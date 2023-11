News Brevi – 01.11.2023

AMERICAN AIRLINES: PIU’ DI 50 NUOVE ROTTE ANNUNCIATE QUEST’ANNO – American Airlines informa: “Il 2023 continua ad essere un grande anno per American. Quest’anno la compagnia aerea ha lanciato o annunciato più di 50 nuove rotte (leggi anche qui). Con un servizio verso oltre 350 destinazioni in tutto il mondo, American continua a costruire una rete completa negli Stati Uniti e nel mondo”.

IL PRESIDENTE ENAC AL CONVEGNO DI ASSAEROPORTI “AEROPORTI: INFRASTRUTTURE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE” – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma chiude i lavori della prima sessione del convegno organizzato da Assaeroporti “Aeroporti: infrastrutture strategiche per lo sviluppo del Paese”, che ha ospitato anche l’intervento del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami (leggi anche qui). “Alla luce degli importanti risultati che il trasporto aereo ha raggiunto dopo la privatizzazione e la liberalizzazione del sistema, è arrivato il momento di ridefinire le esigenze e di fare maggiori investimenti sul settore. L’Enac, come sintesi di un complesso sistema pubblico e privato, deve trovare un metodo univoco di misurazione della capacità aeroportuale che includa gli aspetti operativi e infrastrutturali, ma che miri a migliorare la qualità del trasporto. L’obiettivo è quello di superare il pregiudizio ideologico che vede il mezzo aereo come inquinante in un’ottica di riconciliazione con l’ambiente. Ne abbiamo l’occasione con il Piano Nazionale Aeroporti – PNA in fase di approvazione in cui l’Enac ha voluto guardare oltre, verso l’innovazione tecnologica e la terza dimensione, puntando su intermodalità e sostenibilità. Non abbiamo bisogno di nuovi aeroporti, ma di hub interconnessi a basi logistiche integrate orientate sullo sviluppo del traffico fino al 2035 e che riescano a muovere il Paese verso una visione unica di sistema, come motore dell’economia”. Il Presidente Di Palma, nel ricordare come durante la pandemia il trasporto aereo nazionale abbia scelto di mantenere il presidio occupazionale dei propri lavoratori, ha affermato che “La competizione nel nostro settore si fa sull’organizzazione aziendale e non sui lavoratori, che rimangono sempre il centro del sistema”.

ANDREA GILARDI È IL NUOVO DIRETTORE GENERALE & ACCOUNTABLE MANAGER DI F.A. – Il Consiglio di Amministrazione di F.A. – Forlì Airport S.r.l. – la società a capitale interamente privato, espressione dell’imprenditoria romagnola, che si è aggiudicata la concessione totale di gestione aeroportuale a seguito di gara europea del “Luigi Ridolfi” – comunica di aver provveduto alla nomina del nuovo Direttore Generale & Accountable Manager, Dott. Andrea Gilardi, con delibera del 23 ottobre 2023. “Ringrazio i Soci ed il Consiglio di Amministrazione per aver apprezzato il mio operato e sono consapevole della responsabilità che tale investitura comporta. Mi auguro di collaborare efficacemente con tutte le Istituzioni e gli Enti di settore e non come fin qui ho fatto, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti di tutto il comparto”, dichiara Andrea Gilardi. Gilardi, milanese di 51 anni, vanta una carriera professionale significativa in varie realtà della filiera turistica. “Siamo molto soddisfatti di affidare la guida del nostro aeroporto al nostro attuale Business Aviation, Marketing & Communication Director, Andrea Gilardi”, ha dichiarato il presidente di F.A. S.r.l., Giuseppe Silvestrini. “La comprovata esperienza nell’industria turistica, in particolare in ruoli operativi complessi e di primaria importanza, gli garantiranno tutti gli strumenti e la conoscenza necessari a ricoprire al meglio il suo nuovo incarico di Direttore Generale e Accountable Manager e affrontare con determinazione l’importante fase di crescita e sviluppo dell’aeroporto in cui è impegnata l’intera F.A.. A lui va tutto il nostro supporto e i nostri migliori auspici”.

IL CHIEF INFORMATION OFFICER, CHARLOTTE SVENSSON, LASCIERA’ SAS – SAS annuncia oggi che Charlotte Svensson, executive Vice President and Chief Information Officer, ha deciso di lasciare la compagnia. “Charlotte è stata il motore di nuovi investimenti nell’intelligenza artificiale e nell’automazione e insieme al suo team ha sviluppato la nuova pluripremiata app SAS. Vorrei ringraziare Charlotte per la nostra stretta collaborazione e la sua dedizione alla compagnia”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. Charlotte Svensson lascerà SAS nel marzo 2024. Il processo di reclutamento per il suo successore è iniziato, per garantire una transizione graduale.

