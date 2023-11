Eurowings: ottimi risultati nei primi nove mesi dell’anno

Eurowings si avvia verso un proficuo 2023 dopo una stagione estiva e autunnale di successo: dopo nove mesi, l’Eurowings business segment di Lufthansa Group ha riportato un risultato positivo di 147 milioni di euro (adjusted EBIT). Nello stesso periodo dell’anno scorso il segmento specializzato in business and leisure flights a prezzi accessibili aveva registrato una perdita di 136 milioni di euro.

La svolta finanziaria è in gran parte dovuta ai cambiamenti strategici avvenuti dopo la crisi Covid. La significativa espansione del settore turistico ha aiutato la compagnia con sede a Colonia a raggiungere un forte aumento del fatturato del 42%, a oltre due miliardi di euro. In particolare, Eurowings ha beneficiato del continuo desiderio di viaggiare dopo la pandemia e di una stagione estiva con un numero record di ospiti in molti luoghi, tra cui Maiorca, dove Eurowings opera una base in crescita che collega l’isola soleggiata più famosa d’Europa con 26 aeroporti in Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Repubblica Ceca.

Tra le oltre 140 destinazioni della rete di rotte Eurowings, molto richieste sono state anche destinazioni di vacanza come Grecia, Italia e Spagna.

Kai Duve, CFO di Eurowings: “I nostri team meritano il massimo riconoscimento: hanno ribaltato ogni pietra durante la crisi, cambiato radicalmente la flotta e l’orario dei voli, con molti nuovi impulsi, soprattutto nella direzione del turismo. Ecco come ci siamo trasformati da compagnia aerea con un forte focus domestico in una compagnia aerea leisure leader in Europa. Stiamo beneficiando notevolmente di questo riposizionamento come ‘Value Airline for Europe’. Questo successo è innanzitutto un forte lavoro di team da parte dei nostri dipendenti, che prevedibilmente ci guiderà in una profit zone anche nel 2023. Dopo tutti questi anni difficili, questa è una pietra miliare storica per Eurowings”.

