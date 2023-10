United Airlines annuncia i risultati finanziari del terzo trimestre 2023

United Airlines (UAL) ha riportato oggi i risultati finanziari del terzo trimestre 2023. La compagnia ha riportato un pre-tax income di 1,5 miliardi di dollari, un pre-tax margin del 10,3% e un diluted earnings per share di 3,42 dollari. Su adjusted basis, pre-tax income di 1,6 miliardi di dollari, pre-tax margin del 10,8% e diluted earnings per share di $3,65.

“I ricavi totali nel terzo trimestre sono aumentati del 12,5% su base annua, un trimestre record e vicino alla fascia alta delle previsioni. Nel trimestre United ha registrato una domestic demand forte e stabile, con una crescita dei ricavi del 9% su base annua, superiore ai risultati del secondo trimestre. La compagnia ha riscontrato un forte incremento delle prenotazioni in agosto e settembre, con entrambi i mesi ben al di sopra della domanda rispetto all’anno precedente.

Nell’international space, i profitti hanno raggiunto livelli record sia nelle regioni dell’Atlantico che del Pacifico. I ricavi nella regione atlantica sono aumentati del 15% rispetto allo stesso trimestre del 2022 e del 70% rispetto allo stesso trimestre del 2019. I ricavi riguardo il Pacifico hanno superato i livelli del terzo trimestre 2019, nonostante la capacità sia rimasta inferiore del 24% rispetto al terzo trimestre 2019. I domestic revenues nel trimestre sono stati i secondi più alti di tutti i tempi e il domestic system rimane solidamente redditizio”, afferma United.

“La domanda di prodotti premium rimane elevata, con grande successo nella cabina premium economy, dove i ricavi hanno superato la crescita della capacità dalla sua introduzione nel 2019. In totale, i ricavi derivanti dai prodotti premium sono aumentati del 20% su base annua nel trimestre e rappresentano una quota più elevata della metà di tutte le passenger revenue. Basic Economy ha inoltre fornito un’altra opzione popolare per i clienti ed è stata un’offerta molto competitiva, con ricavi per quel prodotto nel trimestre in crescita del 50% su base annua”, prosegue United.

“Grazie al nostro straordinario team United, che ha fornito prestazioni operative da record per i nostri clienti in agosto e settembre”, ha affermato Scott Kirby, CEO di United Airlines. “La nostra strategia per diversificare i nostri flussi di entrate, sfruttare le opportunità di crescita e innovare costantemente per migliorare i nostri prodotti per i nostri clienti sta dando i suoi frutti. La nostra strategia United Next sta funzionando e rimaniamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi finanziari”.

Risultati finanziari del terzo trimestre

Capacità in aumento del 15,7% rispetto al terzo trimestre 2022.

Total operating revenue pari a 14,5 miliardi di dollari, in crescita del 12,5% rispetto al terzo trimestre 2022.

Pre-tax income di 1,5 miliardi di dollari, con pre-tax margin del 10,3%; adjusted pre-tax income di 1,6 miliardi di dollari, con adjusted pre-tax margin del 10,8%.

Net income di 1,1 miliardi di dollari, adjusted net income di 1,2 miliardi di dollari.

Diluted earnings per share di $3,42, adjusted diluted earnings per share di $3,65.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)