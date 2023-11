Brussels Airlines prende in consegna il suo primo Airbus A320neo

Brussels Airlines, compagnia aerea di bandiera del Belgio e membro di Lufthansa Group, ha preso in consegna il primo di cinque nuovi aeromobili A320neo.

“L’A320neo fa parte della strategia di rinnovamento della flotta della compagnia aerea, per operare con aeromobili efficienti e all’avanguardia al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità di Brussels Airlines.

L’A320neo incorpora le tecnologie più recenti, tra cui i motori CFM International LEAP-1A di nuova generazione per una maggiore efficienza e Sharklets per una migliore aerodinamica, che insieme riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di almeno il 20%. L’aereo è anche un buon vicino negli aeroporti, con un’impronta acustica inferiore del 50% rispetto agli aerei della generazione precedente”, afferma Airbus.

“L’A320neo di Brussels Airlines presenta un layout a classe unica con 180 posti.

Equipaggiato con la Airbus Airspace cabin, l’A320neo porterà la passenger experience a nuovi livelli di comfort, atmosfera e servizio. Un’illuminazione unica e personalizzabile crea l’atmosfera per tutte le fasi del volo, massimizzando il relax dei passeggeri nella cabina più ampia e silenziosa della sua classe.

Il nuovo A320neo si unirà alla Brussels Airlines all-Airbus fleet composta da 43 aeromobili, inclusi 34 aeromobili della A320 Family e nove A330-300. Perfettamente dimensionato per il mercato europeo, il nuovo velivolo entrerà in servizio sulla rete di corto e medio raggio del vettore”, prosegue Airbus.

“Con oltre 9.700 ordini da parte di più di 130 clienti in tutto il mondo, l’A320 Family è l’aereo più popolare al mondo”, conclude Airbus.

Una ‘Neo era’ per Brussels Airlines

Brussels Airlines ha ricevuto un nuovo Airbus A320neo, consegnato da Airbus a Tolosa. Il nuovo aereo è atterrato per la prima volta oggi nella sua nuova base: Brussels Airport.

“Questo è l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo nella storia della compagnia aerea, poiché è la prima volta che Brussels Airlines riceve aerei direttamente dal produttore. L’A320neo utilizza meno carburante, produce meno emissioni di CO2 e rappresenta una riduzione del rumore del 50% rispetto agli aerei della generazione precedente. L’A320neo sostituirà gli aeromobili A319 più piccoli della flotta di Brussels Airlines, trasportando più passeggeri con meno carburante. Il consumo di carburante per posto sarà ridotto del 30%. L’aereo è dotato di 180 posti.

Un totale di 5 A320neo si uniranno alla flotta di Brussels Airlines entro la fine del 2024″, afferma Brussels Airlines.

“Oggi è atterrato a Brussels Airport OO-SBA, il primo dei 5 Airbus 320neo che si uniranno alla flotta di Brussels Airlines. I colleghi addetti a maintenance and engineering di Brussels Airlines effettueranno alcuni aggiornamenti rimanenti sull’aereo nelle prossime settimane, dopodiché avrà luogo il primo volo commerciale.

Brussels Airlines e Lufthansa Group sono ambiziosi nei loro obiettivi di sostenibilità. Le compagnie aeree mirano a dimezzare le proprie emissioni nette di carbonio entro il 2030 rispetto al 2019 e prevedono di essere a carbon neutral entro il 2050. Diverse iniziative contribuiranno a tale obiettivo, una leva decisiva è il rinnovamento della flotta”, prosegue Brussels Airlines.

“Per noi è fondamentale modernizzare la nostra flotta per poter ridurre la nostra impronta di carbonio. L’A320neo riduce significativamente sia il rumore che l’impronta di CO2 rispetto all’attuale generazione di A320. Siamo lieti di ricevere il primo aereo nuovo di zecca direttamente da Airbus a Tolosa, a cui ne seguiranno altri 4 entro la fine del prossimo anno. Questa è una pietra miliare nella nostra storia, quindi oggi è davvero un momento di orgoglio”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO di Bruxelles Airlines.

“L’aereo è equipaggiato con motori LEAP-1A di CFM International. I nuovi motori possono far risparmiare ulteriori 3.700 tonnellate di carbonio equivalente per aereo all’anno. Oltre al consumo di carburante ridotto, il Neo ha anche un’autonomia maggiore di circa 500 chilometri rispetto al suo predecessore. Le wing tips lunghe 2,40 metri, le cosiddette Sharklets, faranno risparmiare altre 800 tonnellate di carbonio equivalente per aereo all’anno.

Il nuovo aereo migliorerà la passenger experience, in quanto rappresenta una riduzione del rumore del 50% rispetto ai suoi predecessori. I nuovi vani bagagli hanno un volume maggiore del 40% e possono contenere il 60% in più di valigie, poiché queste possono essere stivate verticalmente negli scomparti. Un altro punto forte è il nuovo sistema di illuminazione flessibile, che si adatta ai bioritmi dei passeggeri a seconda della fase del volo e dell’ora del giorno, illuminando la cabina con tonalità calde di arancione o blu più fredde”, conclude Brussels Airlines.

“Brussels Airlines ha lavorato duramente per diventare redditizia. Il primo aereo nuovo di zecca per la nostra compagnia aerea dimostra il continuo supporto e la fiducia di Lufthansa Group nel nostro team. Vorrei ringraziare tutti i membri del nostro team che lavorano per garantire il successo di Brussels Airlines, sia che offrano un eccellente servizio clienti o che ci aiutino a renderci più efficaci. Abbiamo fatto molta strada in Brussels Airlines e siamo felici di iniziare a raccogliere i frutti del nostro lavoro”, conclude Dorothea von Boxberg, CEO di Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Airbus – Brussels Airlines – Photo Credits: Airbus – Brussels Airlines)