La Spanish Flight School One Air espande la sua flotta con Tecnam

Tecnam e la Spanish Flight School One Air hanno annunciato l’acquisizione da parte della scuola di volo di ulteriori cinque Tecnam P2008JC MkII Premium. One Air è stata la prima scuola di volo spagnola a introdurre e offrire ai propri studenti il P2008JC con equipaggiamento premium.

“La versatilità e la facilità d’uso del single-engine Tecnam P2008 lo hanno consolidato come l’aereo preferito dalle Flight Training Organisations di tutto il mondo.

Con questa acquisizione Grupo One Air avrà 8 Tecnam P2008JC MkII e un P2006T MkII.

Con carbon-fibre fuselage, metal wings and stabilator, il Tecnam P2008JC presenta numerosi vantaggi rispetto agli aerei tradizionali. Questa combinazione di materiale composito e metallo ha portato a un aereo più efficiente in termini di consumo di carburante e molto più silenzioso”, afferma Tecnam.

“La Tecnam P2008JC MkII version presenta una serie di miglioramenti significativi. Tra questi c’è una nuova suite avionica, che include un nuovo design di dashboard and glare shield, consentendo così l’introduzione dell’innovativo G3X Touch display di Garmin con MD302 attitude instrument, disponibile anche per VFR Night”, prosegue Tecnam.

“Siamo molto felici di collaborare nuovamente con Tecnam e di ampliare la nostra flotta, in modo che i nostri studenti possano divertirsi e svolgere la loro formazione su velivoli di nuova generazione”, ha affermato Agustín Cabanillas, Grupo One Air General Manager.

“Siamo onorati che One Air stia espandendo la sua flotta con i nostri aerei. Siamo inoltre orgogliosi di collaborare con One Air e di far parte della loro crescita ed eccellenza”, ha affermato Walter Da Costa, Tecnam’s Chief Sales Officer.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)