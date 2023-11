News Brevi – 03.11.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA PALERMO A MILANO CON FALCON 50 – Si è svolto oggi il trasporto sanitario d’urgenza da Palermo a Milano, con un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, in favore di un bimbo di poco più di due settimane bisognoso di cure specialistiche urgenti. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Palermo, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli e gli equipaggi che la Forza Armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità. Il Falcon 50 del 31° Stormo, una volta giunto sull’aeroporto di Palermo Punta Raisi, ha imbarcato il piccolo paziente ed è immediatamente decollato, intorno alle 14:40, alla volta dell’aeroporto di Milano Linate. Una volta giunto sullo scalo lombardo, dopo circa un’ora e mezza di volo, il bimbo è stato trasferito in ambulanza presso il Policlinico di San Donato Milanese. Il velivolo militare ha fatto poi rientro sull’aeroporto di Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche difficili per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE: CONSEGNATE AL QUIRINALE LE ONORIFICENZE DELL’ORDINE MILITARE D’ITALIA – Si è svolta questo pomeriggio, nella suggestiva Sala dei Corazzieri al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna delle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia al personale delle Forze Armate che si è particolarmente distinto nell’ambito di operazioni militari. Le onorificenze sono state consegnate in occasione della ricorrenza del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Prima della cerimonia il Presidente Mattarella ha incontrato una rappresentanza di Allievi degli Istituti di Formazione Militare. Dopo l’intervento del Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Presidente Mattarella ha pronunciato un discorso con il quale ha voluto sottolineare un sentito sentimento di riconoscimento. Il Presidente Mattarella, coadiuvato dal Ministro della Difesa, ha poi consegnato le decorazioni ai militari delle Forze Armate, tra cui quattro Ufficiali dell’Aeronautica Militare di cui: Colonnello Antonino Massara – Cavaliere Ordine Militare d’Italia; Tenente Colonnello Ilaria Ragona – Cavaliere Ordine Militare d’Italia; Maggiore Elia Pedrolli – Cavaliere Ordine Militare d’Italia; Maggiore Emanuele Fumanti – Cavaliere Ordine Militare d’Italia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA LECCE E GENOVA CON C-130J – Si è concluso nel pomeriggio del 02 novembre 2023, il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di due mesi da Lecce a Genova, effettuato con un velivolo C-130J dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Per la tipologia di trasporto si è reso necessario, nello specifico, l’utilizzo di un C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa, velivolo idoneo ad imbarcare l’ambulanza all’interno della quale ha viaggiato il bambino, monitorato ed assistito da un’equipe medica ed accompagnato dalla madre. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della prefettura di Lecce, dal Comando Operazioni Aerospaziali (COA) dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato la 46ª Brigata Aerea di Pisa, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate dall’equipaggio militare tutte le procedure necessarie, il velivolo con a bordo il piccolo paziente, è decollato dall’aeroporto militare di Lecce nel primo pomeriggio. Dopo l’atterraggio, presso l’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, avvenuto alle 17 locali, l’ambulanza si è diretta all’Istituto “Giannina Gaslini” del capoluogo ligure per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET RILANCIA IL SUO TRAVEL ADVISORY BOARD – L’Assisted Travel Advisory Board (EATAB) di easyJet, precedentemente noto come EasyJet Special Assistance Advisory Group (ESAAG), ha rilanciato e accolto nuovi membri nel Board. easyJet ha fondato il gruppo nel 2012 per fornire una guida indipendente e una consulenza strategica sulle esigenze in evoluzione dei passeggeri che necessitano di assistenza speciale e contribuire direttamente ai miglioramenti continui per i clienti, ad esempio l’introduzione della onboard cabin aisle wheelchair. Il gruppo consultivo indipendente è presieduto dall’ex ministro del governo, ora membro della Camera dei Lord, David Blunkett. I nuovi membri del Board sono Josh Wintersgill, un imprenditore britannico, aspirante paralimpico e inventore dell’easyTravelseat che consente agli wheelchair users di trasferirsi con maggiore sicurezza e comfort dentro e fuori dalla wheelchair al sedile dell’aereo; ed Emily Yates, accessibility consultant and broadcaster che fornisce consulenza su questioni relative alla disabilità. Sia Josh che Emily sfruttano la loro esperienza vissuta per cambiare in meglio il modo in cui le aziende percepiscono la disabilità. Si uniscono ai membri del Board di lunga data Roberto Castiglioni MBE, aviation accessibility policy expert e Ann Frye, specialista internazionale nel soddisfare le esigenze di trasporto di una vasta gamma di viaggiatori che necessitano di assistenza. Il lavoro di EATAB supporta la missione di easyJet di rendere il viaggio facile per tutti, qualunque siano le loro esigenze, dal momento in cui un passeggero prenota fino a quando completa il viaggio.

