De Havilland Canada annuncia la partnership con Universal Avionics e l’acquisizione del Mid-Canada Mod Center

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) annuncia di aver selezionato Universal Avionics, una Elbit Systems company, come fornitore principale di integrated flight decks per i De Havilland Canada CL-215T e CL-415 firefighting aircraft. “L’Universal Avionics flight deck system supporterà aerial firefighting operations con NextGen flight display, flight management, data communication and connectivity systems.

Questa soluzione si basa sulla storia e sulla robustezza del CL-215 e del CL-415 e aumenterà la funzionalità e l’efficacia di questa leggendaria firefighting aircraft family, che ora sarà dotata di navigational instruments all’avanguardia di Universal Avionics per una maggiore sicurezza e una migliore situational awareness”, afferma De Havilland Canada.

“Inoltre, mentre continua a far crescere i propri manufacturing, maintenance, repair and overhaul teams in tutto il Canada, De Havilland Canada annuncia l’acquisto di Mid-Canada Mod Center (MC2) and Avionics Design Services (ADS), che hanno lavorato per decenni su Universal Avionics installations, upgrades and modifications.

Con facilities in Ontario presso Toronto Pearson Airport e Region of Waterloo Airport, e altri engineering team members situati in Ontario, British Columbia e Alberta, De Havilland Canada accoglie con favore l’aggiunta di MC2 and ADS. La loro esperienza in avionics upgrade services sia per commercial che per business aircraft migliorerà la capacità di De Havilland Canada di fornire soluzioni tempestive ed economicamente vantaggiose ai propri clienti e agli oltre 3.000 aeromobili che operano. Sono anche una Transport Canada Design Approval Organization che sviluppa Supplemental Type Certificates and Repair Design Approvals per MC2 and ADS e i suoi clienti. Il leadership team di MC2 and ADS rimarrà al suo posto e la società opererà come filiale di De Havilland Canada“, conclude De Havilland Canada

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)