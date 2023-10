British Airways: al via oggi il nuovo modello per l’accumulo degli Avios

I British Airways Executive Club Members che prenotano voli da oggi accumuleranno Avios in base al costo del loro biglietto. “Nel tentativo di offrire un sistema più coerente e trasparente, la compagnia aerea ha annunciato a luglio che l’importo degli Avios raccolti sarà basato sul costo del biglietto, anziché sulla distanza del volo, per i voli prenotati dal 18 ottobre 2023.

Per la prima volta, la modifica include anche la possibilità di accumulare Avios su acquisti accessori idonei, tra cui pre-paid selection, upgrades, excess baggage.

L’investimento nel programma frequent flyer della compagnia aerea prevede che verrà emesso il 20% in più di Avios alla base complessiva dei membri, con la maggior parte dei membri che raccoglierà di più, o lo stesso importo, con il nuovo modello.

I membri che prenotano voli da oggi accumuleranno la seguente quantità di Avios a seconda del loro status di livello: I Blue members riceveranno 6 Avios per ogni £1 qualificante speso; i Bronze members riceveranno 7 Avios per ogni £1 qualificante speso; i Silver member riceveranno 8 Avios per ogni £1 qualificante speso: i Gold members riceveranno 9 Avios per ogni £1 qualificante speso.

Questo nuovo modello si applicherà anche ai voli commercializzati da Iberia (l’importo degli Avios accumulati sui voli commercializzati da Iberia seguirà la proposta Iberia Plus) e American Airlines“, afferma British Airways.



Colm Lacy, Chief Commercial Offer, British Airways, ha dichiarato: “In linea con altre compagnie aeree e programmi fedeltà, stiamo rendendo la raccolta degli Avios il più semplice e coerente possibile per i nostri clienti. Poiché le nostre previsioni indicano che emetteremo più Avios, non vediamo l’ora di aiutare molti dei nostri soci a fare un passo avanti verso il loro prossimo viaggio. Oltre a investire in questo nuovo modo di accumulare Avios, continuiamo a rendere più semplice per i Membri la raccolta come parte della loro spesa quotidiana, dagli spostamenti quotidiani, allo shopping settimanale, al caffè mattutino e al trattamento personale”.

“Esistono numerosi modi in cui i membri possono accumulare Avios nella vita di tutti i giorni, tra cui spendere con la carta di credito American Express di British Airways, viaggiare con Uber, convertire punti Nectar e fare acquisti sul British Airways Avios eStore. Con oltre 1.500 punti vendita tra cui scegliere, gli acquirenti più esperti possono guadagnare Avios da qualsiasi acquisto effettuato visitando www.shopping.ba.com. Per ulteriori informazioni e termini e condizioni completi, visitare www.ba.com/executiveclub.

Per tutti i voli commercializzati e operati da altre compagnie aeree, i clienti continueranno ad accumulare Avios in base al modello di accumulo di ciascuna compagnia aerea”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)