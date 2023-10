Rolls-Royce apre la strada a nuove propulsion technologies per commuter aircraft

Rolls-Royce informa: “Dalle zero emissioni, alle migliori performance e all’apertura di nuove opportunità di mercato, l’elettrificazione gioca un ruolo chiave nel futuro della Regional Air Mobility (RAM). Sulla base delle nostre recenti dimostrazioni tecnologiche, Rolls-Royce sta aprendo la strada per arrivare a questo obiettivo con una tecnologia avanzata che sarà economicamente vantaggiosa, sostenibile e adattabile.

Offrendo una soluzione economicamente vantaggiosa per short take-off and landing, la RAM potrebbe non solo essere la risposta agli attuali costosi spostamenti lavorativi, ma potrà anche aiutare a collegare aree geograficamente remote o difficili da raggiungere, oltre a supportare la maggiore domanda di trasporto di beni attraverso l’e-commerce.

Il RAM market sta raggiungendo un punto di svolta, con un potenziale di crescita significativa guidato da tecnologie di propulsione innovative e dalle richieste della società per zero-emission aviation. Stiamo perseguendo diverse architetture di sistema applicabili al crescente numero di velivoli destinati a diverse missioni per supportare questa rinascita della regional air mobility“.

“Il nostro Commuter Aircraft Programme sta sviluppando hybrid-electric propulsion technologies per i nostri clienti, per sfruttare varie fonti di energia e classi di potenza per next generation airframes. Basati su principi di progettazione modulare e scalabile, i prodotti che stiamo sviluppando saranno applicabili su 9- to 19- passenger commuter aircraft. Rolls-Royce è inoltre posizionata in modo unico per supportare la RAM con architetture di sistema adattabili e diversificate.

Ci stiamo concentrando sul nostro obiettivo di entrare nel commercial service entro questo decennio. I nostri team sono in fase avanzata di test per dimostrare la fattibilità del nostro portfolio for commuter aircraft, per soddisfare le richieste dei clienti delle future flotte”, prosegue Rolls-Royce.

“I sistemi in fase di progettazione sono dotati della più recente tecnologia avanzata. Il nostro direct drive, air-cooled electric motor, raffreddato ad aria, con integrated power electronics and control, offre passive cooling utilizzando ram air, riducendo maintenance and operation costs, garantendo al tempo stesso un’elevata efficienza. Le caratteristiche speciali includono quattro corsie indipendenti: la patented multi-lane architecture con no-fault propagation between lanes, mira a raggiungere la massima sicurezza, supportata inoltre da health monitoring and protection features.

L’EPU vanta anche un’elevata adattabilità della piattaforma ed è adatta per single, twin, and quad-engine aircraft platforms, offrendo una power-dense, compact and modular propulsion solution.

Abbiamo condotto studi approfonditi sulle fonti energetiche sostenibili disponibili e sulle relative tecnologie di stoccaggio applicabili all’aviazione, dove l’idrogeno è stato identificato come la fonte energetica più promettente per zero-emission commuter aircraft. Nel luglio 2022 abbiamo annunciato la collaborazione con Hyundai Motor Group, che sta rapidamente facendo avanzare la sua in-house hydrogen fuel cell technology nelle applicazioni aeronautiche. Lo sviluppo di hydrogen fuel cell configurations for commuter aircraft è il prossimo passo verso il raggiungimento di cost-competitive zero-emission flight entro il 2030.

Considerando il commuter aircraft space la prossima frontiera dell’aviazione sostenibile, stiamo lavorando su certification-ready electric and hybrid-electric solutions all’avanguardia, che combinano efficienza superiore, buone performance economiche, responsabilità ambientale e benefici sociali per i viaggiatori in generale”, continua Rolls-Royce.

“Lo sviluppo di nuove tecnologie per questo entusiasmante mercato richiede la collaborazione con clienti, partner del settore, autorità di regolamentazione e governi. Siamo pronti a collaborare con i costruttori di aerei su prodotti convenienti e a basse emissioni di carbonio per estendere potenzialmente le rotte attuali, colmare le lacune della rete e servire più comunità e aeroporti in tutto il mondo, contribuendo a ridefinire la mobilità come la conosciamo”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)