News Brevi – 21.10.2023

EUROPEAN SPARTAN: L’IMPEGNO DELL’AERONAUTICA MILITARE NELL’ESERCITAZIONE DEDICATA AI C-27J SPARTAN – Due settimane di intenso lavoro per questa settima edizione dell’esercitazione European Spartan 2023, unico evento europeo dedicato alla flotta C-27J Spartan, svoltasi a Bucharest dal 2 al 12 ottobre nella Base 90 Air Transport di Otopeni, in Romania. Quattro le nazioni che hanno preso parte a questa edizione: Romania, nazione ospitante per la seconda volta, Italia, a guida del progetto C-27J, Bulgaria e Lituania, oltre agli osservatori della Grecia. L’esercitazione internazionale era finalizzata all’addestramento tattico degli equipaggi del velivolo C-27J, nell’ambito della European Defence Agency (EDA), con lo scopo principale di verificare l’interoperabilità delle funzioni di Comando e Controllo, di sviluppare la conoscenza e l’uso delle cosiddette ETTP (Tecniche Procedure Tattiche Europee) nel settore dell’aviotrasporto/aviolancio tattico e di incrementare il livello di conoscenza reciproca tra le Forze Armate europee che utilizzano il velivolo C-27J Spartan. Per perseguire le finalità addestrative sono state studiate delle missioni atte ad istruire gli equipaggi dei C-27J a effettuare operazioni di navigazione tattica a bassa quota in diversi contesti semi-permissivi. A tal proposito sono stati definiti degli scenari idonei ai multipli profili di missione per saggiare tutti gli aspetti operativi, a partire dalla pianificazione fino all’esecuzione della missione. Teatro delle attività insieme alla host base di Otopeni, l’aeroporto di Campia Turzii dove si sono effettuate principalmente le operazioni legate alle MEDEVAC e l’aeroporto di Boboc, dove oltre alle attività E.R.O (Engine Running Operations) e di MedEvac, sono stati effettuati lanci CDS. Inoltre sono state utilizzate anche alcune aree di lancio simulato che avevano lo scopo di mettere alla prova gli equipaggi durante la ripianificazione in volo delle missioni in funzione della variazione del target. Durante la prima settimana si è svolto un programma di navigazione tattica a bassa quota, lanci CDS e di indottrinamento per le MEDEVAC con il personale straniero, dove gli esperti italiani, hanno potuto constatare i notevoli progressi, rispetto alla passata edizione, nella condivisione delle procedure e dell’applicazione delle metodologie introdotte, constatando un notevole miglioramento rispetto alle passate edizioni, segno che attività di questo tipo innalzano il livello di complessivo di performance. Nelle attività della seconda settimana grande importanza ha avuto l’aspetto legato alle MEDEVAC con sortite giornaliere di evacuazione di feriti con l’esecuzione di approcci tattici per il decollo e l’atterraggio. Questa esercitazione, consolidato appuntamento annuale per gli inizi di ottobre, fa parte del progetto dell’EDA dedicato al C-27J che riunisce cinque stati membri partecipanti che utilizzano il C-27J, i quattro paesi partecipanti a questa edizione (Romania, Italia, Bulgaria, Lituania) e la Slovacchia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR ANNUNCIA 1 NUOVO AEROMOBILE E 2 NUOVE ROTTE A BRISTOL PER L’INVERNO 23/24 – Ryanair ha annunciato il suo programma invernale 23/24 per Bristol con 25 rotte, tra cui 2 nuove rotte per Porto e Venezia. Ryanair opererà inoltre ancora più frequenze su altre 10 rotte verso destinazioni popolari come Alicante, Budapest, Lanzarote, Malaga e Sofia. Ryanair baserà 1 nuovo aeromobile all’aeroporto di Bristol per l’inverno 23/24, portando la sua flotta totale con base a Bristol a 5 aerei, che rappresentano un investimento di 500 milioni di dollari.

