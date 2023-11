Embraer ospita il China Regional Aviation Forum 2023

Mentre il mercato cinese dell’aviazione civile continua a crescere, alimentato dalla crescente domanda interna, sta tornando il primo Embraer China Regional Aviation Forum post-pandemia.

Embraer terrà il 6° China Regional Aviation Forum (RAF 2023) nella città di Qingdao dal 7 all’8 novembre 2023. Il tema dell’evento è ‘Connectivity and Differentiation – New Momentum in Regional Aviation Development’.

Il forum accoglierà oltre 150 partecipanti provenienti da governi, da compagnie aeree nazionali ed estere, aeroporti, lessors, istituti, associazioni di categoria e altre organizzazioni correlate. Tra i relatori figurano dirigenti di compagnie aeree, esperti del settore e think tank. Il gruppo condurrà discussioni su una varietà di argomenti che vanno dallo sviluppo del mercato dell’aviazione globale e regionale della Cina a modelli di business di successo e alla condivisione di esperienze per le compagnie aeree.

“Attraverso il forum, Embraer fornisce una piattaforma che raccoglie la saggezza e l’esperienza delle persone più qualificate e competenti per discutere e dibattere su come espandere le reti regionali e come potenziare la connettività”, ha affermato Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation. “La chiave è offrire aerei efficienti e di giuste dimensioni per costruire la connettività della Cina. L’E2, che integra perfettamente i prodotti indigeni cinesi, è l’aereo perfetto per farlo poiché collegherà città di secondo e terzo livello, nonché regioni remote. Ora che l’E190-E2 e l’E195-E2 sono entrambi certificati dalla CAAC, siamo fiduciosi sulle nostre prospettive in Cina, sostenendo la crescita e aiutando l’aviazione civile cinese ad abbracciare un futuro dell’aviazione più sostenibile”.

“Crediamo che il mercato regionale sia un fattore chiave per la crescita futura. Ci sono un miliardo di persone che vivono in Cina che non hanno mai preso un volo”, ha affermato Guo Qing, Managing Director and VP Commercial Aviation, Embraer China. “L’Autorità cinese per l’aviazione civile attribuisce un’importanza significativa all’integrazione della rete complessiva, avendo rotte principali e regionali più collegate per alimentare il traffico tra loro. In questo contesto, il nostro aereo E2 sarà uno strumento efficiente per aiutare le compagnie aeree di piccole e medie dimensioni a concentrarsi sul segmento regionale differenziandosi nel modello di business, nell’accesso al mercato, nell’offerta di prodotti e servizi”, ha aggiunto Guo.

Il China Regional Aviation Forum si è tenuto in precedenza a Kunming, Yinchuan, Guiyang, Ordos e Sanya. L’evento di quest’anno è organizzato congiuntamente da China Aviation News e Civil Aviation Management Institute of China (CAMIC).

(Ufficio Stampa Embraer)