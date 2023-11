News Brevi – 06.11.2023

A GROTTAGLIE IL PRIMO CENTRO ITALIANO DI SMONTAGGIO E RICICLO DEGLI AEREI – Giovedì 9 novembre 2023, alle ore 10.30, a Rimini, in occasione della 26esima edizione di Ecomondo, presso lo stand Cisa (padiglione C1, stand 300-201), alla presenza del viceministro del MASE, on. Vannia Gava, sarà presentato il progetto del primo centro italiano di smontaggio e riciclo degli aerei che sarà realizzato nell’aeroporto di Grottaglie (Taranto) da un’associazione temporanea di imprese pugliesi risultata aggiudicataria della concessione ventennale di Aeroporti di Puglia. Nell’occasione saranno illustrati i dettagli dell’intervento che consentirà alla Puglia di far parte di un importante network internazionale sulla “seconda vita” degli aerei grazie alla valenza strategica dello scalo aeroportuale jonico. Oltre al viceministro Gava, interverranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, il presidente del Gruppo Cisa, Antonio Albanese e il direttore generale di Ecologica, Vito Miccolis.

LE PROPOSTE NATALIZIE DI VUELING – Vueling informa: “Ricca di tradizioni e gioiosa attesa, ogni anno l’atmosfera di festa regna sovrana a Natale per le strade europee. Per rendere lo spirito natalizio ancora più contagioso, Vueling, parte del gruppo IAG, propone una selezione delle migliori mete dove viverlo appieno in giro per il Vecchio Continente. Dalla magia della casa di Babbo Natale a Rovaniemi in Finlandia alle tradizioni tipiche della Spagna con Valencia e Bilbao, dallo scintillante Regno Unito con l’eccentrica Londra all’affascinante Francia con l’incanto di Parigi, fino alla “green” Olanda con i bagliori di Amsterdam, ce n’è per tutti i gusti. Destinazione natalizia perfetta, Rovaniemi in Finlandia è un luogo magico dove trasformare la favola in realtà. La compagnia aerea spagnola propone per la prima volta il collegamento da Barcellona verso Rovaniemi, solo per il periodo natalizio. Dall’Italia Rovaniemi è raggiungibile grazie a Vueling in connessione da Barcellona, con 2 voli settimanali (il mercoledì e il sabato) dal 2 dicembre al 13 gennaio. Una delle mete da tenere in considerazione per le vacanze natalizie è sicuramente la Spagna, con Valencia. Dall’Italia Valencia è raggiungibile grazie a Vueling da Roma Fiumicino, con fino a 11 voli settimanali. Altra meta spagnola in cui lo spirito natalizio è particolarmente sentito sono i Paesi Baschi. Qui Bilbao sorprende con il suo centro storico. Dall’Italia, Bilbao è raggiungibile grazie a Vueling dall’aeroporto di Firenze e da Milano Malpensa con fino a 2 voli settimanali. Città ambita tutto l’anno, Londra in questo periodo è ancor più affascinante. Dall’Italia, Londra è raggiungibile grazie a Vueling da Roma Fiumicino, con fino a 14 voli settimanali e da Firenze con fino a 13 voli settimanali. Elegante, romantica e raffinata: questo e molto altro è la Francia, dove recarsi per trascorrere delle sofisticate vacanze invernali. Dall’Italia Parigi è raggiungibile grazie a Vueling da Roma Fiumicino con fino a 30 voli settimanali. Da Milano Malpensa è invece raggiungibile con fino a 13 voli settimanali, da Bologna con fino a 2, mentre da Firenze con fino a 14. Tra le città olandesi, non può certamente mancare Amsterdam. Dall’Italia, Amsterdam è raggiungibile grazie a Vueling da Firenze con fino a 5 voli settimanali”.