AEROPORTO DI FIUMICINO: POSSIBILI RITARDI PER LE CONDIZIONI METEO AVVERSE – Aeroporti di Roma informa: “A causa di eventi meteo avversi l’operatività dei voli a Fiumicino potrà subire dei ritardi. Invitiamo i passeggeri a consultare lo stato del proprio volo o a contattare la compagnia aerea di riferimento”.

EMIRATES GROUP CELEBRA L’UAE FLAG DAY – Emirates informa: “I dipendenti di Emirates Group si sono riuniti oggi presso la sede centrale di Dubai per commemorare l’UAE Flag Day, alla presenza di His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates airline and Group. La diversificata forza lavoro del Gruppo comprende più di 160 nazionalità, unite da un senso di appartenenza e uno scopo condiviso, contribuendo al raggiungimento della visione stabilita dalla leadership degli Emirati Arabi Uniti. Emirates Group celebra ogni anno il 3 novembre il Flag Day degli Emirati Arabi Uniti, in onore dell’ascesa dello sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan a Presidente degli Emirati Arabi Uniti nel 2004 e della continuazione del percorso di sviluppo della nazione”.

DIETRO LE QUINTE DELLO SPOT EMIRATES – Emirates informa: “Mentre la campagna pubblicitaria di Emirates e Penélope Cruz viene riprodotta sugli schermi televisivi di più paesi in inglese e spagnolo, Emirates ha pubblicato un esclusivo video dietro le quinte che mostra la vasta produzione richiesta per una campagna televisiva girata su un aereo, così come l’Emirates Cabin Crew, che ha colto l’opportunità di intervistare Cruz. L’attrice e filantropa vincitrice dell’Oscar Penélope Cruz è volata a Dubai per una settimana per filmare la campagna, una raffinata serie di pubblicità che mostrano Cruz mentre assaggia tutti i lussi esclusivi che i passeggeri di First e Business Class sperimentano, da una bevanda artigianale nella lounge di bordo dell’A380, a una doccia sopra le nuvole, al tifo per una partita di calcio trasmessa in diretta TV, al godimento di generose porzioni di caviale. Il nuovo filmato dietro le quinte mostra due membri dell’equipaggio di cabina Emirates che scoprono come tutto si svolge, con alcuni commenti esclusivi sull’esperienza da parte della stessa Penélope. Più di 160 persone sono state coinvolte sul campo nelle riprese di questi spot: 36 troupe internazionali e 125 troupe e cast locali. Penélope Cruz è stata filmata all’interno dell’aereo esclusivo di Emirates: l’iconico A380. Le riprese sono state pianificate e organizzate in tempi record e hanno richiesto un totale di 1.488 ore di produzione, ovvero circa 165 giorni lavorativi. Poiché le riprese si sono svolte su un vero aereo all’aeroporto, tutte le 160 persone avevano bisogno di un permesso speciale da parte delle autorità degli Emirati Arabi Uniti per accedere all’area riservata e altamente sicura. Sono stati necessari 10 camion di grandi dimensioni per trasportare tutti gli articoli per il catering e le attrezzature per le riprese”.

