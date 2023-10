TAP Air Portugal “Abbraccia il mondo”

TAP Air Portugal ha presentato ieri sera il proprio rebranding che vede al centro dei messaggi e delle attività il claim “Abbraccia il mondo”.

Il nuovo posizionamento del marchio TAP è stato ideato per rafforzare il collegamento tra la compagnia aerea e i propri clienti, partner, dipendenti e stakeholder, per aumentare la brand awareness nei principali mercati a livello mondiale attraverso una strategia di marketing nuova e creativa.

Obiettivo del nuovo posizionamento di TAP è trasmettere il collegamento del Portogallo con il mondo e quello del mondo con il Portogallo, risvegliando la curiosità tipicamente portoghese in ogni viaggiatore. “Abbraccia il mondo” rappresenta infatti il desiderio di TAP di scoprire, esplorare e ampliare gli orizzonti con una mente aperta e uno spirito caloroso.

La presentazione ufficiale del nuovo posizionamento è avvenuta presso la sede TAP di Lisbona durante un evento in cui il nuovo claim più accogliente, avventuroso e divertente è stato mostrato ai dipendenti per celebrarne la maggiore inclusività.

Il claim e il nuovo posizionamento sono online su flytap.com, oltre che in una campagna pubblicitaria above e below the line nei mercati chiave del vettore. TAP ha inoltre collaborato con il musicista portoghese Branko, che ha composto un nuovo sound branding creando una canzone che “Abbraccia il mondo”.

“Il nuovo posizionamento del marchio TAP celebra la naturale curiosità e ospitalità dei portoghesi e la lunga storia di innovazione e spirito pionieristico della Compagnia aerea attraverso la nuova firma ‘Abbraccia il mondo’”, ha dichiarato Justyna Valente, Head of Marketing di TAP. “Viviamo in un’epoca più inclusiva in cui si celebra la diversità, ed è per questo che ‘Abbraccia il mondo’ definisce anche il nuovo modo in cui TAP vuole essere conosciuta da dipendenti, clienti e partner”.

“‘Abbraccia il mondo’ rafforza il nostro grande obiettivo di riunire famiglia, amici e colleghi ed è al centro dei nostri valori in quanto compagnia aerea affidabile e inclusiva”, ha proseguito Justyna Valente. “Siamo impazienti di ‘abbracciare’ Clienti vecchi e nuovi mentre, al contempo, TAP compie un nuovo passo verso un futuro più accogliente, dinamico e aperto, impegnandosi al massimo per fornire a ogni viaggiatore la migliore esperienza di volo possibile”.

Ulteriori informazioni sul nuovo posizionamento del marchio sono disponibili sul filmato ‘manifesto’ e sul sito abracaomundo.flytap.com.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)