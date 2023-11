Lufthansa Group: ottimi risultati per SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines nel terzo trimestre 2023

SWISS registra utili record per i primi nove mesi del 2023



Swiss International Air Lines (SWISS) ha beneficiato degli elevati volumi di viaggi estivi registrando un risultato operativo record per il terzo trimestre 2023, che ha ulteriormente rafforzato gli utili già robusti del primo semestre. La domanda è stata particolarmente elevata nel segmento dei viaggi leisure. Per i primi nove mesi del 2023 SWISS ha generato un operating profit o Adjusted EBIT di 615,9 milioni di CHF, un miglioramento di circa il 114% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Q1-Q3 2022: 287,5 milioni di CHF), il risultato nei nove mesi più forte in più di 20 anni di storia. I ricavi totali per il periodo di nove mesi sono aumentati del 26,4% a 4,0 miliardi di franchi (Q1-Q3 2022: 3,2 miliardi di franchi).

“Sono orgoglioso e grato che il nostro team SWISS sia riuscito a ottenere un risultato operativo così favorevole nei principali mesi estivi”, afferma Markus Binkert, Chief Financial Officer, SWISS. “In tal modo, abbiamo ulteriormente rafforzato le nostre basi finanziarie e abbiamo dimostrato che, dopo aver superato la pandemia, possiamo anche restare saldamente in piedi con le nostre forze in una prospettiva a lungo termine”.

“Anche nel terzo trimestre”, continua Binkert, “abbiamo beneficiato del fatto che la domanda di viaggi aerei a livello di settore ha superato la capacità disponibile. A nostro vantaggio hanno giocato anche le strutture di costi competitive che ci eravamo dati attraverso la nostra ristrutturazione in risposta alla pandemia COVID-19. I nostri costi amministrativi, ad esempio, sono ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia”.

Mentre la domanda per air cargo services è ora ben in calo rispetto all’anno precedente ed è tornata ai livelli pre-crisi, anche la airfreight division di SWISS ha dato un contributo sostanziale al forte risultato operativo complessivo per i primi nove mesi del 2023.

In quella che è tradizionalmente la stagione più impegnativa in termini di viaggi aerei, SWISS ha visto i trend commerciali positivi della prima metà del 2023 intensificarsi ulteriormente per il terzo trimestre. L’Adjusted EBIT da luglio a settembre è stato pari a poco meno di 277,6 milioni di franchi, un aumento di circa il 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (terzo trimestre 2022: 220,5 milioni di franchi), il risultato trimestrale più forte mai registrato dalla compagnia. I ricavi totali per il periodo sono aumentati di circa il 10,6% a 1,5 miliardi di franchi (terzo trimestre 2022: 1,3 miliardi di franchi).

Le operazioni di volo di SWISS hanno dovuto affrontare condizioni particolarmente difficili nei mesi estivi di punta a causa di diversi fattori esterni. Ma grazie ad un’attenta pianificazione e al notevole impegno di tutto il personale SWISS, circa il 99% di tutti i voli hanno potuto essere effettuati come pubblicato. Tuttavia, nel raggiungimento di tale stabilità operativa si sono verificati notevoli ritardi.

SWISS sta attualmente assistendo ad una normalizzazione dei suoi livelli di rendimento. Allo stesso tempo, il settore aereo si trova ad affrontare l’aumento dei costi, ad esempio dell’energia. Di conseguenza, il contesto di mercato sembra destinato a diventare più difficile nel medio termine. SWISS si aspetta comunque un risultato operativo molto favorevole per l’intero 2023.

“Vorrei esprimere i miei sinceri ringraziamenti a tutti i nostri equipaggio SWISS per le eccezionali prestazioni che hanno reso possibile questo risultato record”, afferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “Sono particolarmente lieto che non siamo sulla buona strada solo dal punto di vista finanziario: come dimostra il nostro ultimo sondaggio tra i dipendenti, anche la motivazione e la soddisfazione dei nostri dipendenti sono notevolmente migliorate. Con il contesto economico sempre più esigente e con tempi incerti sul fronte politico globale, darci un solido cuscino finanziario è ancora più prezioso. Ci consente inoltre di investire ulteriormente nell’esperienza di viaggio aereo dei nostri ospiti e nei nostri dipendenti. E in tutti questi sforzi, le azioni per aumentare la nostra puntualità saranno in cima alla nostra lista di priorità”.