EMIRATES CELEBRA IL DIWALI A BORDO E NELLE LOUNGE – Emirates informa: “Evocando lo spirito e la luce di Diwali, Emirates celebrerà il festival indù a bordo dei voli da e per l’India, dal 9 al 15 novembre. Le prelibatezze del Diwali verranno servite in tutte le classi e in lounge selezionate. Al servizio della sua base di clienti cosmopolita, Emirates celebra a bordo molte occasioni multiculturali, dall’Eid al Natale, dal Ringraziamento al Capodanno lunare. Per onorare Diwali, i clienti che viaggiano da e per Ahmedabad, Bangalore, Cochin, Chennai, Delhi, Hyderabad, Thiruvananthapuram, Calcutta e Mumbai riceveranno una selezione di dolci Diwali, piatti tradizionali nelle lounge, Diwali-themed cocktails e mocktails nelle lounge. I passeggeri della Premium Economy e della Economy Class potranno assaporare la tradizionale delizie del motichoor laddu insieme al loro pasto caldo. Ai passeggeri di First e Business Class verrà offerto anche un Pista Roll. Nella First Class Lounge di Dubai, i clienti possono assaporare un set Thali. Nella Business Class Lounge, i clienti possono gustare kachori, samosa, angoori rabdi e rasgullas, nonché il cocktail Diwali Rum ta jog. Nelle lounge Emirates di Città del Capo e Johannesburg, dove c’è una notevole diaspora indiana, i viaggiatori possono banchettare con altri ladoo, gli amati jalebi e burfi, un tipico dolce indiano a base di latte. I passeggeri possono anche scegliere tra centinaia di film classici di Bollywood nella world-class ice entertainment library, dove ci sono fino a 260 film indiani tra cui nuovi titoli, classici di Bollywood e film indiani regionali”.

EASA ESTENDE LA VALIDITA’ DELL’ISRAEL CZIB – EASA informa: “Il Conflict Zone Information Bulletin (CZIB) su Israele è stato aggiornato e la sua validità è stata estesa fino all’8 dicembre 2023. La descrizione è stata aggiornata per riflettere la situazione attuale sulla base della consultazione e dell’accordo con l’European Commission e i Member States. Non ci sono modifiche alle raccomandazioni”.

AIR CANADA E CAE CELEBRANO IL QUINTO ANNIVERSARIO DELLE BORSE DI STUDIO CAPTAIN JUDY CAMERON – Air Canada e CAE hanno celebrato oggi il quinto anniversario della borsa di studio Captain Judy Cameron e hanno annunciato che le domande per l’edizione 2024 sono ora aperte. Fino a otto young Canadian women che studiano per diventare commercial pilots o aircraft maintenance engineers riceveranno borse di studio per proseguire la loro formazione nel 2024. Delle otto, quattro destinatarie del training per diventare commercial pilots si uniranno al CAE Women in Flight program come ambassadors. “Mentre questa borsa di studio entra nel suo quinto anno, è incredibilmente gratificante vedere i risultati dei precedenti destinatari. Queste giovani donne hanno realizzato i loro sogni e stanno volando in alto in tutte le regioni del Canada”, ha affermato Judy Cameron, Boeing 777 Captain at Air Canada (retired), and Director, Northern Lights Aero Foundation. “Rende me, e tutti in Air Canada, estremamente orgogliosi vedere il successo di molti dei precedenti destinatari della borsa di studio Captain Judy Cameron. Alcune hanno già raggiunto il loro obiettivo di diventare commercial pilots o Aircraft Maintenance Engineers e non vedo l’ora di vedere i progressi della loro carriera. E il futuro è luminoso non solo per loro, ma anche per il prossimo gruppo di destinatari, mentre celebriamo il quinto anniversario di questa meravigliosa borsa di studio intitolata al primo pilota donna di Air Canada. Congratulazioni a tutti”, ha affermato Murray Strom, Senior Vice President, Flight Operations and Maintenance at Air Canada. “Siamo orgogliosi di contribuire a finanziare la formazione delle nostre quattro Women in Flight ambassadors e non vediamo l’ora di vedere tutti gli otto destinatari delle borse di studio seguire le orme del Capitano Judy Cameron e intraprendere una carriera nell’aviazione. CAE prevede un bisogno di 63.000 piloti commerciali in Nord America nei prossimi 10 anni, quindi dobbiamo ampliare l’attrattiva di una carriera nel settore dell’aviazione e sostenere i gruppi sottorappresentati, comprese le donne, che attualmente rappresentano solo il 5% dei piloti. Questi meritevoli destinatari non solo avranno la possibilità di seguire i loro percorsi di carriera scelti, ma diventeranno anche modelli per le giovani donne che diventeranno la prossima generazione di professionisti dell’aviazione”, ha affermato Michel Azar-Hmouda, CAE’s Division President, Commercial Aviation Training. Le borse di studio annuali Captain Judy Cameron, istituite in onore della prima donna pilota di Air Canada per aiutare a promuovere la prossima generazione di donne che seguono le sue orme pionieristiche, vengono assegnate in collaborazione con la Northern Lights Aero Foundation. Le borse di studio Captain Judy Cameron sono state lanciate nel 2019 e inizialmente assegnate a quattro destinatari. Dal 2023 Air Canada e CAE hanno unito le forze per raddoppiare il numero di destinatari e assegnare otto borse di studio a donne meritevoli. Le domande si aprono il 1 novembre 2023.

