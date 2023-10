News Brevi – 18.10.2023

SUNEXPRESS PARTECIPA A VAW WINTER 23-24, IL WORKSHOP DEGLI AEROPORTI DI VENEZIA, TREVISO E VERONA – SunExpress partecipa a VAW – Winter 23-24, l’appuntamento B2B organizzato dagli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona, a pochi giorni dall’inizio della stagione invernale. Un’occasione di incontro per operatori turistici, compagnie aeree ed enti del turismo delle oltre 150 destinazioni collegate dal Polo Aeroportuale del Nord Est. Il workshop si svolgerà mercoledì 25 ottobre presso Villa Foscarini Rossi, Stra (Venezia). “SunExpress ti aspetta al suo desk per presentarti il suo network in collegamento dagli aeroporti di Milano Malpensa, Venezia e Roma Fiumicino per raggiungere le più belle spiagge e località di mare della TURCHIA grazie a comodi voli per IZMIR, ANTALYA, BODRUM, DALAMAN, KONIA e KAYSERI. La compagnia ti aggiornerà sulle ultime novità, come l’introduzione dei voli Milano MXP – Antalya durante la stagione estiva 2024 e i nuovi operativi volo dagli aeroporti di Venezia e Milano MXP per IZMIR”, afferma SunExpress.

DELTA PORTA IL TEAM USA A SANTIAGO PER I PAN AMERICAN GAMES – Il Team USA è sulla strada verso i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, prendendo il volo negli ultimi giorni verso i Pan American Games di Santiago, Cile, attraverso ATL. In qualità di compagnia aerea ufficiale del Team USA, Delta ha accolto gli atleti nell’aeroporto della sua città natale prima della loro partenza per il Cile. Domenica e lunedì Delta ha ospitato una lounge personalizzata per gli atleti presso l’ATL International Terminal, dove gli atleti hanno potuto riposarsi e rilassarsi prima di imbarcarsi sul volo a lungo raggio. “La strada verso Parigi 2024 è in corso e tutti gli occhi sono puntati sul Team USA mentre continua il suo viaggio verso la prossima estate con i Pan American and Parapan American Games”, afferma Emmakate Young, Managing Director of Brand Marketing and Sponsorships. “Sia che supportiamo i nostri atleti sul palco più grande del mondo o in aeroporto prima dell’imbarco, sappiamo che il viaggio inizia molto prima che raggiungano il podio e Delta è orgogliosa di far parte del team dietro il loro successo”. Delta è official airline of Team USA, in viaggio verso i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028.

DASSAULT AVIATION PRESENTE ALL’NBAA 2023 DI LAS VEGAS – Dassault Aviation partecipa alla NBAA (National Business Aviation Association) a Las Vegas dal 17 al 19 ottobre 2023. La static exhibition presso l’Henderson Executive Airport comprende un Falcon 10X (Mock-up), un Falcon 8X e un Falcon 2000LXS.

IL PRESIDENTE DI EMIRATES E IL SINDACO DI BERLINO DISCUTONO L’INCREMENTO DELLA CONNETTIVITA’ INTERNAZIONALE A LUNGO RAGGIO PER LA CITTA’ – Sir Tim Clark, presidente di Emirates, ha incontrato oggi Franziska Giffey, sindaco di Berlino e senatore per gli affari economici, l’energia e le imprese pubbliche presso la sede della compagnia aerea a Dubai per discutere del potenziale di Berlino per una maggiore international long-haul connectivity. Emirates serve la Germania da oltre 35 anni e continua a impegnarsi a sostenere il turismo e l’economia locale nel mercato. Per più di 20 anni, Emirates ha anche mostrato interesse ad aggiungere Berlino alla sua rete globale e quindi ad espandere le operazioni in Germania. Tuttavia, in base all’attuale Germany-UAE Air Services Agreement, firmato nel 1994, Emirates può operare solo verso quattro aeroporti tedeschi. Aggiungendo Berlino alla sua rete globale, Emirates sarà in grado di fornire un accesso diretto a turisti e viaggiatori d’affari provenienti da tutto il mondo da e per Berlino, offrendo allo stesso tempo una maggiore capacità cargo. “Apprezziamo che la signora Giffey stia sostenendo maggiori diritti di volo a lungo raggio per Berlino e apprezziamo il dialogo in corso. Emirates crede fermamente che Berlino e il Brandeburgo abbiano un grande potenziale per diventare una destinazione di successo per i voli a lungo raggio. Speriamo di poter operare verso Berlin Brandenburg Airport in futuro. Inizieremo i voli per Berlino il prima possibile, se ciò sarà consentito in aggiunta alle nostre quattro destinazioni tedesche esistenti”, affferma Sir Tim Clark. “Apprezziamo il continuo interesse di Emirates nel collegare la capitale tedesca con il mondo. Il Berlin and Brandenburg airport serve la regione metropolitana e gran parte della Germania dell’Est, una delle regioni più dinamiche d’Europa. Il nostro obiettivo è espandere la rete a lungo raggio esistente e sono lieta di vedere Emirates come partner in questo sforzo”, ha commentato Franziska Giffey.