SWISS ha trasportato circa 12,4 milioni di passeggeri nei primi nove mesi del 2023, circa un terzo in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono stati operati oltre 97.000 voli, un quarto in più rispetto al 2022. A livello di sistema, la produzione totale di SWISS per i primi nove mesi è aumentata del 33% su base annua in termini di ASK. Il volume di traffico totale del periodo, misurato in RPK, è aumentato del 42% rispetto al 2022. La flotta di aerei SWISS è stata utilizzata eccezionalmente bene: il load factor per i primi nove mesi del 2023 è stato pari all’85,1%, un miglioramento di 5,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel terzo trimestre 2023 SWISS ha trasportato circa 4,9 milioni di passeggeri, rispetto ai 4 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Sono stati effettuati oltre 36.500 voli, rispetto a poco meno di 31.000 nel terzo trimestre 2022. Il load factor nel terzo trimestre si è attestato all’88,2%, 1,3 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La capacità di SWISS nel terzo trimestre nel 2023 era pari all’89% del livello 2019.

Austrian Airlines: sulla buona strada per fornire buoni risultati annuali con un forte trimestre estivo

Caratterizzato da un forte traffico turistico, il trimestre estivo mantiene Austrian Airlines sulla buona strada per un anno di successo nel 2023. Le prospettive per il restante trimestre rimangono incerte a causa degli attuali sviluppi geopolitici, di un nuovo aumento dei prezzi del carburante e degli effetti inflazionistici in Austria, che continuano essere ben al di sopra della media UE.

Il terzo trimestre dell’anno è stato superiore dell’8% rispetto al livello dell’anno precedente con un fatturato di 741 milioni di euro (terzo trimestre 2022: 687 milioni di euro). Sia i total operating revenue (762 milioni di euro) che le spese operative totali (633 milioni di euro) sono stati leggermente superiori allo stesso periodo dell’anno scorso, rispettivamente il 6% e il 4% (total operating revenue Q3 2022: 719 milioni di euro, spese operative totali terzo trimestre 2022: 609 milioni di euro). L’adjusted operating result (Adjusted EBIT) di 129 milioni di euro è stato superiore del 17% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (terzo trimestre 2022: 110 milioni di euro).

Con poco meno di 4,5 milioni di passeggeri, Austrian Airlines ha trasportato lo stesso numero di passeggeri dell’analogo trimestre 2019. La flotta di 65 aerei è decollata con un load factor medio dell’87,7% e una regolarità del 99,3%. Per la prima volta dopo il naturale logoramento dovuto alla crisi, il numero dei dipendenti della compagnia è salito nuovamente a poco più di 6.000.

Anche se i buoni risultati di Austrian Airlines attualmente forniscono un vantaggio per i prossimi investimenti in flotta e prodotti, l’attenzione rimane sulle sfide dell’hub di Vienna e sulla compensazione dell’elevata inflazione dei costi. “Siamo in diretta concorrenza con l’Europa e il mondo. L’inflazione costantemente superiore alla media in Austria sta ora incidendo pienamente su tutte le aree della nostra struttura dei costi attraverso l’indicizzazione e gli accordi salariali. Ci colpirà ancora più duramente nel prossimo anno”, spiega Annette Mann, CEO di Austrian Airlines. “Inoltre, l’approccio unilaterale europeo alle questioni climatiche metterà l’hub di Vienna in una posizione di ulteriore svantaggio rispetto agli hub extra-UE dal 2025 in poi. Abbiamo bisogno di considerevoli correzioni del corso politico e di una stretta alleanza strategica di tutte le parti interessate locali per mantenere Vienna in modo sostenibile come hub internazionale negli anni ’30”.

Nonostante una flotta più piccola di 16 aerei, nel terzo trimestre Austrian Airlines ha trasportato lo stesso numero di passeggeri che nel 2019. Con una puntualità negli arrivi dell’81,6%, i voli Austrian Airlines rimangono tra i più performanti in Europa.

“Lavoriamo continuamente sulle nostre prestazioni e possiamo affermare con orgoglio di rimanere nel gruppo di testa delle compagnie aeree più puntuali in Europa”, sottolinea il COO, Francesco Sciortino. Nel settembre 2023, Austrian era la seconda compagnia aerea più puntuale in Europa. Inoltre, i voli della compagnia sono decollati con una regolarità del 99,3% nel terzo trimestre. “Grazie alle prestazioni di tutti i nostri dipendenti e alla buona collaborazione con i nostri partner nel nostro aeroporto di origine, rimaniamo un partner di viaggio affidabile e il numero uno nell’hub di Vienna”, afferma Francesco Sciortino.

Le buone prestazioni e i numerosi investimenti nei servizi di bordo si riflettono anche nell’elevato livello di soddisfazione degli ospiti.