PIU’ DI 130 AEREI COINVOLTI IN UNA ESERCITAZIONE IN COREA DEL SUD, TRA CUI F-35 – Più di 130 aerei provenienti da Stati Uniti, Corea del Sud e Australia stanno partecipando a un’esercitazione congiunta denominata “Vigilant Defense 24” iniziata il 30 ottobre. Ospitata dalla Seventh Air Force presso la base aerea di Osan, Corea del Sud, l’esercitazione durerà fino al 3 novembre e si concentrerà sull’interoperabilità tra gli alleati e su un’ampia gamma di missioni. Secondo un comunicato del Republic of Korea Ministry of National Defense, partecipano più di 25 tipi di aerei, tra cui fighter, cargo, tanker e velivoli da ricognizione. L’U.S. Air Force fornirà F-35, F-16 e A-10, nonché tanker KC-135. La Republic of Korea Air Force farà volare i propri F-35, così come i suoi E-7 e KC-330. La Royal Australian Air Force contribuirà con KC-30A tanker. Durante l’evento di cinque giorni, gli Stati Uniti e la Corea del Sud si eserciteranno nell’integrazione di diversi tipi di aerei e diversi tipi di operazioni tra cui la difesa aerea, il supporto aereo ravvicinato e l’interdizione, secondo il ROK’s Ministry of National Defense. Un altro obiettivo sarà quello di migliorare l’interoperabilità e il coordinamento tra fighter di quarta e quinta generazione. La Corea del Sud ha già ordinato e iniziato a ricevere in consegna 40 F-35 di quinta generazione e sta cercando di acquistarne altri 25 in un accordo del valore di 5,06 miliardi di dollari, approvato dal Dipartimento di Stato americano a settembre. L’esercitazione dello scorso anno, denominata “Vigilant Storm”, ha visto la partecipazione di circa 240 aerei (Air & Space Forces).

AIR CANADA PORTA DISNEY+ SULL’INTRATTENIMENTO A BORDO – Air Canada è diventata la prima compagnia aerea a livello globale a portare Disney+ Originals nei cieli attraverso il suo in-flight entertainment (IFE) system. L’ultima collaborazione della compagnia aerea con Disney, un brand riconosciuto a livello internazionale, offre ai clienti ancora più opportunità di godersi programmi originali per tutte le età mentre sono a bordo. Segna anche il più recente investimento di Air Canada nella sua esperienza di viaggio incentrata sulla famiglia, aggiungendo prodotti originali Disney+ esclusivi e acclamati dalla critica. “Siamo entusiasti di portare le serie e i film Disney+ Original nel nostro intrattenimento a bordo, consolidando ulteriormente la nostra vasta gamma di contenuti di punta. Sia le famiglie con bambini che gli appassionati si divertiranno guardando i nuovi entusiasmanti film originali di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altro ancora”, ha affermato John Moody, Managing Director, Product Design at Air Canada. Quest’anno, Air Canada è stata nominata ‘world’s most family friendly airline’ ai 2023 Skytrax World Airline Awards, ‘Best Family-Friendly Airline in North America’ per il quinto anno consecutivo e ‘Best Family-Friendly International Airline’ per il quarto anno consecutivo ai Wherever Awards. Air Canada è stata inoltre riconosciuta da Global Traveller come ‘Best Airline for Onboard Entertainment’ per il quinto anno consecutivo e dalla Airline Passenger Experience Association (APEX) con il ‘Passenger Choice Award for Best Entertainment in North America’.

GE AEROSPACE: BORSE DI STUDIO NELLA GREATER CINCINNATI AREA – GE Aerospace ha annunciato oggi che è aperto l’application process per la scholarships attraverso il Greater Cincinnati African American Scholarship Fund (GCAASF). Queste borse di studio sono per high school seniors nella Greater Cincinnati Area. Verranno assegnate fino a dieci borse di studio di valore compreso tra $2.000 e $10.000 per l’anno accademico 2024-2025. Nel 2002, l’African American Forum (AAF) di GE ha collaborato con le aziende di tutta la Greater Cincinnati per formare il GCAASF, amministrato dalla Greater Cincinnati Foundation. Tra il 2002 e il 2014 il fondo ha erogato borse di studio a più di 230 studenti locali che hanno frequentato 83 diverse università. GE Aerospace ha rilanciato il programma nel 2021, assegnando borse di studio da 110.000 dollari a 16 studenti locali negli ultimi due anni accademici. “È un onore sostenere questi studenti nel loro percorso verso la laurea”, ha affermato Tony Mathis, President and CEO of Edison Works at GE Aerospace. “GE ha una lunga storia nel fornire borse di studio universitarie e opportunità di carriera a studenti di diversa estrazione. Siamo fiduciosi che queste borse di studio saranno di enorme aiuto per gli studenti mentre conseguono i loro titoli universitari”.