NORWEGIAN: PASSEGGERI IN CRESCITA A OTTOBRE 2023 – Norwegian ha trasportato 2,1 milioni di passeggeri, con un load factor dell’86,1%, in ottobre. “Siamo molto soddisfatti dei dati di traffico di ottobre. Molti clienti nordici hanno approfittato delle vacanze autunnali, prolungando la stagione estiva con viaggi nelle nostre numerose città e destinazioni in tutta la Scandinavia e l’Europa. Sono particolarmente felice di vedere che siamo riusciti a ridurre le nostre emissioni di CO2 del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, grazie ad aerei più moderni e all’utilizzo della tecnologia più recente durante la navigazione aerea”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian ha fatto volare 2.066.296 passeggeri nel mese di ottobre, in aumento del 10% rispetto a ottobre 2022. Nel mese di ottobre Norwegian ha operato in media 78 aerei con una regolarità del 99,4%. La puntualità, ovvero la percentuale di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, nel mese di ottobre era pari all’85,0%. Tuttavia, il 98% dei voli partiti è arrivato nei tempi previsti o entro un’ora dall’orario di arrivo previsto. “Abbiamo recentemente pubblicato i nostri risultati finanziari per quello che è stato uno dei trimestri più forti in assoluto nei nostri 21 anni di storia. Siamo ben preparati per il periodo invernale più tranquillo, con capacità ridotta e posizione di copertura favorevole sul carburante, tra le altre azioni. Le nostre vendite di biglietti per Natale e Capodanno sono solide, sia a livello domestico che verso le nostre destinazioni europee”, ha affermato Karlsen. Norwegian ha recentemente firmato un accordo con TUI, uno dei principali operatori di viaggi charter in Europa, per operare voli per conto di TUI da Norvegia, Svezia e Danimarca verso destinazioni in tutta Europa.

SOGITECH, DASSAULT AVIATION SUBSIDIARY, APRE UNA NUOVA SIMULATOR PRODUCTION UNIT IN BRUZ – André PIATON, CEO di SOGITEC, ha inaugurato una nuova simulator production unit presso il Bruz site. Lysiane Métayer, Member of Parliament for the 5th constituency of Morbihan, ha partecipato alla cerimonia. All’evento hanno partecipato anche rappresentanti delle autorità civili e militari, dell’ecosistema di Rennes e delle scuole di ingegneria, insieme ai dipendenti del sito. La nuova unità di produzione fornirà agli operatori dei RAFALE combat aircraft, NH90 helicopters e dei joint light helicopters, i simulatori di cui hanno bisogno per l’addestramento e la preparazione operativa. Soddisferà inoltre l’attuale domanda di simulatori UAV. L’apertura di questa unità produttiva testimonia la recente crescita di SOGITEC, che continua la campagna di assunzioni nei suoi due siti di Suresnes e Bruz.

ROLLS-ROYCE OSPITA AUTORITA’ AUSTRALIANE NEL SUO SITO DI DERBY – Rolls-Royce Submarines ha ospitato il deputato Richard Marles, vice primo ministro e ministro della difesa australiano, e il deputato Grant Shapps, segretario di Stato per la difesa del Regno Unito, nella sua sede di Raynesway, Derby. La visita prevedeva un tour del sito e la possibilità di incontrare alcuni membri del team dedicato alla fornitura dei reattori che alimenteranno i futuri UK and Australian attack submarines sotto l’AUKUS agreement.

