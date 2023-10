IAG riporta ottimi risultati nel terzo trimestre 2023

IAG ha registrato un utile record nel terzo trimestre, con un bilancio significativamente più forte.

Forte crescita dell’operating profit before exceptional items nel trimestre a 1,745 miliardi di euro (terzo trimestre 2022: 1,216 miliardi di euro), con operating margin del 20,2% (terzo trimestre 2022: 16,6%), grazie all’aumento della capacità (ASK) del 17,9% rispetto allo scorso anno (95,6% del Q3 2019), con un focus durante l’estate sulle destinazioni turistiche europee e ulteriori investimenti nel Sud e nel Nord Atlantico, supportati da 20 consegne di aeromobili da inizio anno.

Total revenue pari a 8,646 miliardi di euro (7,329 miliardi di euro nel terzo trimestre 2023). I passenger unit revenue sono aumentati del 2,2% su base annua (24,6% rispetto al 2019) a causa della continua forte domanda derivante dai viaggi leisure.

Non-fuel unit costs per il trimestre inferiori del 3,5% rispetto al terzo trimestre 2022. Ciò nonostante un impatto di circa 1,0 punti percentuali dovuto a maggiori interruzioni in tutte le compagnie, inclusa l’interruzione dei sistemi NATS nel Regno Unito ad agosto. La maggior parte di questi costi aggiuntivi erano a carico di British Airways.

Fuel unit costs per il trimestre diminuiti del 6,2% su base annua.

Continuo rafforzamento del bilancio: debito lordo ridotto di 2,4 miliardi di euro a 17,2 miliardi di euro al 30 settembre 2023 rispetto al 30 giugno 2023, con un prestito garantito da UKEF di 2,0 miliardi di sterline rimborsato anticipatamente e obbligazioni IAG di 0,5 miliardi di euro rimborsate alla scadenza. Di conseguenza S&P ha aggiornato IAG e British Airways a Investment Grade.

Luis Gallego, CEO di International Airlines Group, ha dichiarato: “Questo trimestre rappresenta una record third quarter performance per IAG. Ciò ci consente di investire nell’attività e di ridurre una parte significativa del nostro debito. Durante il terzo trimestre abbiamo riscontrato una forte domanda sostenuta su tutte le nostre rotte, in particolare nel Nord e nel Sud Atlantico e in tutte le destinazioni leisure in Europa. Continuiamo a sviluppare i nostri hub di Barcellona, Dublino, Londra e Madrid, supportati dalle consegne della nostra flotta e dagli ordini futuri. La nostra forte performance finanziaria ci consente di investire nel nostro personale e ci consente di migliorare ulteriormente l’esperienza cliente. Allo stesso tempo, continueremo a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità. Vorremmo ringraziare tutti i nostri dipendenti del Gruppo per il loro contributo a questa performance”.

I ricavi totali di Aer Lingus sono aumentati del 16%, determinando una forte crescita degli utili e margini operativi del 25,5%, nonostante i costi sfavorevoli.

I ricavi totali di British Airways sono cresciuti del 20% nel trimestre, con una crescita della capacità del 25%, in particolare grazie alla forte domanda leisure. I profitti sono aumentati del 50% su base annua. L’operating profit si attesta a £617 milioni e l’operating margin al 15,3%.

I forti scambi attraverso la rete di Iberia hanno portato a un aumento dei ricavi totali del 19%, con una crescita della capacità del 18% e una crescita delle passenger unit revenue del 5%. L’utile è aumentato del 76%, a 449 milioni di euro, con margini al 23,1%.

Vueling ha conseguito un utile operativo record (282 milioni di euro) e un margine per il trimestre del 26,1%.

L’attività Cargo continua a registrare un calo dei ricavi e dei profitti poiché l’offerta del settore continua a superare la riduzione della domanda di trasporto aereo. I rendimenti rimangono al di sopra dei livelli del 2019.

IAG prevede che che la capacità per l’intero anno 2023 sarà pari a circa il 96% dei livelli pre-COVID-19. Le prenotazioni complessive dei clienti per il quarto trimestre sono quelle previste, con circa il 75% dei ricavi passeggeri del quarto trimestre già prenotati. IAG prevede di generare un sustainable free cash flow quest’anno.