RYANAIR DONA €50.000 A NAOMI HOUSE & JACKSPLACE – Ryanair ha recentemente donato €50.000 al suo partner di beneficenza di lunga data, Naomi House & Jacksplace, per sostenere il lavoro dell’ente di beneficenza con bambini e giovani adulti, nonché con le loro famiglie. Ryanair collabora con orgoglio con Naomi House & Jacksplace attraverso il suo scratch card programme dal 2013 e, con il supporto dei suoi clienti, ha raccolto fino ad oggi oltre €367.000 per l’organizzazione di beneficenza. Dopo aver lanciato per la prima volta il suo charity scratch card programme nel 2009, Ryanair ha raccolto fino ad oggi un totale di 2 milioni di euro per enti di beneficenza in tutta Europa. Jade Kirwan, Ryanair’s Head ad of Communications, ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare a sostenere Naomi House & Jacksplace con questa donazione di €50.000, che rappresenta il generoso contributo dei nostri clienti sia qui nel Regno Unito che in tutta Europa nell’ultimo anno. Lavoriamo con orgoglio con Naomi House & Jacksplace dal 2013 e abbiamo raccolto oltre €367.000 per l’ente di beneficenza durante tutta la partnership. Attraverso il nostro programma gratta e vinci, Ryanair ha donato oltre 2 milioni di euro a enti di beneficenza in tutta Europa e vogliamo rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i nostri clienti che hanno acquistato un gratta e vinci di beneficenza a bordo del loro volo Ryanair, aiutando sia Naomi House & Jacksplace che un’intera una serie di altri importanti enti di beneficenza in tutta Europa. Non vediamo l’ora di continuare il nostro scratch card programme e di supportare ancora più enti di beneficenza mentre continuiamo a crescere per trasportare 300 milioni di passeggeri all’anno entro il 2034”.

AIR FRANCE HA CELEBRATO COME OGNI ANNO IL “PINK OCTOBER” – Ogni anno la “Pink October” campaign mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione del cancro al seno e a raccogliere fondi per la ricerca. Per l’ottavo anno consecutivo, Air France rende omaggio alla mobilitazione dei suoi team a fianco dell’associazione “Les hôtesses de l’air contre le cancer” per sostenere questa causa, incoraggiare la condivisione delle informazioni e condividere le giuste azioni da intraprendere. Lo screening, in particolare, consente di individuare precocemente i tumori e aumentare le possibilità di guarigione con trattamenti meno gravi. L’associazione ha inoltre creato un gruppo aperto a tutti, per discutere della malattia, delle cure, del sostegno e delle procedure, oltre alle storie personali di ognuno. Nel corso del mese di ottobre, numerosi Air France “pink flights” hanno solcato i cieli in solidarietà alla lotta contro il cancro al seno. Team dedicati, tra cui equipaggi di volo, personale di terra, personale di rampa e di supporto, hanno indossato nastri rosa per contribuire a questa campagna di sensibilizzazione. Questo speciale special flight program comprendeva rotte a lungo raggio da Roissy a Boston, Città del Capo, Denver e Saint Martin, nonché voli a medio e corto raggio per Porto, Zurigo, Londra, Nizza, Marsiglia, Fort-de-France, Point- à-Pitre e Cayenne.

