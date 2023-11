Lufthansa Group conclude la vendita di LSG Group

Deutsche Lufthansa AG ha concluso ieri la vendita della restante parte di LSG Group. Con l’operazione di vendita ormai completata, la proprietà di LSG Group è passata da Lufthansa Group alla Aurelius Group private equity company, come contrattualmente concordato all’inizio di aprile di quest’anno. Le attività commerciali europee di LSG Group erano state precedentemente vendute a gategroup nel 2019.

“Vorrei offrire i miei ringraziamenti, a nome dell’intero Lufthansa Group, a tutti coloro che lavorano in LSG Group”, afferma Remco Steenbergen, Chief Financial Officer, Deutsche Lufthansa AG. “Sono stati un elemento vitale nella storia di successo del nostro Gruppo negli ultimi decenni. Se Lufthansa Group è ora il numero uno in Europa è grazie in gran parte ai nostri colleghi di LSG Group, alla loro passione e al loro lavoro sempre eccezionale. In Aurelius Group ora hanno un nuovo proprietario che può fornire nuovi input e idee e che continuerà a investire nel settore della ristorazione. Sono particolarmente lieto che, in qualità di partner per i nostri on-board product e i nostri service concepts, LSG Group continuerà a svolgere un ruolo vitale per gli ospiti delle compagnie aeree membri del nostro Gruppo”.

La vendita del ramo ristorazione rientra nella più ampia strategia di Lufthansa Group volta a concentrarsi ancora più fermamente sul proprio core air transport business e quindi a migliorare ulteriormente la redditività delle compagnie aeree associate. “Dopo gli accordi di vendita di Airplus all’inizio di quest’anno e l’acquisizione di una partecipazione in ITA, questa conclusione della vendita di LSG Group è un’ulteriore conferma che stiamo perseguendo costantemente la nostra strategia e, così facendo, stiamo guidando la trasformazione del nostro Gruppo”, conclude Steenbergen.

“Oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo nella lunga storia della nostra azienda e non vediamo l’ora di cogliere le opportunità future”, afferma Erdmann Rauer, Chief Executive Officer of the LSG Group. “Vorremmo ringraziare Lufthansa Group. In tutti gli anni in cui ne abbiamo fatto parte, Lufthansa Group ci ha aiutato a diventare leader nel nostro settore. Soprattutto durante la pandemia, ma anche nel post-pandemia, LSG Group ha dimostrato il suo valore e la sua forza come uno dei più importanti catering providers nell’air transport sector. Siamo orgogliosi di aver fatto parte di Lufthansa Group, ma ora siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo nella storia e nel successo della nostra azienda. Il nostro ringraziamento va, ovviamente, anche a Aurelius Group, per la fiducia nelle nostre potenzialità e per la volontà di investire nel nostro futuro”.

“La vendita di LSG Group comprende tutte le classic catering activities del Gruppo insieme agli on-board retail and food commerce business. La vendita si estende inoltre a tutti i marchi di LSG Group, comprese le 131 LSG Sky Chefs catering operations nelle Americhe (Stati Uniti e America Latina), Asia-Pacifico e mercati emergenti. Sono inclusi anche il Dublin-based on-board retail specialist Retail InMotion (RiM) e SCIS Air Security Services negli Stati Uniti. LSG Group ha una forza lavoro totale di circa 20.000 dipendenti e gestisce 36 joint venture in tutto il mondo”, conclude Lufthansa Group.