PRATT & WHITNEY INVESTE IN E-STEM EDUCATION – Pratt & Whitney sta investendo 250.000 dollari in organizzazioni no-profit focalizzate sull’environmental STEM (E-STEM) education. “Gli studenti hanno lavorato su progetti molto diversi: cleaner-burning cooking fuel in Nigeria, uso di pannelli solari negli Stati Uniti. Ma sono giunti alla stessa conclusione: le discipline STEM possono aiutare a risolvere i problemi ambientali. Hanno svolto il loro lavoro attraverso le organizzazioni Green Growth Africa e Envirolution, entrambe tra i vincitori nel 2022 dei premi inaugurali Pratt & Whitney E-STEM, un programma gestito in collaborazione con la North American Association for Environmental Education (NAAEE) per sostenere l’environmental STEM education. Conosciuto anche come E-STEM, questo approccio educativo è fondamentale per ispirare la prossima generazione ad affrontare le diverse sfide climatiche utilizzando la scienza. I premi, lanciati nel 2022, forniscono annualmente 250.000 dollari in finanziamenti a organizzazioni no profit di tutto il mondo focalizzate sull’E-STEM education. Nel 2023, 15 organizzazioni no profit provenienti da 12 paesi diversi hanno vinto premi per sostenere environmental STEM education programs”, afferma Pratt & Whitney. I premi riflettono il lavoro di Pratt & Whitney volto a progettare motori aeronautici più sostenibili, nonché il suo programma di responsabilità sociale, parte di uno sforzo in tutto il settore aeronautico per ridurre il proprio impatto ambientale attraverso la tecnologia.

RAYTHEON ESPANDE L’ADR CONCEPT AL RADAR LTAMDS – Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto dall’esercito americano per espandere l’Advanced Distributed Radar (ADR) concept per includere il Lower Tier Air & Missile Defense Sensor (LTAMDS). “In base al contratto, il team Advanced Technology di Raytheon svilupperà il software necessario per collegare in rete più radar LTAMDS a 360 gradi, per estendere la protezione delle forze di manovra e delle risorse critiche. Raytheon ha originariamente sviluppato ADR per aggiornare la famiglia di radar AN/SPY-6(V) della Marina degli Stati Uniti per migliorare le prestazioni nelle operazioni marittime distribuite e promuovere le future capacità di rilevamento. Ora, il team sta espandendo la capacità di affrontare le minacce sempre più impegnative per l’esercito”, afferma Raytheon.

EMBRAER E MARATHON AIRLINES ESPANDONO IL LORO POOL PROGRAM AGREEMENT PER SETTE E-JETS – Embraer ha annunciato di aver firmato un contract amendment con Marathon Airlines per il Pool Program, per includere ulteriori due E195. Ora, sette E-Jets riceveranno supporto per un’ampia gamma di componenti riparabili: tre E175, un E190 e tre E195. La compagnia aerea greca ha avviato il Pool Program contract lo scorso anno, con il suo primo E175, e da allora ha visto una crescita costante della flotta. Attualmente, il Pool Program di Embraer supporta più di 60 compagnie aeree in tutto il mondo. “L’Embraer Pool Program è stato essenziale per l’affidabilità delle operazioni dei nostri E-Jets e non vediamo l’ora di rafforzare la nostra partnership con Embraer”, ha affermato Andreas Kaiafas, CEO di Marathon Airlines. “Marathon sta espandendo le sue attività a un ritmo rapido e siamo molto lieti di far parte di questo viaggio. Embraer offre il miglior supporto della categoria con il Pool Program, riducendo i costi e garantendo una portata globale. Continueremo a lavorare ogni giorno con Marathon per mantenere elevate prestazioni e prontezza per la loro flotta”, ha affermato Carlos Naufel, CEO e Presidente, Embraer Services & Support. “Embraer fornisce supporto alle compagnie aeree di tutto il mondo, con la sua competenza tecnica e la sua vasta rete di servizi componenti. I risultati sono risparmi significativi nei costi di riparazione e di mantenimento dell’inventario e una riduzione dello spazio di magazzino e delle risorse necessarie per la gestione delle riparazioni, fornendo in definitiva livelli di prestazioni garantiti. Il portafoglio di Embraer Services & Support offre un’ampia gamma di soluzioni competitive progettate per ciascun cliente, per supportare la crescente flotta di aeromobili Embraer in tutto il mondo e offrire la migliore esperienza post-vendita nella global aerospace industry”, conclude Embraer.

