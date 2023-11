Boeing presenterà le innovazioni e i suoi prodotti al Dubai Airshow 2023

Boeing presenterà il suo commercial, defense and services portfolio al Dubai Airshow 2023, con il suo nuovo jet widebody 777-9 che apparirà nel flying display. L’azienda presenterà inoltre il fighter all’avanguardia F-15QA (Qatar Advanced), la prima volta che il digitally advanced Qatar Emiri Air Force F-15 si esibirà in un air show.

In qualità di sponsor strategico della Aerospace 2050 conference dell’airshow, Boeing metterà in evidenza il proprio impegno e le proprie azioni verso un futuro aerospaziale più sostenibile e il sostegno all’obiettivo dell’industria aeronautica di emissioni nette pari a zero entro il 2050.

“Siamo orgogliosi di partecipare nuovamente al Dubai Airshow e di condividere alcuni dei nostri prodotti e servizi più avanzati con clienti, fornitori, partner e appassionati di aviazione provenienti da tutto il mondo”, ha affermato il Dr. Brendan Nelson AO, presidente di Boeing Global. “Ci concentreremo anche sui nostri investimenti in tecnologia e su altre azioni per ridurre le emissioni del settore in vista della U.N. Climate Change Conference of the Parties (COP 28) in Dubai”.

Boeing Commercial Airplanes

Dal 13 al 15 novembre, il 777-9 flight-test airplane si esibirà in volo e sarà in mostra statica. Il jet può ospitare 426 passeggeri con un’autonomia di 13.510 km (7.295 miglia nautiche).

I customer displays includeranno 787-9 Dreamliner di Etihad Airways e Qatar Airways, un 777-300ER (Extended Range) di Emirates Airlines, un SAUDIA 787-10 Dreamliner e un 737 MAX di Air India Express.

Riyadh Air, la più recente compagnia aerea dell’Arabia Saudita, esporrà un 787-9 di proprietà di Boeing nella sua nuova livrea indaco, ispirata ai colori del cielo al tramonto.

Il 14 novembre, Darren Hulst, vice president of Commercial Marketing, presenterà il Middle East Commercial Market Outlook (CMO) 2023 e una panoramica del prodotto. Il Boeing CMO è l’analisi di mercato più completa del settore.

Boeing Defense, Space & Security

Le capacità dell’Advanced F-15QA fighter saranno dimostrate durante le aerial demonstrations.

Boeing presenterà il T-7A Red Hawk Advanced Pilot Training System simulator, offrendo ai visitatori uno sguardo al rivoluzionario sistema di addestramento a terra, che collega i simulatori a veri jet da addestramento.

I clienti esporranno diversi aerei Boeing tra cui l’F-15E, il KC-46A Pegasus, il P-8A Poseidon, l’AH-64 Apache e il CH-47F Chinook.

Boeing Global Services

Boeing presenterà servizi per clienti governativi e commerciali. La società metterà in evidenza le partnership che forniscono supporto sul campo per le piattaforme di difesa e le capacità digitali che consentono operazioni efficienti nell’aviazione commerciale.

Il 13 novembre Sheila Remes, vice president of Environmental Sustainability, si unirà a un panel presso il forum Aerospace 2050 per discutere degli sforzi di Boeing e dell’industria per decarbonizzare l’aviazione.

Il 14 novembre Brian Moran, vice president of Global Sustainability Policy & Partnerships e Jim Hileman, chief engineer and vice president of Sustainability & Future Mobility, discuteranno del Cascade Climate Impact Model di Boeing, uno strumento di modellazione dei dati che fornisce informazioni utili verso decarbonizzazione.

Vedere il sito Boeing.com/dubai per gli aggiornamenti dell’azienda.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)