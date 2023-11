easyJet è pronta a lanciare la soluzione S.Fleet Performance +

easyJet informa: “In combinazione con le ultime tecnologie della piattaforma Skywise Core, S.FP+ è una soluzione integrata volta a migliorare Technical Operations team collaboration, aircraft dispatch, unscheduled event anticipation and fleet reliability.

Sulla base della conversione da analogico a digitale dei dati raccolti sia in volo che a terra, oltre ad alcune analisi di apprendimento automatico, S.FP+ proporrà soluzioni tecniche per tutti i difetti ancor prima che si manifestino.

I prodotti concorrenti sono segmentati e si concentrano su un singolo aspetto dell’operazione. Hanno interfacce utente diverse e non offrono flussi di lavoro integrati tra i moduli.

La soluzione S. Fleet Performance + fornisce un’esperienza utente e un’interfaccia armonizzate e riunisce in un unico ambiente tutte le figure rilevanti, come Maintenance Control Center operators, reliability engineers and fleet managers.

S. Fleet Performance + fa un ulteriore passo avanti nella collaborazione estendendola dal working level al top management level, fornendo informazioni preziose a supporto delle decisioni strategiche”.

“Il Natural Language Processing (NLP) è una tecnologia di apprendimento automatico che offre ai computer la capacità di interpretare, manipolare e comprendere il linguaggio umano. Le applicazioni quotidiane si trovano negli assistenti vocali sempre più popolari o nella funzionalità di scrittura intuitiva del telefono.

Le aziende utilizzano Natural Language Processing software and tools per semplificare, automatizzare e ottimizzare le operazioni in modo efficiente e accurato.

S.FP+ include la tecnologia NLP che rileva guasti ripetitivi e identifica i riferimenti alla documentazione tecnica associata. Basandosi su conoscenze che vanno dal singolo aeromobile a Skywise Community levels, il Natural Language Processing consente a S.FP+ di determinare la causa più probabile di un difetto, riducendo significativamente i tempi di indagine e l’implementazione della giusta soluzione.

Negli ultimi 18 mesi, un Early Adopter Program che ha coinvolto diverse compagnie aeree ha confermato i vantaggi aggiuntivi della soluzione e le sue nuove funzionalità. Uno dei primi ad adottarlo, l’operatore Airbus di lunga data easyJet, ha ulteriormente espresso la sua fiducia in Airbus Services diventando il cliente di lancio di S. Fleet Performance +. La compagnia aerea low cost, che vola con aerei Airbus dal 2003 ed è un Airbus-only operator dal 2011, è stata particolarmente attratta dal modo in cui l’integrazione della soluzione facilita la risoluzione dei problemi”, prosegue easyJet.

Swaran Sidhu, easyJet Head of Fleet Technical Management, ha dichiarato: “SFP+ offre a easyJet una soluzione unica che contiene i dati e le previsioni più aggiornati sulla salute degli aeromobili, materiale di orientamento ottimale e consigli intelligenti per la risoluzione dei problemi, che consentono soluzioni tempestive, portando a un rapido aircraft AOG recovery for commercial operations”.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)