CONDOR SIGLA UNA PARTNERSHIP CON HAPPY SOCKS – Con una collezione di quattro modelli di calzini colorati, Condor e Happy Socks annunciano la loro partnership. Questo fa parte del rispettivo rilancio del brand per entrambe le aziende e combina la nuova identità di Happy Socks con la nuova brand identity stripe design di Condor. All’inizio della collaborazione l’attenzione sarà rivolta allo sviluppo della “Happy Socks X Condor – Arrive in Style” collection. I dipendenti Condor a terra e in volo possono indossare Organic Cotton socks a righe nei colori Condor. Christian Schmitt, COO di Condor, ha dichiarato: “La Arrive in Style collection fornirà ai nostri dipendenti prodotti eleganti e di alta qualità. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Happy Socks come fornitore nel settore degli accessori e siamo lieti della partnership”. “Grazie alla collaborazione con Condor, siamo lieti di rimanere fedeli alla missione del nostro brand e accompagnarli con Happy Socks durante i loro viaggi. Condor, come compagnia aerea per le vacanze che rende felici le persone, si adatta perfettamente a il nostro brand e siamo molto felici di aver stretto una partnership fantastica e autentica”, ha affermato Max Niederreiter, GM, Happy Socks DACH. Oltre a questa collaborazione sono previste ulteriori attività di marketing per ampliare ulteriormente la collaborazione tra le due società.

LOCKHEED MARTIN: ACCORDO CON LA SVIZZERA PER IL PAC-3 MSE MISSILE – Funzionari statunitensi e svizzeri hanno formalizzato un accordo con la Svizzera per l’acquisto dei missili Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) di Lockheed Martin e delle relative attrezzature di supporto. Con questo accordo la Svizzera diventa il quindicesimo Paese partner del PAC-3. “Siamo onorati di collaborare con la Svizzera per dotare le Forze armate svizzere delle più recenti tecnologie di difesa aerea e missilistica, per proteggere e difendere lo spazio aereo svizzero dalle minacce in arrivo”, ha affermato Brenda Davidson, vice president of PAC-3 Programs. “La Svizzera si unisce ad altre 14 nazioni nel rafforzare la difesa del proprio territorio contro le minacce in continua evoluzione”. Il PAC-3 MSE rafforzerà il Patriot ground-based air defense system della Svizzera come parte dello Switzerland Air Force Air2030 program. Lockheed Martin e armasuisse hanno inoltre concluso l’Offset Agreement a sostegno del PAC-3 MSE program. Questo accordo è il catalizzatore di numerosi nuovi progetti che supporteranno la Switzerland security-relevant technology and industry base (STIB). Il PAC-3 MSE espande le capacità con un dual-pulse solid rocket motor, fornendo prestazioni migliorate in altitudine e portata. PAC-3 MSE è un high-velocity interceptor che difende dalle minacce in arrivo, inclusi missili balistici tattici, missili da crociera, minacce avanzate e aerei. Il PAC-3 MSE missile usa la Hit-to-Kill technology, intercettando le minacce attraverso l’energia cinetica via via body-to-body contact.

LOCKHEED MARTIN PORTA LE COMUNICAZIONI AVANZATE SUL CAMPO – Per la prima volta, Lockheed Martin ha dimostrato dal vivo la sua Hybrid 5G-Tactical Mesh Network live in un multi-domain environment. Si tratta di un passo significativo verso la garanzia che il Dipartimento della Difesa (DOD) abbia accesso senza interruzioni alle informazioni critiche. Collaborando con le principali aziende tecnologiche commerciali, Lockheed Martin ha dimostrato l’integrazione delle tecnologie esistenti con capacità migliorate, che forniscono operazioni di comunicazione avanzate e strumenti di gestione superiori per applicazioni militari. Le 5G.MIL® Unified Network Solutions (UNS) sono state testate con successo in numerose simulazioni di missione per stabilire la stabilità e l’idoneità all’uso in Joint All-Domain Operations (JADO) and Combined Joint All-Domain Command and Control (CJADC2). Il resiliente 5G.MIL UNS tactical mesh network e la Lockheed Martin AI Factory machine learning operations platform sono state fondamentali per implementare con successo queste funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

