Norwegian riporta un ottimo risultato nel terzo trimestre 2023

Norwegian ha registrato un profit before tax (EBT) di 2.050 milioni di NOK nel terzo trimestre del 2023, il secondo miglior risultato trimestrale nei 21 anni di storia della compagnia. Norwegian ha avuto un’estate molto forte, sia a livello operativo che finanziario, e ha anche ottenuto risultati eccellenti in termini di puntualità e regolarità in Europa.

Per il terzo trimestre 2023, Norwegian ha conseguito un operating profit (EBIT) di NOK 2.170 milioni, corrispondente a un EBIT margin del 25%. Si tratta dell’utile operativo più alto nella storia dell’azienda dopo il terzo trimestre 2019, quando la flotta era circa il doppio. Il Profit before tax (EBT) ammonta a NOK 2.050 milioni. La posizione di liquidità è aumentata a NOK 9,4 miliardi, mentre la compagnia ha anche rimborsato l’obbligazione NAS13 come parte del processo in corso per garantire che la compagnia abbia una struttura di capitale adatta allo scopo.

Alla fine del trimestre, la flotta di Norwegian comprendeva 85 aerei.

Norwegian ha registrato 6,5 milioni di passeggeri nel trimestre, in aumento rispetto ai 6,1 milioni di passeggeri del terzo trimestre 2022. La produzione è aumentata del 20% rispetto al trimestre precedente poiché Norwegian ha aumentato la capacità durante l’estate, la stagione di viaggio più impegnativa dell’anno. Il load factor trimestrale è stato dell’87,4%, rispetto all’88,8% dello stesso periodo dell’anno scorso.

La puntualità, ovvero la percentuale di voli in partenza secondo lo schedule, è stata dell’80,1% nel trimestre, rispetto al 73,6% dello stesso periodo dell’anno scorso. I dati mensili compilati da Cirium, la società di consulenza aeronautica globale, collocano Norwegian come una delle tre compagnie aeree più puntuali in Europa. La regolarità, la percentuale di voli effettuati, è stata del 99,6%, la regolarità più alta in quasi due anni.

“Grazie all’eccezionale impegno dell’intero team di Norwegian, possiamo guardare indietro a uno dei migliori trimestri dei nostri 21 anni di storia. Sono molto soddisfatto che i nostri risultati finanziari siano forti. Abbiamo anche fornito una performance operativa come una delle migliori compagnie aeree in assoluto in Europa, con un numero notevolmente basso di cancellazioni e ottimi risultati in termini di puntualità. Il feedback positivo dei clienti dimostra che Norwegian è la compagnia aerea di cui possono fidarsi, cosa per cui tutti in Norwegian hanno lavorato. Siamo stati anche in grado di servire tutti i clienti alla Norwegian way, facendo affidamento esclusivamente su nostri equipaggi e su nostri aerei per garantire loro la Norwegian experience durante l’intero viaggio. Sono fiducioso che siamo ben preparati per entrare nel periodo commerciale invernale più tranquillo, con capacità ridotta tra le altre azioni”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

I clienti Norwegian apprezzano molto la puntualità della compagnia aerea e l’attraente e crescente rete di rotte. L’acquisizione anticipata di Widerøe e il lancio di una joint platform for loyalty programmes con partner interessanti insieme a Strawberry, garantiranno ulteriormente che Norwegian rimanga un partner di viaggio preferito in tutti i paesi nordici.

“Mentre molti consumatori sono colpiti dall’attuale inflazione e dai tassi di interesse elevati, i nostri clienti continuano a dare priorità ai viaggi aerei. Le attuali vendite di biglietti sono leggermente ridotte, come previsto in base alla stagionalità. Tuttavia, continuiamo ad attrarre un numero crescente di viaggiatori nordici che desiderano volare con Norwegian, sia per motivi di piacere che aziendali”, ha concluso Karlsen.

Per l’estate 2024 Norwegian prevede di aumentare la propria flotta a circa 90 aerei. L’initial summer schedule è ora in vendita, mentre ulteriori rotte verso nuove destinazioni saranno annunciate alla fine di questo mese.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)