Ryanair annuncia l’operativo invernale da Genova

Ryanair ha lanciato oggi il proprio operativo per l’inverno 2023 da/per Genova con 8 rotte invernali, collegando così Genova e la Liguria con destinazioni domestiche e internazionali.

“L’operativo invernale di Ryanair incrementa significativamente la connettività della Liguria rispetto all’operativo pre-Covid con il quadruplo delle rotte e quasi il doppio dei voli settimanali. L’operativo per l’inverno 2023 si concentrerà sulla connettività interna al paese, inclusi fino a 3 voli per la Sardegna e la Sicilia durante il periodo di punta di Natale.

L’operativo per l’inverno 2023 di Ryanair a Genova includerà 8 rotte verso Bari, Cagliari, Bruxelles, Catania, Napoli, Palermo, Londra Stansted e Lamezia Terme; 34 voli ogni settimana.

Ryanair opererà circa 34 voli settimanali per l’inverno 2023 per dare ai cittadini/visitatori di Genova le tariffe più basse, ma allo stesso tempo facendo crescere il turismo per la regione Liguria“, afferma Ryanair.

Da Genova, Mauro Bolla, Head of Communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania, ha dichiarato: “Come compagnia aerea no.1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare l’operativo per l’inverno 2023 da Genova verso 8 rotte, offrendo ai cittadini/visitatori di Genova ancora più scelta per fughe invernali alle tariffe più basse in Europa.

Operazioni efficienti e costi aeroportuali competitivi sono le basi su cui costruiamo l’incremento del traffico e la connettività a lungo termine. Abbiamo lavorato in collaborazione con i nostri partner dell’aeroporto di Genova, per assicurare la crescita e migliorare i servizi per tutti coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Genova e la Liguria.

I cittadini/visitatori di Genova possono ora prenotare una meritata fuga invernale alle tariffe più convenienti su Ryanair.com, a partire da 24,99€ per viaggi da novembre 2023 a marzo 2024”.

Piero Righi, Direttore Generale dell’Aeroporto di Genova, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti dei risultati della cooperazione con Ryanair che ha sempre dimostrato di riuscire a sviluppare traffico laddove le condizioni di mercato fossero favorevoli, adattando e consolidando l’operativo in modo da rispondere al meglio alle aspettative della domanda”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)