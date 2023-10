Air Canada inaugura la rotta tra Vancouver e Dubai

Il volo inaugurale di Air Canada è partito da Vancouver il 28 ottobre ed è arrivato a Dubai, collegando il Canada occidentale con il Medio Oriente.

“Siamo molto lieti di lanciare la nuova rotta internazionale di Air Canada che collega Vancouver e Dubai. Non solo entrambe le città sono due delle principali destinazioni cosmopolite in tutto il mondo, rinomate per i loro straordinari monumenti, la ricca cultura, l’intrattenimento e le avventure per il tempo libero, ma questa rotta collega due hub aeroportuali globali, per offrire ai clienti opzioni di viaggio e comodità senza precedenti, sia che viaggino per piacere, per visitare amici e parenti o per affari. A YVR, i nostri voli sono stati costruiti per collegarsi comodamente da e per destinazioni in Alberta, BC e negli Stati Uniti occidentali. A Dubai in collaborazione con il nostro partner codeshare e frequent flyer Emirates, sono disponibili una moltitudine di destinazioni in Medio Oriente, subcontinente indiano e Africa orientale”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning, at Air Canada.

“Dubai è una destinazione entusiasmante per il servizio non-stop per YVR. Sebbene entusiasmante di per sé, questo nuovo servizio per Dubai faciliterà anche i collegamenti tra Vancouver e la regione, l’India e il Nord Africa”, ha affermato Tamara Vrooman, President and CEO, Vancouver Airport Authority. “Vorrei ringraziare Air Canada per il continuo investimento in YVR come principale hub transpacifico. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a questa nuova rotta e di collegare il Canada occidentale con gli Emirati Arabi Uniti, a beneficio della nostra comunità e dell’economia che la sostiene”.

“Dubai Airports è lieta di dare il benvenuto a Vancouver al nostro elenco in continua crescita di destinazioni internazionali, reso possibile dall’introduzione del nuovo servizio di Air Canada. Con comode partenze da Dubai International (DXB), i nuovi voli di Air Canada forniscono un collegamento ininterrotto tra la costa occidentale canadese e Dubai. Questa espansione integra il servizio giornaliero esistente di Air Canada tra DXB e Toronto e riafferma il nostro impegno a portare più ospiti a Dubai, nonché ad espandere la nostra crescente connettività globale”, ha affermato Rob Whitehouse, Vice President of Research at Dubai Airports.

I voli tra Vancouver e Dubai sono operati con Boeing 787 Dreamliner dotati di tre cabine di servizio tra cui i clienti possono scegliere, tra cui Signature Class con sedili reclinabili, Premium Economy ed Economy Class.

(Ufficio Stampa Air Canada – Photo Credits: Air Canada)