La flotta C-390 Millennium operata dalla Brazilian Air Force completa 10.000 ore di volo

L’Embraer C-390 Millennium ha raggiunto l’importante traguardo delle diecimila ore di volo con la Brazilian Air Force (FAB), dopo appena 4 anni di servizio. L’attuale flotta di 6 velivoli ha una operational availability dell’80%, con mission accomplishment rate superiore al 99%.

“Il C-390 ha dimostrato quotidianamente le sue capacità e la sua affidabilità. Con prestazioni eccezionali in un’ampia gamma di missioni, questa piattaforma multi-missione è diventata la base della mobilità aerea della FAB. L’eccellenza operativa del C-390 sta richiamando l’attenzione di molte forze aeree di tutto il mondo”, ha sottolineato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Dalla progettazione alla concezione, il KC-390 Millennium di Embraer, un’azienda brasiliana di livello mondiale, ci ha reso molto orgogliosi. È attraverso questo velivolo che la nostra aeronautica militare brasiliana ha già effettuato – e continua a farlo – un’ampia gamma di missioni di trasporto, sia in Brasile durante l’operazione Covid-19 che all’estero, in missioni come riportare a casa i brasiliani dall’Ucraina e Israele e rifornimento aereo in Antartide. Celebrare questo traguardo di 10.000 ore di volo con il KC-390 rappresenta l’impegno e la dedizione dell’Aeronautica Militare brasiliana e dell’Embraer. Con le sue prestazioni eccezionali e la sua comprovata versatilità, il KC-390 è diventato il Brazilian Air Force’s main air mobility aircraft. Siamo orgogliosi di far parte di questo risultato e anche del riconoscimento globale che l’aereo ha ricevuto. Congratulazioni a tutti coloro che sono coinvolti in questo viaggio di successo”, ha affermato il General (AF) Marcelo Kanitz Damasceno, Brazilian Air Force Commander.

“Il C-390 Millenium è un vero multi-mission tactical military transport aircraft, che offre una mobilità aerea senza pari. Offre produttività eccezionalmente elevata e flessibilità operativa, il tutto con bassi costi operativi.

Il C-390 trasporta un payload maggiore (26 tonnellate o 57.300 libbre) rispetto ad altri military transport aircraft nella medium airlift category. Vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, essendo in grado di svolgere una vasta gamma di missioni come logistic transportation, aerial delivery of cargo and troops, aeromedical evacuation, search and rescue, fire-fighting, humanitarian aid. Tutte queste missioni sono possibili sia su piste non asfaltate che asfaltate”, afferma Embraer.

“La air-to-air refueling (AAR) configuration, denominata KC-390, ha dimostrato le sue capacità anche durante le operazioni con l’aeronautica militare brasiliana. È autorizzato a rifornire diversi fighter aircraft ed è anche in grado di ricevere carburante da altri KC-390 utilizzando i pod sotto l’ala.

Oltre al Brasile, il C-390 è stato ordinato da Portogallo e Ungheria, entrambi paesi della NATO. Anche i Paesi Bassi, l’Austria e la Repubblica Ceca hanno scelto il C-390“, conclude Embraer.

