato. Vengono forniti un Active and connected flight deck (Bluetooth, flight stream, Iridium) e una serie di strumenti di aiuti moderni (Wx radar, storm scope, inset map, Synthetic Vision™) per ridurre il carico di lavoro e l’affaticamento, aumentando al contempo l’efficacia della missione.

Dal punto di vista del comfort, il P2012 STOL offre una cabina più ampia del +34%, una distanza tra i sedili più ampia del +24%, una luggage weight allowance più alta del +188% e un luggage volume migliore del +303% rispetto al più noto British STOL aircraft e fa tutto in conformità ai più recenti standard di certificazione.

Dal punto di vista delle prestazioni, il P2012 STOL può trasportare facilmente e più comodamente un payload equivalente a quello del più noto British STOL aircraft, eguagliando le sue takeoff and landing performances, inoltre, il P2012 STOL può anche superare il suo useful load del 20% fino ad un valore notevole di 1.284 kg / 2.830 lb durante l’esecuzione di una missione STOL.

Con un Maximum Takeoff Weight di 3.680 kg / 8.113 lb, la corsa di decollo è lunga solo 315 m / 1.035 ft e per superare l’ostacolo la distanza di decollo viene raggiunta in soli 425 m / 1.395 ft. Ancora meglio con un Maximum Landing Weight di 3.630 Kg dove la landing distance from the obstacle è di soli 360 m / 1.180 ft e l’impressionante corsa al suolo richiede solo 225 m / 740 ft”, prosegue Tecnam.

“Ci sono migliaia di regional and local STOL airports in tutto il mondo che necessitano di un airframe eccellente, performance superiori, sicurezza all’avanguardia e un design del 21° secolo, in grado di decollare da piste preparate e non preparate di meno di 300 m / 1.000 piedi”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)