JETBLUE ANNUNCIA DUE CREDIT CARDS PER I CARAIBI – JetBlue ha annunciato oggi una nuova partnership con CIBC FirstCaribbean, la banca leader nei Caraibi, e Mastercard, la società tecnologica globale nel settore dei pagamenti, per lanciare due carte di credito per clienti in cinque mercati caraibici in cui opera JetBlue. La nuova JetBlue Mastercard e JetBlue Select Mastercard di CIBC FirstCaribbean offriranno ai titolari della carta premi esclusivi, vantaggi e l’opportunità di guadagnare punti TrueBlue® che possono essere utilizzati per viaggiare verso più di 100 destinazioni nella rete JetBlue. Nel novembre 2023 queste carte saranno per la prima volta disponibili per i residenti alle Bahamas, Giamaica, Barbados, Trinidad e Tobago e Isole Cayman. Come ulteriore vantaggio, entrambi i prodotti offrono un bonus di benvenuto di 10.000 o 30.000 punti TrueBlue, soddisfacendo i requisiti di acquisto durante i primi 90 giorni dall’apertura del credit account. All’inizio di quest’anno, JetBlue ha lanciato il nuovo programma fedeltà TrueBlue®, offrendo ulteriori opportunità ai titolari di guadagnare punti, vantaggi e ottenere lo stato TrueBlue Mosaic®.

DELTA E KOREAN AIR SI UNISCONO NELL’IMPEGNO VERSO LA SOCIETA’ E NEL SERVIZIO ECCELLENTE – I dipendenti di Delta e Korean Air si sono recentemente offerti volontari ad un evento di pulizia del fiume Han nel distretto Yeouido di Seoul, per celebrare il quinto anniversario della joint venture transpacifica delle due compagnie aeree. In collaborazione con il governo metropolitano di Seoul e il Seoul Volunteer Center, 150 dipendenti delle due compagnie aeree hanno preso parte all’evento “plogging”. Originario della Svezia, il plogging è un’attività che combina il jogging e la raccolta dei rifiuti. “Mentre Delta Air Lines e Korean Air si uniscono per avere un impatto duraturo sulla società, i clienti possono essere orgogliosi di scegliere compagnie aeree che danno priorità al loro benessere e al benessere del mondo che li circonda”, ha affermato Jeff Moomaw, V.P. – APAC at Delta. Oltre ai loro sforzi filantropici, Korean Air e Delta sono stati premiati anche per i loro servizi eccezionali. Questo riconoscimento è stato recentemente dimostrato quando i lettori di USA Today hanno votato Delta come Best Airline e Korean Air come Best Business & First Class. Questi stimati riconoscimenti esemplificano i servizi di alta qualità forniti da entrambe le compagnie aeree, consolidando ulteriormente la loro reputazione di leader del settore.

DELTA COMPLETA LA CONCOURSE A EXPANSION A SALT LAKE CITY INTERNATIONAL AIRPORT – L’impronta di Delta a Salt Lake City International Airport continua a crescere, con l’apertura di 13 nuovi gate nel Concourse A, completando la struttura di 900.000 piedi quadrati che ha accolto per la prima volta i clienti nel settembre 2020. Tutti i voli operanti dal Concourse A ora verranno imbarcati e sbarcati tramite jet bridges, eliminando le operazioni con autobus verso stand remoti. “Il completamento del Concourse A arriva poco prima di quella che prevediamo sarà un’intensa stagione di vacanze e viaggi sugli sci”, ha affermato Adam Ryan, Managing Director of Delta’s SLC Operations. “È un privilegio per i 5.400 dipendenti Delta qui a Salt Lake City condividere questa struttura all’avanguardia con i nostri clienti, mentre continuiamo a fornire loro l’esperienza elevata che si aspettano da Delta”. In collaborazione con il Salt Lake City Department of Airports, la parte orientale terminata del Concourse A presenta 22 gate – nove dei quali aperti all’inizio di quest’estate – portando il totale dei gate della compagnia aerea a 50 presso SLC. Questa espansione include anche un nuovo Delta Need Help Center per i clienti che cercano assistenza di viaggio, nonché 19 nuovi ristoranti e negozi. Quest’estate Delta opererà più di 230 voli nei giorni di punta da Salt Lake City verso quasi 90 destinazioni in tutto il mondo, con frequenze aggiuntive per Austin, Charlotte, Nashville, Philadelphia e altre ancora. Delta opera più voli da SLC di qualsiasi altra compagnia aerea messa insieme, servendo quasi 30.000 clienti al giorno con 237 voli nei giorni di punta verso 88 destinazioni nell’autunno 2023. La compagnia aerea ha investito più di 12 miliardi di dollari in progetti aeroportuali da costa a costa nel negli ultimi 10 anni, raddoppiando la sua visione per il futuro dei viaggi costruendo aeroporti confortevoli, facili da navigare e parte di un viaggio facilmente connesso. All’inizio di quest’anno, Delta ha ulteriormente consolidato la sua posizione di vettore leader a SLC con un nuovo accordo di locazione con Salt Lake City che aumenta il numero di gate di Delta da 55 a 66, con un completamento previsto nel 2027. A giugno, Delta ha anche avviato i lavori a Salt Lake City per una nuova pilot training facility, segnando il primo investimento in una struttura di formazione al di fuori della sede di Atlanta dal 1968.

