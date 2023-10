Aeronautica Militare: a Bergamo il Corso di Cultura Aeronautica

Arriva a Bergamo il Corso di Cultura Aeronautica, iniziativa didattico culturale realizzata dall’Aeronautica Militare: un’esperienza immersiva rivolta agli studenti della città e resa possibile dalla collaborazione tra l‘Aeronautica Militare, l’Ufficio Scolastico ed il Comune di Bergamo.

Iniziato lunedì 09 ottobre e con termine giovedì 19 ottobre 2023, il Corso di Cultura Aeronautica prevede la partecipazione, su base volontaria e a titolo gratuito, di circa 185 studenti delle Scuole secondarie di secondo grado che hanno aderito all’iniziativa.

Il corso è suddiviso in due fasi: durante la prima settimana, incentrata sulla teoria, i giovani studenti seguono un ciclo di lezioni inerenti i principi dell’aerodinamica, gli strumenti di bordo e la sicurezza del volo, con accenni alla meteorologia e al controllo del traffico aereo.

Al termine della prima fase, gli studenti vengono sottoposti ad un test sulle competenze acquisite durante le lezioni, il cui punteggio contribuirà alla stesura di una graduatoria utile alla definizione dell’attività di volo, protagonista delle attività della seconda settimana.

Durante la seconda fase, tutti gli studenti sperimenteranno, presso l’Aeroporto di Valbrembo, l’esperienza del volo in formazione con l’aereo militare SIAI U-208. Ad affiancare i ragazzi saranno i piloti istruttori di volo del 60° Stormo dell’Aeronautica Militare che, in base alla posizione degli studenti in graduatoria, stabiliranno quali di loro potranno sedere al posto di pilotaggio e quali voleranno invece come passeggeri.

Ai partecipanti verrà inoltre consegnato un attestato di frequenza utile all’acquisizione di un punteggio aggiuntivo valido per alcuni concorsi dell’Aeronautica Militare. Al termine del corso, una graduatoria finale stilata tenendo conto della somma dei punteggi acquisiti durante le varie fasi, consentirà ai primi classificati di partecipare ad uno stage presso il 60° Stormo di Guidonia, un’occasione in cui i ragazzi potranno vestire i panni di un pilota dell’Aeronautica Militare a comandi dell’aliante Twin Astir.

Se per i ragazzi il corso è un’occasione per scoprire il mondo del volo e sperimentare le emozioni uniche di una realtà che richiede grande impegno, competenza e passione, per l’Aeronautica Militare rappresenta un’opportunità per avvicinare le nuove generazioni alla cultura professionale e valoriale della Forza Armata al servizio del Paese. I Corsi di Cultura Aeronautica sono parte integrante del programma del Centenario dell’Arma Azzurra, che il 28 Marzo ha festeggiato i suoi primi cento anni. In occasione delle celebrazioni, i velivoli SIAI U-208 sono stati rivestiti di una nuova livrea commemorativa.

Inoltre, i SIAI U-208 sono stati impegnati nell’ambito di alcune delle manifestazioni aeree previste per questo anno ricco di celebrazioni pensate per creare momenti di apertura e condivisione con i cittadini.

Venerdì 13 ottobre si è svolto un Media Day dedicato all’evento, a cui era presente anche Md80.it. Ai giornalisti e fotografi presenti è stata data la possibilità di effettuare un volo su un SIAI U-208 dell’Aeronautica Militare.

(Giorgio Varisco – Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Giorgio Varisco – Md80.it)