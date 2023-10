Dopo un’estate da record, Delta cresce tra Italia e Stati Uniti

Delta Air Lines aumenterà del 14% il suo network tra l’Italia e gli Stati Uniti la prossima estate, a seguito di una domanda da record registrata per i suoi collegamenti. Delta è il principale vettore tra l’Italia e gli Stati Uniti. La compagnia ha trasportato quest’anno oltre 850.000 passeggeri tra i due Paesi.

Parlando a Milano, Matteo Curcio, Senior Vice President di Delta per Europa, Medio Oriente, Africa e India, ha dichiarato: “I viaggiatori americani hanno sicuramente viaggiato estensivamente su lungo raggio quest’estate e, grazie al forte potere d’acquisto, l’Italia è stata una delle destinazioni che più hanno beneficiato del nostro network di voli diretti”. Matteo Curcio ha continuato: “Con una domanda di viaggi dall’Italia agli Stati Uniti che sta tornando a livelli pre-pandemici, la prossima estate Delta potenzierà l’offerta durante l’alta stagione, con il nuovo volo Napoli-New York e collegamenti aggiuntivi verso il nostro hub principale di Atlanta”.

Durante i mesi estivi di picco, Delta opererà fino a 94 voli settimanali tra l’Italia e gli Stati Uniti, rispondendo così all’aumento della domanda di viaggi tra i due Paesi. Oltre alla nuova rotta da Napoli e all’aumento dei voli da Venezia per Atlanta, Delta offrirà un operativo di collegamenti diretti da Roma Fiumicino per Atlanta, Boston, Detroit e New York-JFK, da Milano Malpensa per Atlanta e New York-JFK e da Venezia Marco Polo per New York-JFK. Tutti i voli Delta dall’Italia sono operati in partnership con Air France KLM e Virgin Atlantic.

L’ampio network Delta permette a chi viaggia dall’Italia di raggiungere oltre 200 destinazioni in coincidenza negli Stati Uniti, offrendo l’accesso a città iconiche come Los Angeles, Miami, San Francisco e altre ancora. Delta si posiziona come prima o seconda compagnia in due terzi delle 100 principali città statunitensi. La struttura di hub domestici di Delta offre ai passeggeri un’ampia scelta di destinazioni in tutta l’America raggiungibili con un volo diretto o con uno scalo.

Su tutti i voli dall’Italia, i passeggeri possono scegliere tra quattro esperienze di cabina: Delta One o Delta One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin.

I viaggiatori che volano in Delta Premium Select hanno più spazio per rilassarsi e distendersi, con una poltrona più ampia, maggiore reclinabilità, poggiapiedi e poggiagambe regolabili sulla maggior parte dei voli. Godono di un’esperienza culinaria raffinata e hanno a disposizione prodotti artigianali di prima qualità e punti di contatto dedicati al servizio che migliorano ulteriormente il loro viaggio.

In Delta One i passeggeri possono distendersi su una poltrona completamente reclinabile e approfittare di servizi premium come gli amenity kit artigianali Someone Somewhere, biancheria da letto di qualità superiore realizzata con materiali sostenibili, una maggiore scelta di bevande servite prima del decollo e una proposta di menù stagionali di quattro portate curati da chef di grido.

Chi vola con Delta può anche contare su un’ampia scelta di piatti e bevande che comprende opzioni diverse come snack speciali e birre, vini e liquori di prima qualità. Tutti i passeggeri hanno a disposizione un’ampia scelta di intrattenimento in volo, con accesso gratuito a oltre 1.000 ore di contenuti su Delta Studio.

Con l’App Fly Delta i passeggeri possono prenotare e gestire i propri biglietti, effettuare il check-in, cambiare posto, monitorare lo stato del proprio volo e, mentre si trovano in aeroporto, muoversi in sicurezza tra le aree ricreative e i gate d’imbarco con mappe interattive. Inoltre, grazie all’innovativo sistema di radiofrequenza RFID, Fly Delta permette di tracciare il bagaglio in tempo reale, identificandone la posizione su una mappa e il nastro su cui verrà consegnato.

Sui voli nazionali Delta, i passeggeri possono usufruire gratuitamente in tutte le classi di servizio del Wi-Fi ad alta velocità, che sarà implementato a bordo di tutti gli aeromobili entro la fine del 2024. Sui voli Delta, inoltre, la messaggistica via SMS e WhatsApp è gratuita, per consentire a tutti di rimanere in contatto con colleghi, amici e familiari durante il viaggio. E per un’esperienza tecnologica davvero coinvolgente, c’è la PARALLEL REALITY™ all’aeroporto di Detroit, dove fino a 100 passeggeri visualizzano simultaneamente solo le loro informazioni di volo personalizzate su un unico schermo digitale.

Con sede ad Atlanta, Delta opera in hub importanti e mercati chiave ad Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Londra-Heathrow, Los Angeles, Mexico City, Minneapolis-St. Paul, New York-JFK e La Guardia, Parigi-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Seattle, Seoul-Incheon e Tokyo.

Grazie alle partnership innovative e strategiche con Aeromexico, Air France-KLM, China Eastern, Korean Air, LATAM, Virgin Atlantic e WestJet, Delta offre ai passeggeri più scelta e competitività in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)