Dassault Aviation introduce FalconWays, un Route Optimization Tool per ridurre consumi ed emissioni

Dassault Aviation ha presentato un nuovo flight planning tool che consente ai Falcon pilots di selezionare la rotta più efficiente in termini di consumo di carburante e di ridurre il carburante in eccesso trasportato utilizzando global wind data, optimization e performance model-specific algorithms.

“Il nuovo strumento, FalconWays sarà offerto come flight app sulla Dassault FalconSphere iPad electronic flightbag, ed è compatibile con i Jeppesen and Universal flight planning tools.

FalconWays è stato valutato nel corso di una campagna di voli a lunga distanza tra gli Stati Uniti e l’Europa e attraverso l’Asia, nonché in numerose simulazioni. Durante i voli effettivi utilizzando FalconWays, gli equipaggi sono riusciti a ridurre il consumo di carburante fino al 7%”, afferma Dassault Aviation.

“La nostra nuova FalconWays flight app fa parte del più ampio impegno della nostra azienda per il volo sostenibile”, ha affermato il Chairman and CEO Eric Trappier. “Aiuterà i Falcon customers a raggiungere un nuovo livello di efficienza operativa, riducendo al contempo i livelli di emissioni del trasporto aereo”.

“La nuova applicazione consente ai piloti di scaricare informazioni sui venti in tutto il mondo e combinarle con imported operational flight plans, in-house performance tools, vertical, lateral and mach number optimization data, al fine di ricalcolare il piano di volo. I Falcon dotati di SATCOM possono aggiornare il database in rotta sui long flights per ottimizzare ulteriormente la traiettoria. La vertical and lateral trajectory optimization può essere effettuata prima o durante il volo.

La società lancerà per la prima volta FalconWays sul nuovo Falcon 6X extra widebody twinjet, che entrerà in servizio nelle prossime settimane. L’app sarà disponibile sul Falcon 8X all’inizio del prossimo anno, sul 7X prima della fine del 2024 e sul Falcon 2000LXS/S all’inizio del 2025″, prosegue Dassault Aviation.

“FalconWays è una pilot dedicated application, progettata internamente da Dassault Engineering e dai flight operations teams. I loro sforzi hanno generato sette brevetti e hanno portato alla creazione di una serie di algoritmi avanzati per migliorare l’efficienza del volo.

Implementata su tutta la flotta Falcon, l’app consentirà notevoli risparmi di carburante e migliaia di tonnellate di CO2.

La nuova app è stata presentatat al Dassault static display presso la NBAA Business Aviation Convention & Exhibition, che si è svolta dal 17 al 19 ottobre 2023 a Las Vegas“, conclude Dassault Aviation.

La presenza di Dassault Aviation alla NBAA-BACE 2023 Convention

Dassault Aviation ha consolidato la sua presenza a NBAA-BACE con uno static display all’Henderson Executive airport, fornendo uno sportello unico progettato per migliorare l’esperienza del cliente.

“L’esposizione è stata caratterizzata da uno chalet più grande e di nuova concezione che ha consentito ai clienti e agli ospiti di tenersi aggiornati sulle ultime novità e di incontrare nello stesso spazio i rappresentanti del customer support/MRO network. L’esposizione ha ospitato il 2000LXS twin e il Falcon 8X ultra-long range trijet, il business jet più silenzioso sul mercato.

Il 2000LXS è dotato di una cabina widebody che può ospitare comodamente fino a 10 passeggeri. È capace di una range di 4.000 nm e offre short-field airport capability senza pari. L’aereo è caratterizzato da una combinazione unica di comfort e performance economiche, che consente di andare ovunque e ha contribuito a vendere quasi 700 aerei fino ad oggi.

Il Falcon 8X da 6.450 nm ha recentemente ricevuto un flight deck upgrade all’EASy IV flight deck, che offre capacità e caratteristiche di sicurezza migliorate. L’8X ha inoltre ricevuto l’approvazione per l’utilizzo del dual head-up display avanzato di Dassault, che consente a entrambi i piloti di condividere la stessa visione sintetica e migliorata. I dual HUD migliorano la situational awareness, semplificando al tempo stesso i requisiti di formazione. La funzionalità è ora disponibile anche come retrofit aftermarket sugli 8X operativi”, afferma Dassault Aviation.

“Sia l’8X che il 2000LXS sono disponibili con il rivoluzionario FalconEye Combined Vision System di Dassault, il primo HUD a fondere la mappatura sintetica del terreno basata su database e actual thermal and low-light camera images in condizioni di scarsa illuminazione in un’unica visualizzazione. FalconEye attualmente consente low-visibility approaches fino a una decision height di 100 piedi.

In mostra statica era presente anche un full-scale flight deck and cabin mockup del nuovo ultra-long range, ultra-widebody Falcon 10X twin, attualmente in fase di sviluppo. Il 10X sarà dotato di motori Rolls Royce Pearl 10X con capacità 100% SAF e sarà il più grande purpose-built business jet sul mercato, con un’autonomia di 7.500 miglia nautiche. La cabina flessibile ha vinto numerosi prestigiosi premi di design e promette di fornire l’esperienza di cabina più produttiva e riposante di qualsiasi business jet”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation – Photo Credits: Dassault Aviation)