Emirates amplia la collaborazione con Neste per la fornitura di SAF nel 2024 e 2025

Emirates e Neste hanno ampliato la loro partnership consolidando la loro collaborazione per la fornitura di oltre 3 milioni di galloni di blended Neste MY Sustainable Aviation Fuel nel 2024 e 2025. Il sustainable aviation fuel (SAF), che sarà miscelato con jet fuel convenzionale, sarà fornito nel corso del 2024 e 2025 per i voli Emirates in partenza dagli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Singapore Changi.

La partnership ampliata di Emirates con Neste rappresenta il più grande volume di SAF che verrà utilizzato da qualsiasi compagnia aerea con sede in Medio Oriente e Africa fino ad oggi. Il SAF miscelato sarà composto da oltre un milione di galloni di SAF puro. Ciò rappresenta un blended ratio di oltre il 30% di SAF puro combinato con il Jet A-1 convenzionale.

Entro la fine di quest’anno, la compagnia aerea effettuerà per la prima volta il rifornimento di SAF dal suo hub di Dubai. Il SAF riduce le emissioni di carbonio dei viaggi aerei fino all’80% durante il ciclo di vita del carburante rispetto all’utilizzo del jet fuel convenzionale.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi è una pietra miliare per Emirates e rappresenta l’accelerazione dei SAF procurement per le nostre operazioni. È anche una delle tante iniziative su cui ci concentriamo per ridurre le nostre emissioni di carbonio, che include l’utilizzo di aeromobili a basso consumo di carburante, l’intensificazione del rinnovamento della nostra flotta a partire dal 2024, oltre a promuovere l’operational fuel efficiency. La nostra partnership in corso con Neste dimostra anche il nostro impegno attivo e il nostro sostegno all’industria SAF in rapido sviluppo, speriamo che la forte domanda proveniente da Emirates e da altre compagnie aeree incoraggi l’incremento del SAF e di altre tecnologie emergenti di propulsione pulita”.

Alexander Kueper, Vice President EMEA from the Renewable Aviation business unit at Neste, ha dichiarato: “Il SAF è una soluzione prontamente disponibile per ridurre le emissioni di gas serra derivanti dai viaggi aerei. Siamo orgogliosi di espandere la nostra attuale cooperazione con Emirates fino al 2024, mentre stiamo aumentando la nostra produzione globale di SAF e continuiamo a sostenere il loro impegno per ridurre le emissioni fornendo il nostro Neste MY Sustainable Aviation Fuel”.

All’inizio di quest’anno, Emirates, in collaborazione con Neste e altri stakeholder del settore, ha completato con successo il primo 100% SAF-powered demonstration flight nella regione, utilizzando un Boeing 777-300ER operante con 100% SAF in un motore. La compagnia aerea ha fatto passi da gigante insieme ai suoi partner del settore riguardo ai requisiti di analisi tecnica e certificazione che supportano la standardizzazione e la futura approvazione del volo con 100% SAF.

Il primo volo della compagnia aerea alimentato da SAF miscelato con jet fuel ha avuto luogo nel 2017 da Chicago. Da allora, la compagnia aerea ha aumentato il SAF anche per i voli da Stoccolma e attualmente opera voli da Parigi, Lione e Oslo con blended SAF.

Emirates ha sostenuto una serie di gruppi di lavoro dell’industria e del governo degli Emirati Arabi Uniti ed è in costante dialogo con una serie di parti interessate per aiutare a scalare la produzione e la fornitura di SAF. La compagnia aerea, insieme alla GCAA degli Emirati Arabi Uniti, ha svolto un ruolo attivo nello sviluppo dell’ambiziosa power-to-liquid (PtL) fuels roadmap, guidata dall’UAE Ministry of Energy and Infrastructure e dal World Economic Forum, oltre a contribuire alla UAE’s National Sustainable Aviation Fuel Roadmap lanciata nel gennaio 2023 dal Ministry of Energy and Infrastructure e dalla GCAA.

