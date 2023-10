Airbus migliora continuamente la safety con la strategia “Safety Beyond Standard”

Airbus informa: “Sfruttando la tecnologia più innovativa sviluppata per le famiglie di aeromobili più recenti come l’Airbus A350 e applicando tale tecnologia a tutti gli aerei commerciali della gamma, Airbus va oltre i requisiti normativi per migliorare la sicurezza. Chiamata “Safety Beyond Standard”, questa iniziativa segna l’ultimo passo nel nostro approccio al miglioramento continuo della safety.

Uno degli obiettivi attuali dell’iniziativa è quello di portare gli altri Airbus fly-by-wire family aircraft al livello tecnologico più recente in termini di capacità operativa, assistenza ai flight crews e capacità di resilienza dell’aeromobile contro abnormal conditions.

La Safety Beyond Standard strategy aiuterà in particolare a mitigare i principali safety risks (Loss of control in-flight (LOC-I), Controlled flight into terrain (CFIT) e Runway excursion (RE))”.

“Ad esempio, per mitigare il rischio di Loss of control in-flight, sono stati sviluppati questi safety design enhancements per la flotta fly-by-wire:

Enhanced autopilot, flight directors and autothrust availability – I piloti fanno affidamento sull’autopilot, perché questo è un sistema fondamentale per ridurre il carico di lavoro. Se l’autopilot gestisce la direzione e mantiene l’aereo ad una determinata altitudine, l’equipaggio ha la capacità mentale di concentrarsi su altri compiti mentre gestisce una situazione anomala. Ma l’autopilot system ha i suoi limiti. In caso di sensor failure restituisce il controllo dell’aereo ai piloti. L’A350 è stato il primo aereo Airbus a introdurre un autopilot in grado di compensare system and sensor failures e mantenere il controllo. Dal 2020 Airbus sta progressivamente aggiornando i sistemi fly-by-wire dell’A320 e dell’A330 a questa capacità.

Enhanced flight envelope protection availability – La flight envelope protection è una caratteristica standard sui moderni fly-by-wire commercial aircraft. È utilizzata da tutti i principali produttori a livello mondiale. Il flight envelope dell’aeromobile corrisponde ai vari critical operational limits, oltre i quali la sua controllabilità e l’integrità strutturale possono essere a rischio (low or high airspeeds, maximum aerodynamic lift & angle-of-attack, flight attitudes, etc). Lo scopo delle flight envelope protections è quello di consentire le migliori performance dell’aeromobile e la control authority riducendo al minimo il rischio di over-controlling, losing control, overstressing, o danneggiamento dell’aeromobile. In caso di malfunzionamento, la flight envelope protection si degrada seguendo una sequenza predefinita, passando dalla cosiddetta “normal law” alla “alternate law”. Dal 2020, gli ultimi safety technology enhancements sono stati introdotti a tutti i membri della famiglia fly-by-wire, con più alerts e protezioni disponibili anche in alternate law.

Enhanced flight crew interface – Gli anemometric data sono fondamentali per indicare la velocità dell’aereo rispetto all’aria ambiente. Ma ci sono altre fonti che potrebbero essere utilizzate come riferimento nel caso in cui i dati anemometrici venissero persi. Il cosiddetto digital Back Up Speed system è un esempio di come l’airspeed potrebbe essere calcolata utilizzando Angle of Attack sensors, weight and load factor. Disponibile su tutti gli aerei Airbus dal 2021, fornisce all’equipaggio informazioni di base sull’airspeed quando non è più possibile utilizzare i sensori nominali”, prosegue Airbus.

“Safety Beyond Standard mira a sviluppare elementi di sicurezza incrementali non solo per i nuovi aeromobili, ma anche a fornire una soluzione adattabile alla flotta esistente”, conclude Airbus.