SAS ANNUNCIA UN NUOVO ACCORDO DI INVESTIMENTO – SAS annuncia di aver stipulato un investment agreement con il consorzio vincitore del suo exit financing solicitation process, composto da Castlelake, L.P., per conto di determinati fondi o affiliate (“Castlelake”), Air France-KLM S.A. (“Air France-KLM”) e Lind Invest ApS (“Lind Invest”), insieme allo Stato danese. Nell’ambito della struttura della transazione concordata, SAS ha inoltre stipulato un nuovo debtor-in-possession (“DIP”) financing credit agreement per 500 milioni di dollari (5,5 miliardi di corone svedesi) con Castlelake per, tra le altre cose, rifinanziare l’attuale DIP term loan, di SAS, aumentare la liquidità e sostenere il percorso di SAS verso l’uscita dalla procedura di ristrutturazione volontaria. Gli accordi sono soggetti alla revisione e all’approvazione della U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Il 3 ottobre 2023, SAS ha annunciato di aver selezionato gli investitori come consorzio vincitore dell’offerta nel suo exit financing solicitation process e che le parti erano d’accordo su una struttura della transazione comprendente un investimento totale nella SAS riorganizzata corrispondente a 1,175 miliardi di dollari (12,925 miliardi di corone svedesi). Il consorzio vincitore dell’offerta ha ora aumentato la sua proposta di investimento di 25 milioni di dollari (275 milioni di corone svedesi) per un totale di 1,200 miliardi di dollari (13,2 miliardi di corone svedesi), che comprende 475 milioni di dollari (5,225 miliardi di corone svedesi) in nuove azioni non quotate e 725 milioni di dollari (7,975 miliardi di corone svedesi) in debito convertibile garantito, nonché la fornitura da parte di Castlelake di una linea di credito di 500 milioni di dollari (5,5 miliardi di corone svedesi) per rifinanziare il DIP Financing esistente di SAS. SAS cercherà l’approvazione da parte dell’U.S. Court dell’accordo di investimento e del nuovo finanziamento DIP il prima possibile nel novembre 2023. Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS, afferma: “Con la stipula di questo accordo di investimento, SAS sta facendo il passo successivo nel chapter 11 process negli Stati Uniti. L’investimento rappresenta una pietra miliare nel nostro piano SAS FORWARD e dimostra che i nostri nuovi investitori credono in SAS e nel nostro potenziale di rimanere all’avanguardia nel settore aereo per gli anni a venire”.

BOMBARDIER: RITORNA LA ANNUALE CONFERENZA SAFETY STANDDOWN – Il Safety Standdown di Bombardier, leader del settore, una safety conference che promuove preziose opportunità di apprendimento permanente, si svolgerà dal 7 al 9 novembre presso l’Hyatt Regency Hotel a Wichita, Kansas. “La 27a edizione di questa conferenza completa di tre giorni presenta opportunità di apprendimento uniche, workshop dinamici e presentazioni all’avanguardia da parte di pluripremiati esperti di sicurezza e leader di pensiero. Questo evento gratuito sulla safety è aperto a tutti i professionisti dell’aviazione, indipendentemente dal tipo di aeromobile che operano. Il tema di quest’anno “Integrity in Safety” si concentra sull’importanza che i professionisti dell’aviazione in tutte le discipline siano forti modelli di sicurezza garantendo che le loro azioni, valori e processi siano adeguatamente allineati a tutti i livelli delle loro organizzazioni. La premessa “Integrity in Safety” pone domande chiave sia ai professionisti dell’aviazione che ai loro team aeronautici più ampi e cerca risposte alla domanda: ‘Stiamo facendo tutto il possibile per alzare il livello di sicurezza a livello di settore?'”, afferma Bombardier. “Il Safety Standdown di Bombardier continua ad essere oggi la conferenza per eccellenza sulla sicurezza nel settore dell’aviazione, riunendo esperti del settore e leader di pensiero ricercati per valutare e condividere informazioni preziose sulla aviation safety”, afferma Chris Milligan, Vice President, Pre-Owned Aircraft Services and Flight Operations, Bombardier. “I professionisti dell’aviazione che parteciperanno a questo evento di tre giorni riceveranno consigli e strategie di sicurezza essenziali per aiutarli a raggiungere nuovi traguardi nei loro ruoli professionali. Safety Standdown ispira inoltre i partecipanti a lavorare per creare un paradigma di sicurezza completamente nuovo nelle loro varie organizzazioni, ispirandoli a implementare il cambiamento in meglio”. Per quasi tre decenni, Safety Standdown ha offerto opportunità formative gratuite basate sulla sicurezza per un’ampia gamma di professionisti dell’aviazione. Bombardier lavora a stretto contatto con i suoi sponsor principali, tra cui la National Business Aviation Association (NBAA), CAE, GE Aerospace, Signature Flight Support e molti altri, per garantire che questo evento rimanga gratuito ed esplori l’apprendimento basato sulle conoscenze sulla sicurezza in tutti i settori dell’aviazione. Sin dalla sua nascita, più di 10.000 professionisti dell’aviazione hanno partecipato ai seminari Safety Standdown in tutto il mondo, sia durante eventi dal vivo che attraverso i suoi webcast. Per ulteriori informazioni sull’evento di quest’anno , visitare il sito Web Safety Standdown: https://safetystanddown.com/en.