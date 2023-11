ANA annuncia l’ispezione dei motori PW1100G-JM di Pratt & Whitney e conseguenti modifiche allo schedule

All Nippon Airways (ANA) inizierà una serie di ispezioni dei motori PW1100G-JM del produttore di motori Pratt & Whitney installati sugli aeromobili A320neo e A321neo a partire da gennaio 2024.

“Le ispezioni arrivano poiché P&W ha indicato che potrebbero essersi verificati problemi durante la powdered metal manufacturing di parti interne del motore prodotte tra ottobre 2015 e settembre 2021. Di conseguenza, ANA ha ricevuto l’avviso che i motori potrebbero contenere parti specifiche che devono essere ispezionate o sostituite entro un periodo di tempo specificato.

Sono soggetti all’ispezione un totale di 33 aeromobili, di cui 11 A320neo e 22 A321neo. Le ispezioni inizieranno da gennaio 2024 a partire dagli aeromobili prossimi alle scheduled expiration dates. Le parti da ispezionare e sostituire sono high-pressure compressor disks e high-pressure turbine disks.

Per i motori dotati delle parti in esame, l’ispezione sarà condotta sulla base del Service Bulletin preparato da P&W (da emettere a novembre 2023)”, afferma ANA.

“ANA rimuoverà il motore dall’aereo, la MRO Facility smonterà il motore e ispezionerà le parti interessate tramite Ultrasonic Inspection per verificare eventuali difetti. Se viene riscontrato un difetto, la parte viene sostituita con parti nuove. In seguito la MRO Facility riassemblerà il motore e ANA lo reinstallerà sull’aereo.

Secondo P&W, il processo di cui sopra dovrebbe richiedere dai 250 ai 300 giorni per motore.

Queste ispezioni aggiuntive e sostituzioni di parti, inclusa l’ispezione a ultrasuoni, rappresentano misure rafforzate per controllare possibili malfunzionamenti sulla base dei risultati delle ultime analisi di P&W e le procedure di ispezione e sostituzione vengono stabilite con largo anticipo per garantire la sicurezza. Pertanto, non vi è alcun impatto sulla sicurezza delle operazioni fino alla scadenza specificata. Inoltre, i motori in questione verranno rimossi prima della replacement deadline specificata dal produttore, e il rispettivo aeromobile verrà reinstallato con i motori aggiornati. Attraverso questo processo elimineremo i rischi operativi e non ci sarà alcun impatto sulla sicurezza.

A causa di questa ispezione, alcuni voli su rotte domestiche e internazionali saranno ridotti”, conclude ANA.

ANA annuncia aggiornamenti al flight schedule a causa delle ispezioni dei motori PW1100G-JM di Pratt & Whitney

All Nippon Airways (ANA) inizierà a eseguire ispezioni dei motori PW1100G-JM installati sugli aeromobili A320neo e A321neo nel gennaio 2024 in conformità con le direttive del produttore di motori Pratt & Whitney. “Poiché alcuni aeromobili saranno temporaneamente fuori servizio a causa di questi lavori di ispezione, ANA ridurrà i voli su rotte domestiche e internazionali selezionate (Haneda – Qingdao e Haneda – Seoul Gimpo) dal 10 gennaio 2024 al 30 marzo 2024.

Verranno ridotti circa 30 voli al giorno, con un conseguente tasso di riduzione del 3,6%.

A partire da oggi i clienti con prenotazioni soggette alla riduzione verranno contattati con notifiche tempestive via e-mail o telefonicamente. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la nostra massima priorità e continueremo a monitorare la situazione e ad adottare le misure appropriate, se necessario”, afferma ANA.

“L’impatto operativo delle ispezioni a partire dal 31 marzo 2024 sarà annunciato nel piano aziendale per l’anno fiscale 2024 che sarà pubblicato alla fine di gennaio. Ci scusiamo sinceramente per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare ai nostri clienti”, conclude ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways)