Air Niugini ordina l’Airbus A220

Air Niugini, compagnia di bandiera della Papua Nuova Guinea, ha firmato un ordine fermo con Airbus per sei A220-100, nell’ambito del suo programma di modernizzazione della flotta. Inoltre, il vettore acquisirà tre A220-300 e altri due A220-100 da third party lessors.

“L’ordine è stato annunciato durante un evento speciale a Port Moresby da Gary Seddon, Acting Chief Executive Officer Air Niugini e Anand Stanley, President Airbus Asia-Pacific, alla presenza dell’Hon. James Marape, Prime Minister of Papua New Guinea e dell’Hon. William Duma, Minister for State Enterprises.

Combinando l’autonomia più lunga, il consumo di carburante più basso e la cabina più ampia nella 100-150 seat category, l’A220 sarà operato da Air Niugini su tutto il suo network domestico e regionale. La nuova flotta offrirà maggiore capacità e maggiore affidabilità su tutta la rete domestica e consentirà al vettore di volare dalla capitale Port Moresby verso nuove destinazioni nella regione Asia-Pacifico”, afferma Airbus.

Gary Seddon, Acting Chief Executive Officer of Air Niugini, ha dichiarato: “Questa è una pietra miliare nella storia della nostra compagnia aerea, che sosterrà la crescita del commercio e del turismo in Papua Nuova Guinea. Il nuovo aereo offrirà i più alti livelli di comfort per i nostri passeggeri, garantendo allo stesso tempo una significativa riduzione del consumo di carburante e delle emissioni rispetto all’aereo che sostituiranno”.

Il ministro Duma ha dichiarato: “Questa è un’occasione importante per Air Niugini. In concomitanza con il 50° anniversario della compagnia aerea, Air Niugini si assicura sei nuovi jet regionali che rivoluzioneranno i viaggi per i cittadini della Papua Nuova Guinea. Non vedo l’ora di dare il benvenuto nei nostri cieli al ‘People’s Balus’ (the people’s plane) nei nostri cieli”.

Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of International, ha dichiarato: “Air Niugini ha visto quanto l’A220 apporta alla sua compagnia aerea rispetto al prodotto concorrente in questo ambito, quindi quanta più efficienza, autonomia, comfort e potenziale di crescita. Ringraziamo Air Niugini per la fiducia riposta in Airbus e ci impegniamo a offrire il nostro pieno supporto alla compagnia aerea durante la transizione verso la sua nuova flotta”.

“Air Niugini ha inoltre annunciato di aver selezionato per la sua flotta un flight planning support system della Airbus subsidiary NAVBLUE. Chiamata N-Flight Planning (N-FP), la soluzione aiuterà la compagnia aerea a ottimizzare fuel, tempi e costi per soddisfare le esigenze operative, garantendo al contempo safety and compliance.

L’A220 è l’airliner più moderno della sua categoria di dimensioni e trasporta da 100 a 150 passeggeri su voli fino a 3.450 miglia nautiche (6.390 km). A seconda della configurazione della cabina, l’A220-100 serve il 100-135 seat market, mentre il più grande A220-300 è perfettamente su misura per il 120-150 seat market.

L’aereo è dotato di motori GTF™ di ultima generazione di Pratt & Whitney. Offrendo il 25% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 per posto rispetto agli aerei della generazione precedente, l’A220 ha anche la cabina, i sedili e i finestrini più grandi della sua categoria, garantendo un comfort superiore.

Come tutti gli aerei Airbus, l’A220 è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus si è posta l’obiettivo di avere tutti i suoi aerei in grado di operare con 100% SAF entro il 2030″, prosegue Airbus.

“Alla fine di settembre Airbus ha ricevuto oltre 800 ordini da circa 30 clienti per l’A220, di cui più di 280 consegnati. L’A220 è già in servizio con successo con 17 compagnie aeree in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)