“Inoltre, le prospettive di prenotazione dei viaggi turistici in inverno attualmente soddisfano le nostre aspettative. La nostra rotta recentemente aperta per Siviglia è molto apprezzata dai nostri ospiti. A dicembre offriamo anche nuovi collegamenti verso il nord Europa, verso Rovaniemi e Kittilä. Nel 2024 vogliamo espandere ulteriormente la nostra rete con nuove destinazioni e ulteriori aerei per continuare a sviluppare il nostro chiaro posizionamento”, afferma il CCO Michael Trestl.

La domanda di viaggi business rimane incerta rispetto ai livelli pre-crisi.

L’estate più redditizia di sempre per Brussels Airlines, profitti annuali molto elevati attesi per il 2023

Il terzo trimestre 2023 è stato il trimestre più redditizio nella storia di Brussels Airlines. L’Adjusted EBIT è stato di 72 milioni di euro, ovvero un miglioramento di 21 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Nonostante alcune sfide, Brussels Airlines è riuscita a mantenere i costi sotto controllo. Ciò porta l’Adjusted EBIT per i primi nove mesi dell’anno a 59 milioni di euro. La compagnia aerea può ora affermare con sicurezza che è previsto un profitto record per l’intero anno 2023.

Tra luglio e settembre, Brussels Airlines ha trasportato 2,4 milioni di passeggeri su un totale di quasi 18.000 voli, con un load factor dell’85,2%. Sono state servite 91 destinazioni in 40 paesi.

Le lezioni apprese dall’estate 2022 hanno portato a operazioni più fluide durante lo stesso periodo del 2023. Tuttavia, c’erano ancora alcuni elementi imprevisti, come la chiusura dello spazio aereo del Niger, che hanno avuto un forte impatto sulle operazioni nell’Africa sub-sahariana. Alcuni voli hanno dovuto essere cancellati, altri hanno dovuto effettuare deviazioni con conseguente aumento del tempo di volo e del consumo di carburante. Brussels Airlines stima che la situazione politica in Niger costerà alla compagnia aerea circa 4 milioni di euro. Altre sfide sono state l’aumento dei prezzi del carburante e l’inflazione generale.

Nonostante tutto ciò, Brussels Airlines è riuscita a tenere sotto controllo i costi. L’Adjusted EBIT del terzo trimestre è stato pari a 72 milioni di euro. Si tratta di un aumento del 41% rispetto all’estate 2022, che era già un trimestre da record per Brussels Airlines.

“Vorrei ringraziare tutto il team per aver raggiunto questo risultato. Grazie all’agilità di tutti in Brussels Airlines possiamo presentare risultati record, nonostante alcuni ostacoli operativi. Sono davvero orgogliosa di tutti i nostri colleghi che hanno fatto il possibile per assicurarsi che potessimo operare come una compagnia aerea affidabile”, afferma Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer, Brussels Airlines.

Sebbene l’anno non sia ancora finito e sia ancora necessaria cautela, Brussels Airlines prevede di raggiungere risultati annuali da record nel 2023. La compagnia aerea mira a raggiungere il pareggio nel quarto trimestre, anche se elementi macroeconomici e geopolitici possono ancora influenzare questi risultati.

La capacità complessiva era ancora inferiore del 15% ai livelli pre-covid. La forte redditività consentirà al vettore belga di continuare a colmare questo divario, con cinque nuovi aerei A320neo e il decimo aereo a lungo raggio che presto si uniranno alla flotta.

“Sono molto lieta che Brussels Airlines abbia raggiunto questa svolta storica. Una Brussels Airlines forte e redditizia ci consente di investire nella nostra rete, nei servizi per i nostri clienti e di essere un datore di lavoro attraente per i dipendenti di oggi e futuri. La nostra rinnovata Sunrise Lounge, gli extra a bordo dei nostri voli, le nuove uniformi e una nuova crew room sono solo alcuni esempi. Sono convinta che continueremo il nostro percorso verso una redditività sostenuta”, afferma Dorothea von Boxberg, Chief Executive Officer, Brussels Airlines.

Brussels Airlines espande inoltre la propria forza lavoro per supportare la sua crescita in tutti i reparti. La compagnia aerea ha attualmente circa 240 posizioni aperte e prevede di assumere circa 360 nuovi colleghi nel 2024. In totale, Brussels Airlines impiega attualmente 3.392 persone, con un aumento di oltre il 5% su base annua.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Austrian Airlines – Brussels Airlines – Photo Credits: Lufthansa Group)