DELTA PROSEGUE L’IMPLEMENTAZIONE DEL WI-FI SULLA SUA FLOTTA – A dieci mesi dall’annuncio del Wi-Fi veloce e gratuito presentato da T-Mobile al CES 2023, la revisione della connettività in volo di Delta è a pieno ritmo. Ogni giorno, più di 115.000 soci SkyMiles si connettono al Wi-Fi per trasmettere in streaming, fare acquisti, inviare e-mail, inviare messaggi e altro ancora durante il viaggio verso le loro destinazioni, promuovendo la visione di Delta di connettere i cieli. Lo slancio continuerà nel 2024 poiché Delta ha annunciato oggi una nuova partnership con Hughes per portare connettività con funzionalità di streaming alla sua flotta di regional jets a partire dalla metà del 2024. Oggi, più di 600 domestic mainline aircraft sono dotati di Wi-Fi veloce e gratuito e i clienti hanno registrato più di 32 milioni di sessioni di qualità streaming nell’ultimo anno. Quando si connettono al Wi-Fi di bordo utilizzando l’abbonamento SkyMiles, i clienti accedono anche a Delta Sync, un portale esclusivo con varie offerte. I clienti che viaggiano su rotte a corto raggio sui Boeing 717 e sulla flotta di regional jet aircraft potranno aspettarsi il Wi-Fi gratuito e Delta Sync il prossimo anno, con un recente accordo con il fornitore di connettività satellitare Hughes. Ciò apre la strada all’aggiunta di nuove apparecchiature Wi-Fi a più di 400 aerei a partire dalla metà del 2024. Questi velivoli riceveranno anche la nuova esperienza di accesso Wi-Fi Delta Sync man mano che verranno installati nuovi sistemi. I clienti a bordo potranno godere di una connettività affidabile e di qualità streaming su tutti i loro dispositivi personali da un gate all’altro.

DELTA CANCELLA ULTERIORI VOLI VERSO TEL AVIV – Delta sta cancellando ulteriori voli tra gli Stati Uniti e Tel Aviv a causa del conflitto in corso nella regione. “Delta monitora costantemente l’ambiente di sicurezza in Israele per informare sulle cancellazioni del programma di volo da e per Ben Gurion Airport a Tel Aviv (TLV). I nostri cuori sono con tutti coloro che sono colpiti mentre il nostro personale lavora per trovare alternative sicure per i clienti. Delta cancellerà tutti i voli tra l’aeroporto John F. Kennedy (JFK) di New York e TLV fino al 21 novembre. Le vendite di questi voli sono sospese a partire da oggi. Inoltre, la prenotazione è stata sospesa all’inizio di questo mese per i TLV flight da e per ATL e BOS. Delta cancellerà tutti i voli tra questi mercati dal 1° novembre in poi. Man mano che le cancellazioni vengono elaborate, i clienti riceveranno notifiche tramite l’app Fly Delta e le informazioni di contatto elencate nella loro prenotazione. I posti sulle compagnie aeree partner di Delta rimangono prenotabili su delta.com e tramite Delta Reservations, quando disponibili. Delta continua ad avere un’esenzione di viaggio in vigore per i clienti che hanno prenotato un viaggio prima dell’11 ottobre 2023 da/per TLV, in modo che possano riprenotare il viaggio sui voli disponibili fino al 6 settembre 2024. L’esenzione consente inoltre ai clienti interessati che desiderano annullare il viaggio di richiedere rimborsi tramite l’app Fly Delta o delta.com o chiamando Delta Reservations per ricevere assistenza per il rimborso”, afferma Delta.