SkyWest ordina 19 aerei Embraer E175 per operazioni con United Airlines

Embraer ha concordato la vendita di 19 nuovi E175 a SkyWest, Inc. per operazioni in United Airlines, aggiungendosi ai 90 E175 che SkyWest già opera per United. L’E175 volerà esclusivamente con United nell’ambito di un Capacity Purchase Agreement (CPA). Il valore del contratto, che è stato incluso nel portafoglio ordini del terzo trimestre di Embraer, è di 1,1 miliardi di dollari, in base al prezzo di listino.

L’aereo da 70 posti sarà consegnato in una configurazione a tre classi. Le consegne inizieranno nel quarto trimestre 2024.

Il presidente e CEO di SkyWest, Chip Childs, ha dichiarato: “SkyWest è già il più grande operatore E175 al mondo e quando questo ordine verrà consegnato avremo oltre 250 E175. Non vediamo l’ora di continuare a migliorare l’esperienza di volo dei passeggeri con maggiore comfort e affidabilità”.

Martyn Holmes, CCO, Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Siamo lieti di consolidare la nostra straordinaria partnership con SkyWest. L’E175 è davvero un aereo versatile, la spina dorsale della North American regional aviation”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)