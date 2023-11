JetBlue annuncia i risultati del terzo trimestre 2023

JetBlue Airways ha reso noti i risultati del terzo trimestre 2023:

“Mentre abbiamo affrontato le sfide del trimestre, tra cui gli impatti significativi legati alle condizioni meteorologiche e l’aumento dei prezzi del carburante, i nostri membri dell’equipaggio sono stati all’altezza della situazione, concentrandosi su ciò che possiamo controllare per mitigare questi venti contrari e fornire ai nostri clienti un ottimo servizio”. ha affermato Robin Hayes, Chief Executive Officer di JetBlue. “Guardando al futuro, stiamo apportando miglioramenti per promuovere una crescita redditizia e garantire che JetBlue sia posizionata per il successo nel 2024 e oltre”.

Net loss per il terzo trimestre 2023 di 153 milioni di dollari, o (0,46) dollari per azione. Escludendo gli special items, l’adjusted net loss per il terzo trimestre è pari a 129 milioni di dollari, o (0,39) dollari per azione.

Third quarter system capacity aumentata del 7,1% su base annua.

Ricavi operativi pari a 2,4 miliardi di dollari per il terzo trimestre 2023, in calo dell’8,2% su base annua.

Nel trimestre JetBlue ha portato avanti il programma di modernizzazione della flotta, con 18 Embraer E190 rimossi dalla flotta fino ad oggi mentre la compagnia passa agli Airbus A220 con incremento dei margini, che si prevede genereranno 55 milioni di dollari di risparmi sui costi entro la fine di quest’anno e 75 milioni di dollari di risparmi sui costi fino al 2024.

JetBlue ha iniziato il servizio giornaliero per Amsterdam Schiphol (AMS) da New York JFK e Boston Logan (BOS). La compagnia ha annunciato un nuovo servizio stagionale da JFK e BOS a Dublino Airport (DUB) a partire dal 13 marzo 2024 e da JFK a Edimburgo (EDI) a partire dal 22 maggio 2024, nonché voli aggiuntivi per Parigi Charles de Gaulle (CDG), con nuovi servizi giornalieri da BOS a partire dal 3 aprile 2024 e un secondo volo giornaliero da JFK a partire dal 20 giugno 2024.

“Continuiamo a vedere una domanda di viaggi sana durante i periodi di punta e durante le vacanze del quarto trimestre. Tuttavia, la capacità del settore sta superando la domanda interna durante i periodi di viaggio non di punta. Per il quarto trimestre, la nostra crescita sarà guidata principalmente dall’estero poiché lavoriamo in modo proattivo per gestire la nostra capacità e ridurre gli orari nei periodi non di punta”, ha affermato Joanna Geraghty, JetBlue’s President and Chief Operating Officer.

“Sebbene siamo stati in grado di compensare alcuni dei costi associati al difficile contesto operativo, l’entità degli air traffic control and weather-related delays è stata sconcertante. Rimaniamo concentrati sul controllo di ciò che possiamo controllare, compresi i nostri structural cost program and fleet modernization plans”, afferma Ursula Hurley, JetBlue’s Chief Financial Officer.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)