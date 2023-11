AIR FRANCE-KLM: VANTAGGI PER SOCI FLYINGBLUE

Il programma frequent flyer FlyingBlue di Air France e KLM si rinnova costantemente, offrendo agli amanti dei viaggi nuove opportunità e vantaggi.

Tra le novità di recente introduzione, per tutti i nuovi iscritti entro il 31 dicembre 2023 e che effettuano un volo venduto ed operato da Air France o KLM entro il 31 marzo 2024, è disponibile un bonus di benvenuto pari a 10.000 Miglia.

Tuttavia, Air France e KLM non dimenticano i loro membri già esistenti. Coloro che hanno acconsentito a ricevere newsletter commerciali riceveranno comunicazioni speciali. Se acquistano un biglietto entro il 31 dicembre 2023 per voli entro il 31 marzo 2024 verso alcune destinazioni intercontinentali (come Boston, New York, Los Angeles, Washington, Miami, San Francisco, Toronto e molte altre) o se acquistano un biglietto entro il 31 gennaio 2024 per viaggi entro il 31 marzo 2024 verso determinate destinazioni europee (come Casablanca, Stoccolma, Valencia e molte altre), accumuleranno il triplo delle Miglia indipendentemente dalla classe di prenotazione.

Senza speciali promozioni attive, il numero di Miglia, la valuta del programma FlyingBlue, a cui si ha diritto dipende dal livello di adesione nel programma: Explorer, Silver, Gold e Platinum. In base allo status, si può avere da un minimo di 4 Miglia, ad un massimo di 8 Miglia per ogni euro speso.

Guadagnare Miglia, permette di rendere perfetta la propria esperienza di viaggio grazie alla possibilità di utilizzo in upgrade, franchigia bagaglio aggiuntiva, scelta del posto, accesso alle lounge ed altro ancora! Disponibile anche l’opzione Cash&Miles, attraverso la quale si può scontare il prezzo finale del biglietto che si desidera comprare fino al 25%.

Uno dei vantaggi più ambiti è la possibilità di richiedere un biglietto premio. I membri FlyingBlue possono scegliere la loro destinazione preferita tra le offerte di Air France, KLM e 30 compagnie aeree partner. Inoltre, ora è inclusa la possibilità di effettuare uno stopover gratuito a Parigi o Amsterdam, offrendo l’opportunità di esplorare queste affascinanti città e arricchire l’esperienza di viaggio.