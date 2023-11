Gulfstream annuncia il completamento dell’ultima Next-Generation Manufacturing Facility Expansion

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi il completamento della sua ultima espansione strategica, la Savannah-based precision manufacturing facility per il Gulfstream G400, Gulfstream G500 e Gulfstream G600. Questa espansione aumenta la capacità della struttura di 142.000 piedi quadrati/13.192 metri quadrati.

“Gulfstream continua a investire in tutte le nostre strutture, inclusa Savannah, la nostra sede centrale da oltre 50 anni”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Abbiamo progettato i modelli G400, G500 e G600 in modo che presentassero una serie di punti in comune che aumentano l’efficienza operativa e produttiva. Questi punti in comune significano che abbiamo la flessibilità necessaria per espandere facilmente le linee di produzione per soddisfare la crescente domanda di questi velivoli, il che aumenta anche la crescita dell’occupazione in tutta la regione”.

“I metodi di produzione per G400, G500 e G600 sono stati progettati con il Gulfstream Savannah-based research and development team e includono advanced automation, 3D model designs and robotic and bonding techniques, che si traducono in qualità e precisione senza precedenti”, afferma Gulfstream.

“I progressi tecnologici nei nostri impianti di produzione all’avanguardia ci aiutano a fornire prodotti della massima qualità nel settore, realizzati dalla forza lavoro più talentuosa del settore”, ha proseguito Burns.

“Questa crescita produttiva fa parte del piano strategico complessivo di Gulfstream che a Savannah comprende l’espansione della wing and empennage production, nonché del Customer Support service center. Questi ultimi investimenti ammontano a 150 milioni di dollari e si prevede che aggiungeranno 1.600 nuovi posti di lavoro nella regione.

Oltre alle espansioni di Savannah, Gulfstream ha aumentato le aircraft outfitting capabilities ad Appleton, Wisconsin, e a St. Louis Downtown Airport in Illinois, e continua ad espandere le Customer Support operations nella Dallas-Fort Worth area e a Mesa, Arizona”, conclude Gulfstream.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)