L’EUROFIGHTER RESTERA’ LA SPINA DORSALE DELLA DIFESA EUROPEA – Giancarlo Mezzanatto è stato nominato CEO of Eurofighter nel maggio 2023. Ha ricoperto una serie di ruoli senior in Leonardo, più recentemente come SVP European Military Programs. Non è estraneo a Eurofighter, avendo precedentemente ricoperto la posizione di COO Programmes. “Il Typhoon rimane la spina dorsale della difesa europea e una risorsa fondamentale per i nostri principali clienti. La visione del prodotto è quella di mantenere il Typhoon operativamente efficace per altri 30-40 anni, garantendo la rapida incorporazione di quelle capacità e tecnologie necessarie per operare nei nuovi scenari di battaglia e per essere pienamente interoperabili con gli altri assetti della NATO. Il programma Eurofighter ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere l’industria nel Regno Unito, Germania, Italia e Spagna e continuerà a farlo per molti anni a venire. Ha dato alle nostre nazioni le competenze, le risorse e la capacità industriale per progettare, produrre, testare e consegnare fighter aircraft. Oggi, più di 400 aziende sono coinvolte nel programma Eurofighter, che supporta e sostiene circa 100.000 posti di lavoro. Nella mia visione, il programma di collaborazione Eurofighter rappresenta una base solida e un percorso verso il futuro per l’industria europea. Ciò è, a sua volta, strategicamente fondamentale per rafforzare una politica di difesa europea indipendente”.

BOEING CELEBRA LA 100° CONSEGNA DELL’NGATS – Boeing, l’U.S Army, Teradyne e Logisys celebrano la consegna del centesimo Next Generation Automatic Test System (NGATS). NGATS, uno strumento diagnostico mobile, offre high-quality fault detection and isolation of electronic Line Replaceable Units (LRUs) sul campo e funge da standard off-platform test set per l’U.S. Army. Il sistema NGATS elimina la necessità per le unità sul campo di restituire le LRU al deposito e acquistare sostituti. Il programma NGATS è iniziato nel 2015 e sta attualmente producendo un risparmio mensile sui costi di 22 milioni di dollari, grazie alle apparecchiature di test per il rilevamento dei guasti fornite dalla capacità di integrazione dei sistemi di Boeing. “NGATS rappresenta un punto di svolta perché riduce il carico logistico totale. Viene utilizzato sia sul campo che nei nostri depositi. NGATS si sta comportando eccezionalmente bene, facendo risparmiare denaro ai contribuenti e riducendo significativamente i tempi di consegna per la manutenzione delle piattaforme supportate, risolvendo i guasti invece di fare affidamento sul supply system for maintenance transactions”, afferma Kyle Bruner, project manager, Force Projection, U.S. Army Program Executive Office Combat Support & Combat Service Support. NGATS rileva e isola rapidamente i guasti degli LRU elettronici sulle piattaforme M1 Abrams e M2 Bradley. In grado di testare oltre 100 LRU, NGATS consente ai manutentori di ripristinare le piattaforme d’arma alla piena capacità di missione più velocemente, riducendo al tempo stesso i costi e i vincoli della supply chain. La tecnologia di test è stata dimostrata con successo anche sui componenti degli elicotteri AH-64E Apache e UH-60 Blackhawk. Boeing sta lavorando con l’esercito americano per identificare altre piattaforme per la futura implementazione NGATS.

EASYJET CELEBRA I NUOVI VOLI DA SOUTHAMPTON A BELFAST E GLASGOW – easyJet ha lanciato questa settimana i primi voli su due nuove rotte tutto l’anno dall’aeroporto di Southampton. I voli per Belfast International e Glasgow sono decollati questa settimana per la prima volta, fornendo ai clienti nel sud dell’Inghilterra una connettività ancora maggiore con gli hub chiave dell’Irlanda del Nord e della Scozia, sia per i viaggiatori d’affari che di piacere. Il primo volo da Southampton a Belfast International è decollato per la prima volta domenica 29 ottobre e ora parte fino a tre volte a settimana: lunedì, venerdì e domenica. La nuova rotta per Glasgow è decollata da Southampton giovedì 2 novembre e sarà operativa due volte a settimana il giovedì e il sabato.