RYANAIR ANNUNCIA IL PROGRAMMA INVERNALE A BIRMINGHAM – Ryanair ha annunciato il suo programma invernale 23/24 per Birmingham con 34 rotte, incluse 4 nuove rotte per Budapest, Girona, Siviglia e Valencia, nonché un aumento delle frequenze su altre 11 rotte, tra cui Cracovia, Malta e Torino. Per supportare il suo programma invernale 23/24, Ryanair baserà 6 aerei all’aeroporto di Birmingham, che rappresentano un investimento di 600 milioni di dollari.

RYANAIR ANNUNCIA IL PROGRAMMA INVERNALE 23/24 PER MANCHESTER – Ryanair ha annunciato oggi il suo programma invernale 23/24 per Manchester con 64 rotte, incluse 5 nuove rotte per Belfast, Plovdiv, Tirana, Venezia e Varsavia, nonché un aumento delle frequenze su altre 20 rotte, tra cui Alicante, Parigi, Faro e Tenerife. Per supportare il suo programma invernale 23/24, Ryanair baserà 16 aerei all’aeroporto di Manchester, che rappresentano un investimento di 1,6 miliardi di dollari.

DELTA: VOLI DA ATENE IN SUPPORTO AI CLIENTI DI RITORNO DA ISRAELE – Delta informa: “Centinaia di persone sono tornate negli Stati Uniti da Israele come parte del sostegno di Delta agli sforzi del Dipartimento di Stato per trasportare cittadini americani, residenti permanenti e le loro famiglie fuori da Tel Aviv su voli charter organizzati dal governo e di nuovo negli Stati Uniti con compagnie aeree commerciali. Mentre i charter stanno terminando e i voli diretti Delta aggiunti tra Atene (ATH), Grecia e New York sono completati, la compagnia continua a offrire voli giornalieri tra ATH e Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) e JFK. Opera anche un servizio tra ATH e Boston Logan International Airport tre volte a settimana. I clienti che desiderano prenotare posti su tali voli possono farlo su delta.com. Delta ha aggiunto tre voli, o tratte extra: uno al giorno dal 16 al 18 ottobre dall’Athens International Airport Eleftherios Venizelos (ATH) al New York John F. Kennedy International Airport (JFK). Tutte e tre le tratte extra sono state operate da un Airbus A330-900 di Delta con 281 posti totali. Le tratte extra hanno trasportato un totale di 455 clienti nei tre giorni e si sono aggiunte al servizio regolare di Delta tra gli Stati Uniti e la capitale greca. Delta ha cancellato il servizio da e per TLV fino al 31 ottobre. Come sempre, la sicurezza dei clienti e dell’equipaggio rimane la priorità fondamentale della compagnia aerea. Il personale della compagnia aerea tiene in primo piano i nostri clienti e le persone colpite, mentre monitora continuamente l’ambiente di sicurezza in rapida evoluzione e valuta le sue operazioni sulla base di linee guida sulla sicurezza e rapporti di intelligence, inclusi i più recenti avvisi di viaggio dell’U.S. Department of State”. “Delta ha esteso la sua deroga per tutti i clienti attualmente prenotati da e per Tel Aviv Ben Gurion Airport (TLV), in modo che possano riprenotare il loro viaggio sui voli disponibili fino al 6 settembre 2024. La deroga consente inoltre a questi clienti di elaborare i propri rimborsi tramite il servizio Fly App Delta, delta.com o chiamando l’ufficio Prenotazioni Delta per ricevere assistenza per il rimborso. Sebbene la prenotazione sia sospesa per i TLV flights da e per ATL e BOS, i clienti possono effettuare prenotazioni sui voli tra JFK e TLV per viaggi dal 1° novembre in poi. I posti sulle compagnie aeree partner Delta rimangono prenotabili su delta.com e tramite Delta Reservations quando disponibili. I clienti devono essere preparati a possibili modifiche al TLV flight schedule di Delta, comprese ulteriori cancellazioni su base continuativa, come necessario per la sicurezza dei nostri clienti e degli equipaggi, pur rimanendo impegnati ad assistere coloro che necessitano di viaggio. Delta ha contribuito con 1 milione di dollari alla American Red Cross per l’International Committee of the Red Cross (ICRC), per gli sforzi umanitari a favore degli israeliani, dei palestinesi e di tutte le persone colpite nella regione”, conclude Delta.