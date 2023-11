British Airways ritorna a Riga

Il primo volo di British Airways in più di 15 anni da London Heathrow alla Lettonia è atterrato a Riga International Airport (RIX) alle 19.05 ora locale del 29 ottobre.

Quest’inverno British Airways opererà tre volte a settimana tra Heathrow (Terminal 5) e la capitale lettone, con voli in partenza il martedì, giovedì e domenica. I voli sono operati da un mix di aeromobili A320 e A321.

A bordo del volo di 2 ore e 50 minuti, i clienti possono godersi il prodotto e il servizio tipicamente britannici della compagnia aerea, e i membri dell’Executive Club possono guadagnare e riscattare miglia sui loro voli.

Neil Chernoff, Direttore Network and Alliances, British Airways, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di rafforzare ulteriormente i nostri collegamenti tra Londra e i Paesi Baltici e di tornare in Lettonia dopo così tanto tempo. Riga è una destinazione che sappiamo che i nostri clienti ameranno e non vediamo l’ora di accogliere a bordo del nuovo servizio i viaggiatori d’affari e di piacere e coloro che visitano parenti e amici”.

Liene Freivalde, Riga Airport’s Director of Aviation Services and Business Development, ha dichiarato: “British Airways è sempre stata una compagnia aerea estremamente popolare nei Paesi Baltici, quindi questo ritorno è accolto calorosamente. Un collegamento diretto con Heathrow è una fantastica aggiunta alla rete dell’aeroporto di Riga e sappiamo che è già stato accolto molto positivamente, in particolare dai clienti aziendali. Il volo di British Airways da Riga a Heathrow apre più destinazioni a livello globale, il che rappresenta un vantaggio significativo per i passeggeri”.

(Ufficio Stampa British Airways)