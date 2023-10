Air France presenta iniziative per evolvere il domestic flight service da e per Parigi entro il 2026

Air France informa: “L’aumento delle videoconferenze, il calo dei domestic business travel e il crescente spostamento verso il treno (sotto l’effetto combinato delle raccomandazioni di sobrietà del governo e delle CSR policies aziendali) stanno portando a un calo strutturale della domanda sul domestic point-to-point network di Air France. Tra il 2019 e il 2023, il traffico sulle rotte domestiche in partenza da Parigi-Orly è diminuito del 40% e addirittura del 60% per i viaggi giornalieri di andata e ritorno.

Alla luce di questa situazione, Air France Group presenta oggi agli organi di rappresentanza dei dipendenti un progetto per adattare il proprio servizio domestico da e per Parigi entro l’estate 2026″.

“A seguito di questo sviluppo, i collegamenti da e per Parigi verrebbero gestiti secondo i seguenti principi:

– Air France opererebbe tutti i suoi voli domestici e internazionali dal suo hub di Parigi-Charles de Gaulle. L’unica eccezione, secondo le Public Service Order (PSO) guidelines: Air France continuerà a operare il servizio da/per la Corsica da Parigi-Orly. In quanto tale, Air France onorerebbe i propri impegni. Air France ha presentato un’offerta congiunta con Air Corsica per il rinnovo di questo PSO a partire dal 2024, dimostrando così il suo impegno per un servizio duraturo verso la Corsica.

– Transavia diventerebbe l’operatore di riferimento di Air France Group da Parigi-Orly. Transavia manterrà la rotta del suo sviluppo, in particolare grazie alla crescente flotta di nuovi aerei della famiglia Airbus A320neo. Questi velivoli di ultima generazione offrono una riduzione del 15% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, nonché una riduzione del 50% dell’impronta acustica.

Da qui al 2026, Air France continuerà a servire Tolosa, Marsiglia e Nizza, nonché i dipartimenti francesi d’oltremare da Parigi-Orly (Air France serve la Francia d’oltremare da Parigi-Orly e Parigi-Charles de Gaulle dal 2020. A partire dalla fine di ottobre 2023, i voli per Cayenne (Guiana francese) partiranno solo da Parigi-Charles de Gaulle).

Man mano che il processo di adattamento procede, Air France rafforzerà il numero di voli da Parigi-Charles de Gaulle a Tolosa, Marsiglia, Nizza, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France e Saint-Denis de La Réunion, facilitando così le international connections e rafforzando la connettività delle regioni francesi e dei territori d’oltremare. Air France Group intende inoltre, previa consultazione con gli organi competenti, posizionare Transavia sui servizi per Tolosa, Marsiglia e Nizza dall’aeroporto di Parigi-Orly a partire dall’estate 2026.

La capacità del Gruppo tra Parigi e Tolosa, Marsiglia e Nizza verrebbe mantenuta al 90% del livello attuale e al 100% per le rotte tra Parigi e i territori francesi d’oltremare”, prosegue Air France.

“L’iniziativa nel suo insieme aiuterebbe Air France a mantenere una forte presenza del marchio in tutti i mercati che serve e ad essere più reattiva alla domanda di viaggi in rapida evoluzione. Ciò ottimizzerebbe l’uso delle risorse di ciascuna compagnia aerea, renderebbe l’offerta più chiara per i clienti e migliorerebbe la competitività di Air France.

Per quanto riguarda i dipendenti residenti nelle regioni francesi, dato che una parte dei voli attualmente operanti da Parigi-Orly verrebbero riassegnati a Parigi-Charles de Gaulle, gli impatti di questa iniziativa sull’occupazione a Tolosa, Marsiglia e Nizza sarebbero limitati e verrebbero gestiti esclusivamente sulla base di trasferimenti e partenze volontarie. Le flight crew bases in queste stazioni verrebbero mantenute.

Per quanto riguarda i dipendenti con sede a Parigi-Orly, il fabbisogno di personale di Parigi-Charles de Gaulle sarà tale entro il 2026 da garantire a tutti una posizione equivalente nel sito di Roissy. Le opzioni di mobilità sulla piattaforma Parigi-Orly verrebbero prese in considerazione per prime.

A breve inizierà un processo di informazione e consultazione con gli organi di rappresentanza dei dipendenti, insieme a negoziati con i sindacati rappresentativi, al fine di definire il modo migliore per supportare tutti i dipendenti interessati da questi cambiamenti”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)