IL TEXTRON AVIATION CUSTOMER SUPPORT RICEVE LA FAA ACCEPTANCE PER IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS) – Textron Aviation ha annunciato, nel corso della 2023 National Business Aviation Association Convention and Exhibition (NBAA-BACE), che la sua Customer Support organization ha ricevuto l’accettazione da parte della Federal Aviation Administration (FAA) per il suo Corporate Enterprise Safety Management System (SMS) nelle sedi di Wichita e Indianapolis. Questo riconoscimento rafforza l’impegno di Textron Aviation verso elevati standard di qualità nel settore aeronautico. I clienti Beechcraft, Cessna e Hawker ricevono supporto, manutenzione e modifiche direttamente in fabbrica da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., attraverso il suo global network di service and part centers, mobile service units and 24/7 1CALL AOG support. Il Corporate Enterprise SMS è un approccio completo e sistematico alla gestione della sicurezza nel settore aeronautico, che comprende un solido quadro di politiche, processi e procedure per l’identificazione, l’analisi e il controllo dei potenziali pericoli. L’obiettivo primario è implementare un piano di gestione strutturato che riduca efficacemente i rischi, creando un ecosistema aeronautico collaborativo per tutte le parti interessate coinvolte. Textron Aviation partecipa volontariamente al FAA’s Corporate Enterprise SMS program, che non è ancora obbligatorio per le repair stations. “I nostri clienti possono avere piena fiducia nel fatto che Textron Aviation sia all’avanguardia nell’adozione di safety management systems nella general aviation industry”, afferma Brian Rohloff, senior vice president of Customer Support. “Con l’accettazione da parte della FAA del nostro Safety Management System, questo traguardo riflette il nostro impegno nel garantire standard di sicurezza aggiornati ed elevati, offrendo ai nostri clienti tranquillità e fiducia senza compromessi nei nostri servizi”. Gli 11 US-based company-owned service centers di Textron Aviation hanno adottato pienamente le SMS procedures per più di un anno, con le strutture di Wichita e Indianapolis già valutate e accettate dalla FAA. I rimanenti service centers sono sulla buona strada per la valutazione, con l’accettazione da parte della FAA prevista entro la fine dell’anno. Una volta ottenuta l’accettazione da parte della FAA, verranno condotti audit di supervisione annuali per garantire la conformità e il miglioramento continuo.

NUOVO VIAGGIO PER AIR CANADA E DREAMS TAKE FLIGHT – Air Canada e Dreams Take Flight hanno collaborato per un altro viaggio da Vancouver. “Quest’anno, Air Canada e Dreams Take Flight trasporteranno oltre 119 bambini in un viaggio indimenticabile da Vancouver a un parco a tema della California grazie al supporto di numerosi dipendenti volontari di Air Canada e della Air Canada Foundation. Dal 1989, Dreams Take Flight ha regalato a più di 30.000 bambini canadesi con vari bisogni speciali il volo della loro vita. Ogni anno, 1.700 bambini fanno il viaggio della loro vita in un parco a tema in Florida o in California. Per quest’anno sono previsti altri tre voli da tutto il Canada, da Calgary, Montreal e Ottawa. All’inizio di quest’anno hanno avuto luogo i voli Dreams da Edmonton, Winnipeg, Toronto e Halifax”, afferma Air Canada.

DELTA RINNOVA LA PROPRIA SEATBACK SCREEN EXPERIENCE – Il viaggio di Delta per la piattaforma definitiva raggiungerà un traguardo chiave questo autunno con una serie di aggiornamenti che miglioreranno la seatback screen experience. “I clienti che volano con Delta oggi possono godere di più modi per connettersi in un modo più significativo che mai”, ha affermato Ranjan Goswami, Senior Vice President – Customer Experience Design. “Proprio quest’anno abbiamo aggiunto il Wi-Fi veloce e gratuito sulla maggior parte delle principali rotte domestiche, modalità esclusive per coinvolgere i brand principali a bordo e ora un modo completamente nuovo di godersi l’intrattenimento a bordo che porta un’esperienza smart TV a bordo simile al servizio di streaming preferito a casa”. Annunciata per la prima volta al CES 2023, la nuova seatback screen platform di Delta è ora in fase di test a bordo di alcuni aeromobili Airbus A321ceo, con altri aeromobili che saranno presto online. La nuova esperienza mira a cambiare il modo in cui la fidelizzazione del cliente e l’esperienza di volo interagiscono a vantaggio del cliente. “I nostri clienti ci hanno detto cosa vogliono fare a bordo: guardare gli ultimi successi al botteghino, impegnarsi in attività e giochi che stimolano la mente, rimanere in contatto con i propri cari ed essere produttivi con il lavoro e altri impegni”, ha affermato Goswami. “Si tratta di dare ai clienti la libertà di scoprire il loro prossimo momento preferito a 30.000 piedi, e si sblocca nel momento in cui diventi membro SkyMiles”. La flotta Airbus A321ceo di Delta sarà la prima a supportare il nuovo seatback screen software, passando da un piccolo numero di aeromobili con la piattaforma a bordo all’intera tipologia di flotta entro la fine dell’anno.